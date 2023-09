Der Toptrend auf der Milan Fashion Week heißt Businesscore – unser Mailand-Report von den Sommerschauen für 2024

Selten lässt sich ein Trend so durchgehend auf einer Fashion Week beobachten wie dieser: der Büro-Look. Nun wäre es aber nicht die Mode, wenn dieser nicht auseinandergenommen und neu zusammengesetzt würde.

Das bedeutet bei manchen Entwürfen, die auf der Mailänder Modewoche zu sehen waren, auch, dass sie alles andere als bürotauglich – und eher als Referenz gemeint sind. Denn: Wer geht schon halb nackt aus dem Haus, geschweige denn auf Arbeit? Genau deswegen heißt dieser Trend nämlich auch „Businesscore“; er entwickelt sich also allein aus der Idee von Businessmode heraus.

Aber der Runway ist ja auch nicht das wahre Leben, denn hier werden zwischen tragbaren Entwürfen auch die Kreationen gezeigt, in denen die Designer ihre gestalterischen Fantasien ausleben. Welche Looks es später dann tatsächlich auf die Arbeitsstelle schaffen, das entscheiden die Kundinnen. Was das Outfit dafür leisten muss? Seiner Trägerin einen starken und selbstbewussten Auftritt ermöglichen, denn das ist die beste Voraussetzung für den Erfolg.

Hier kommen sieben Schlüsselmomente des Businesscore, die wir aus den 2024er Sommerkollektionen von Prada, Bottega Veneta, Tom Ford, Jil Sander, Sportmax, Ferrari Style und anderen herausgefiltert haben:

1. Der Anzug

Der Blazer ist nach wie vor ein It-Piece der Stunde. Gepaart mit Anzughose kann er jedoch schnell streng wirken. Was Prada bereits für die Herren vorschlug, wird jetzt auch den Damen unterbreitet: ein Hybrid aus Blazer und Hemdbluse, der in die Hose gesteckt wird. So raffinierte und unaufdringliche Businesskleidung kann nur Prada; die Kollektion von Miuccia Prada und Raf Simons war von A bis Z gelungen. Auch das Debüt des neuen Kreativdirektors Peter Hawkings war beachtlich, er reinterpretierte den legendären Gucci-Anzug aus Samt sowie weitere elegant-glamouröse Fordklassiker.

Glamour pur bei Tom Ford. So ins Office? Kommt auf den Job an. Avelon/Imago

Die absolut businesstaugliche Extravaganz in Form eines Zweiteilers kommt von Prada. Avalon/Imago

Fein gesteiftes Textil in Greige: die Sommervariante des Prada-Anzugs. Beide Teile können auch einzeln kombiniert werden. Avalon/Imago

2. Der V-Ausschnitt

Nachdem der Rundhals lange das Geschehen dominierte, ist nun der V-Ausschnitt zurück. Im klimatisierten Büro endet die sexy Variante erst unter dem Solarplexus, wie bei einigen Entwürfen, die bei Jil Sander zu sehen waren. Die edlen V-Ausschnitte an feinen Cardigans kommen von Loro Piana, während die deutsch Marke Boss es in einer modernen Businesskollektion ordentlich krachen lässt.

V-Ausschnitt in zwei Lagen bei Jil Sander, kreiert durch gelayerte Kleider Avalon/Imago

Dieser lässige Zweiteiler aus einem Seide-Baumwoll-Gemisch kommt von Loro Piana. Begleitend zur Sommerkollektion für 2024 wird die sogenannte Loom Bag aus Kalbsleder gelauncht. Loro Piana

Auch Herren wurden während der Frauenschauen über den Runway geschickt. Hier zeigt Boss, wie V-Ausschnitt mit Kragen an einem Wollpullover funktionieren kann. Hugo Boss

3. Der Bleistiftrock

Der neue Gucci-Kreativdirektor Sabato de Sarno musste nach seiner Debütkollektion viel Kritik einstecken. Und tatsächlich wirkte es, als hätte es ihm an einer zündenden Idee gefehlt. Nach dem Pomp, mit dem sein Vorgänger Alessandro Michele die schwächelnde Marke einst wieder populär gemacht hatte, wollte Sabato hier wohl erst mal nur ein Zeichen setzen. Doch ob „Quiet Luxury“ das richtige Signal ist, bleibt abzuwarten. Einige sexy Momente hatte die Kollektion trotzdem, der vorn und hinten bis fast an den Bund geschlitzte Bleistiftrock aus Leder lässt zum Beispiel hoffen. Auch andere Marken wie Sportmax oder Ferrari zeigen eng anliegende Röcke und Kleider. Die Qualität der Bleistiftform ist die Betonung der weiblichen Kurven bei gleichzeitiger klassischer Strenge.

