Deutschlands schönste Wohnung liegt in Berlin – und so sieht sie aus

Die Zwanzigerjahre als Quell der Inspiration – in Berlin könnte man das fast für fade halten. Weil das ach so güldene Zeitalter der Art-déco-Leuchter und Flapperkleider, der Verschwendung und Vergnügungssucht (ein affirmatives Bild, dem Historikerinnen und Historiker nicht müde werden Tatsachenbilder des prekären Alltags unterer Schichten in der Weimarer Republik gegenüberzustellen) in unserer Stadt ohnehin allgegenwärtig scheint.