David Roth: „Ich sah, wie Frauen H.P. Baxxter ihre Brüste zeigten. Schöner Moment!“

Satirischer Modeblog, irrwitzige Partys: David Roth und Carl Jakob Haupt prägten die 2010er in Berlin. Nun bringt Roth ein Buch über seinen verstorbenen Freund heraus.

Der Name der Bar, in der wir uns treffen, könnte nicht passender sein. Freundschaft. Ein großes Wort in David Roths Leben. Aus seiner Freundschaft zu Carl Jakob Haupt wurde vor ziemlich genau 13 Jahren ein Modeblog, eine Marke. Gemeinsame Erinnerungen und jede Menge wilde Nächte – die Ära Dandy Diary.