Auf den ersten Blick züchtig, auf den zweiten gewagt: der vorn und hinten dreist geschlitzte Lederrock Gucci

Die italienische Marke Sportmax zeigte eine Kollektion, die fast nur aus weißen Looks bestand. In den Silhouetten wurden alle erdenklichen angesagten Schnitte zitiert – ein klares Signal an eine junge, trendbewusste Kundschaft. Dieser Bleistiftrock mit Gazebesatz endet an der perfekten Stelle, der Verengung unter dem Knie. Das lässt Beine schlank und rank wirken. Sportmax

Das angesagte Model Maria Carla Boscono ganz in Ferrari-Rot. Das elegante Lederkleid von Ferrari Style wird durch Stoff und Farbe zu einer sexy Ansage. Man stelle sich das im Office vor: Mamma Mia! Ferrari

4. Die Schmuckalternative

Ketten sah man kaum auf den Laufstegen, stattdessen Kragen in diversen Varianten; allen voran der klassische Kentkragen. Er ist groß und stoffreich geschnitten, damit er nicht in der trendy lockeren Oversize-Kleidung verschwindet. Außerdem gibt es in dieser Saison jede Menge Fransen, sowohl oben- als auch untenrum. Ketten wären hier zu viel.

Fransen bei Prada, sogar als Kragen Prada

Noch mal Prada: Die Fransen der Hemdbluse wiederholen das Muster des Stoffes darunter, die Blüten wurden per Hand auf die Fransen gemalt. Metallisch gefranst geht es unten weiter, die schweren, silberfarbenen Fäden hängen an einem Gürtel und erinnern an einen schwingenden Rock. Prada

Auch bei Bottega Veneta franst der Rock in der oberen Schicht in eleganter Weise aus. Bottega Veneta/Gorunway

5. Der Trenchcoat

Der Trenchcoat war lange in den Trendreports verschwunden, bis er sich still und heimlich in die Gazetten zurückgearbeitet hat. Und arbeiten ist an dieser Stelle das Stichwort, eignet er sich doch wie kein anderer Mantel als wetterfestes Essential für den klassischen Businesslook. Hier haben die Kreativdirektoren von Jil Sander, das Schweizer Ehepaar Luke und Lucie Meier, ganze Arbeit geleistet. Sie präsentierten auf ihrer Show edle Mantel-Cape-Hybride.

Ein extrem eleganter Trenchcoat aus der SS24-Ready-to-wear-Kollektion von Jil Sander Avalon/Imago

Den Jil-Sander-Trench kann man auch als Cape tragen, wie hier zu sehen. Avalon/Imago

Matthieu Blazy entwarf für Bottega Veneta einen Trenchcoat aus einer Art grobem Piqué in Karomuster. Darunter trägt das Model einen Blazer mit Fransenkragen und eine Hose aus dem gleichen Material. Bottega Veneta/Gorunway

6. Die Tasche

Business hin oder her. Heute muss es keine klassische Laptoptasche mehr sein. Dennoch hat die eckige Form eine unschlagbare Ästhetik und passt ganz wunderbar zum trendigen Businesslook. Vor allem Bottega Veneta zeigte wunderschöne Mini-Koffer aus dem typischen geflochtenen Leder gefertigt.

Business as usual? Ganz bestimmt nicht mit dieser Tasche von Bottega Veneta. Bottega Veneta/Gorunway

Für die Damen darfs auch mal eine kleine Handtasche sein, wenn der Computer nicht mit muss. Prada legte in dieser Saison ein Handtaschendesign wieder auf, das 1930 von Mario Prada entwickelt wurde. Er war der Großvater von Miuccia Prada und Mitbegründer der gleichnamigen Marke. Die Tasche ist mit einem handgeschnitzten Verschluss in Form einer kleinen Figur versehen. Prada

Ach diese Prada-Tasche könnte eine It-Bag werden. Der Witz sind die eingearbeiteten Gürtelschlaufen samt Gürtel. Prada

7. Spaß am Kopierer

Wir kennen Sie alle, die Po-Fotos vom Kopierer. Nun ja, zumindest aus Bürofilmen oder -serien. Im wahren Leben sind sie wohl eher selten. Der aktuelle Nude-Trend wäre zumindest eine textile Einladung. Denn wenn man sich nicht groß ausziehen muss, sondern eigentlich schon fast nackt zur Arbeit erscheint, dann ist so ein Foto in Sekundenschnelle im laufenden Betrieb gemacht. Einfach kurz auf das Gerät gehüpft, Taste gedrückt und an den Lieblingskollegen geschickt. Und dann ganz schnell zum Außentermin!

Eine durchsichtige Hemdblusen-Rock-Kombination von Sportmax Sportmax

Auch bei Ferrari schritten einige Models im See-through-Look über den Runway. Ferrari