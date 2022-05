Andotherstories

Bei dieser Bomberjacke von Andotherstories heißt es schnell sein, denn im gezeigten Lila ist sie schon fast ausverkauft. Es lohnt sich aber, regelmäßig im Online-Shop vorbeizuschauen, denn durch eingehende Retouren wird der Bestand im Shop immer wieder aufgefüllt. Wer seine Größe in Lila nicht findet, dem gefällt vielleicht auch die Version in Taube, hier ist die Auswahl noch größer. Das Material der Jacke ist relativ steif, was eine gewisse Qualität verspricht. Das Modell fällt oversized aus.