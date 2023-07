Das weiße T-Shirt: 7 Beispiele, wie man den Klassiker im Sommer 2023 trägt

Menschen in weißen T-Shirts: Ozark-It-Girl Julia Garner in einer Version von Miu Miu. Das T-Shirt der Stunde ist nicht zu eng und hat einen halsnahen, runden Ausschnitt.

Wie viele der größten Klassiker unserer Garderobe ist auch das weiße T-Shirt im kriegerischen Kontext entstanden. Die Version aus Baumwolle, wie wir sie heute kennen, war bereits vor über 100 Jahren offizieller Teil der US-Marine-Uniform. Das ist jetzt Schnee von gestern, denn das funktionale Basic ist längst in der Zivilgesellschaft angekommen. Und hier hat sich weiße T-Shirt über Generationen hinweg als modischer Dauerbrenner etabliert, der genauso cool wie slay ist.

Wer nun aber meint, es sei deswegen über jeden Trend erhaben, der täuscht sich. Denn der Zeitgeist schraubt auch am Schnitt des T-Shirts. Dennoch sind es nur wenige Details, die den Kenner vom Banausen unterscheiden. So sind in der Sommersaison 2023 vor allem geräumige Schnitte, breite Säume und ein akkurater Rundhals angesagt. Außerdem verschwinden großspurige Prints, um den Understatement-Versionen Platz zu machen. Wir geben Antworten auf die Frage, bei welchen Marken gerade einige der hippen Modelle zu haben sind.

1. Arket: Das T-Shirt muss locker sitzen

Der Oversized-Trend dominiert auch in dieser Saison das Modegeschehen. Für T-Shirts heißt das, der Schnitt muss kastig sein. Traditionell sind so nur die Modelle für Männer angelegt, doch inzwischen gibt es diese Form auch bei vielen Marken für Frauen. Arket

Dieses kastige T-Shirt ist aus 100% Baumwolle, gestrickt in leichtem Single-Jersey. Es ist von der schwedischen Marke Arket und kostet 19 Euro. Arket

2. Uniqlo: Es muss nicht immer nur Baumwolle sein

Man hört es immer öfter: Polyester ist nicht mehr das, was es mal war. Im positiven Sinne natürlich, denn die verpönte Synthetik wird stetig weiterentwickelt und kann heute mehr, als nur knitterfrei zu sein. Die für hochwertige Chemiefasern bekannte japanische Marke Uniqlo hat ein atmungsaktives „AIRism“-Shirt im Angebot. Es besteht aus 54% Baumwolle und 46% Polyester – und kostet 14,90 Euro. Uniqlo

3. Highsnobiety: Ein kleines Patch ist erlaubt

Was wäre die Streetwear ohne ihre Logos und Patches. Gerade das weiße T-Shirt bietet ja die perfekte Fläche dafür. Von Highsnobiety aus Berlin gibt es daher eine ganze Menge weißer T-Shirts, aber nicht ohne Messages. Aus der Serie „Not In Paris“, die während der Pandemie gelauncht wurde und sich auf die damals ausbleibende Reiserei zur Paris Fashion Week bezog, stammt dieses Unisex-Shirt. Das aufgenähte „Blasé“-Patch in Orange passt bestens zum Hellblau einer Sommerjeans. Highsnobiety

Am Nacken sitzt ein Print mit dem Namen der Serie „Not In Paris“, von der es bereits fünf Editionen gibt. Das Unisex-T-Shirt besteht aus 100% Baumwolle und kostet 65 Euro. Highsnobiety

4. 032c: Berliner Ware mit Logo-Print

Auch die Berliner Kulturmarke 032c hat den weißen Klassiker im Angebot. Und weil das rote Logo in der weltweiten Fanbase ein Symbol für modisch-intellektuelles Expertentum ist, darf es auf der hauseigenen Basic-Linie nicht fehlen. Dieses T-Shirt aus hochwertigem Organic-Cotton kostet 65 Euro. 032c

5. Samsøe Samsøe: Die elegante Version aus feinem Cotton

Etwas feiner kommt das weiße T-Shirt des Kopenhagener Labels Samsøe Samsøe daher. Mit leicht meliertem Jersey-Stoff wirkt es trotz lockerem Schnitt sehr feminin und ist deswegen auch für gediegenere Looks geeignet. Samsøe Samsøe

Das weiße T-Shirt von Samsøe Samsøe besteht aus 100% organischer Baumwolle. Es kostet 35 Euro. Samsøe Samsøe

6. Axel Arigato: Tailliert geschnitten im 90er-Style

Oversized hin oder her: Wie leben in einem Zeitalter, in dem viele Trends nebeneinander existieren. So ist auch das taillierte T-Shirt erlaubt – doch muss es gekonnt kombiniert werden, damit es nicht altbacken wirkt. Zum Beispiel mit einer weit geschnittenen Bundfaltenhose wie auf dem Foto, denn dann lassen die 90er-Jahre grüßen, die ja gerade bei der Generation Z ihr Rave-Revival feiern. Axel Arigato

Das weiße T-Shirt des schwedischen Labels Axel Arigato ist mit niedlichen Aufnähern „tätowiert“. Trotz taillierter Silhouette hat es weit geschnittene Ärmel. Mit diesem Detail beweist das gute Stück aus reiner Biobaumwolle seine Modernität. Kostenpunkt: 75 Euro. Axel Arigato

7. Miu Miu: Das Cropped-Shirt ist der Trend des Sommers 2023

Man sieht sie gerade überall: T-Shirts, die über dem Bauchnabel enden. Besonders elitäre Exemplare bietet die italienische Marke Miu Miu am. Mit ihr etabliert die Fashion-Ikone Miuccia Prada seit 1993 den avantgardistischen Schulmädchen-Style, der sich in diesem Sommer besonders knapp zeigt. Er hat jedoch auch seinen Preis. Das mit einem gestricktem Logo-Herz verzierte T-Shrit-Modell kostet 580 Euro. Miu Miu