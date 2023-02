In dem Epos über eine Stardirigentin brilliert Cate Blanchett auch modisch. Nun kommt der vieldiskutierte Film endlich an seinen Drehort zurück: Berlin.

Der Look von „Tár“: Warum Cate Blanchetts kühler Chic so gut nach Berlin passt

Cate Blanchett hat es selbst gesagt, in einem Interview mit dem Online-Magazin IndieWire: „Es ist der schwierigste Film, über den ich je zu sprechen hatte, weil das Thema so schwer festzunageln ist. Es geht darin um so viel.“ Versuchen wir es schriftlich. Wovon also handelt der großartige Film „Tár“ von Todd Field, der am nächsten Donnerstagabend im Berlinale Palast seine deutsche Premiere feiert? Um Musik natürlich. Die hier für viel mehr steht, zum Beispiel für das Leben. Und die vergehende Zeit.