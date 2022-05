Eine der schönsten Spielarten erotischer Interaktivität ist die Literatur. Indem der Leser die vom Autor zuvor in Sprache eingefrorene Fantasie mit dem Hauch seines Geists wieder verlebendigt und sich anverwandelt, wird die Dualität des Körperspiels überwunden. Selbst restlos komplementäre Sexualpartner können nicht so innig miteinander verschmelzen. Ich wundere und freue mich, dass das alle Grenzen überwindende Spiel der Vorstellungskräfte keine Eifersucht im echten Leben auslöst. Vielleicht sollte ich es nicht an die große Glocke hängen, denn eigentlich würde ich mich nicht wundern, wenn Paare, die eine exklusive Beziehung führen, einander das nun wiederentdeckte Buch von Marian Engel aus der Hand schlügen.

Bitte nicht! Das Schöne an solchen literarischen Anverwandlungen und Verschmelzungen ist ihre Geräumigkeit. Man kann sie ohne Verluste miteinander teilen, am besten vorlesend.

Eine Bibliothekarin namens Lou hat einen Liebhaber: Er verbreitet einen „Duft nach Moschus, so durchdringend wie der hohe, süße Ton einer Hirtenflöte“. Dass er nicht spricht, gibt ihr die Möglichkeit, ihm „jedes beliebige Gesicht aufzumalen“, während „die Skala seiner wahren Gesichtsausdrücke“ jedoch ein Geheimnis bleibe. „Was er auch denken mag, er benimmt sich vorbildlich.“ Zumindest so lange, wie sie ihn an der Kette hat. Einmal ertränkt er sie fast, und ein andermal reißt er ihr die Haut vom Rücken.

Aber dies geschieht im Überschwang des ungezähmten Antriebs, mit dem er ihr dient. „Solange sie morgens ihren Kot neben ihm ablegte, war er bereit, wann immer sie die Beine für ihn spreizte.“ Mit seiner langen, rosa und schwarz gesprenkelten, fetten und gefurchten Zunge, der „Zunge eines Ameisenfressers“, leckt er ihr den Honig und das Menstruationsblut aus den Winkeln ihres Körpers. „Er war ungestüm und zärtlich, unermüdlich, geduldig und, wie ihr schien, unendlich gütig.“ Er ist kleiner als sie, kaum mehr als einen Meter fünfzig groß, aber massig. Er hat einen breiten Brustkorb und kräftige Gliedmaßen. „Manchmal fühlte sie, dass er Gott war.“ Ach, und sein Penis verfügt, wie der aller Braunbären, über einen Knochen.

Das Buch Marian Engel: Bär. Roman, deutsch von Gabriele Brößke mit einem Nachwort von Kristine Bilkau, btb-Verlag München 2022, 208 Seiten, 20 Euro.

„Bär“ heißt das Buch der 1933 geborenen, mit nur 51 Jahren gestorbenen kanadischen Schriftstellerin Marian Engel. Es erschien Mitte der 70er-Jahre, wurde ein Bestseller und mit Preisen dekoriert, geriet immer mal wieder in Vergessenheit und ist jetzt in der bewährten Übersetzung von Gabriele Brößke neu erschienen, mit einem Nachwort von Kristine Bilkau, für die der Roman in den pandemischen Zeiten der Besinnung und Isolation gerade zupass kam, aber dennoch Ewigkeitswert hat: „Der Text scheint mit den sich verändernden Zeiten zu wachsen, ein Kunstwerk, das immer wieder neu gelesen werden kann – das jetzt gelesen werden muss!“ Sie hat auf jeden Fall recht.

Mehr als nur Sex mit Tieren

Sex mit Tieren ist beileibe kein neues Thema und gehört – ob als Tabu oder als Mythos – zur Grundausstattung menschlicher Angstlust. Man denke nur an die Mensch-Tier-Chimären prähistorischer Höhlenmalereien, an die tierischen Erscheinungsformen vom Stier bis zum Schwan, in welchen sich der Göttervater Zeus den irdischen Frauen näherte. Über die Ausbeutung tierischer Sexualität durch den Menschen – ob er sie in seiner Kaltherzigkeit bei der Aufzucht von Schlachtvieh instrumentalisiert oder sich in Ermangelung menschlicher Partner an Hühnern oder Ziegen vergeht – wollen wir hier lieber schweigen, sonst kommen wir noch aus der Stimmung. In dieser dichten 200-Seiten-Erzählung dürfen wir am Erblühen und Reifen einer gleichwürdigen Liebe teilhaben, die in ihrer Unmöglichkeit umso anstrebenswerter erscheint.

Lou ist eine moderne Frau, sie lebt allein, sie schläft in selbstbestimmter Routine ab und zu mit ihrem Chef, hat es inzwischen weitgehend verknust, dass ihr Mann sie für eine Jüngere und Bravere verlassen hat. Ein Auftrag führt sie aus den staubigen und papiernen Katakomben einer Bibliothek wie aus einem Maulwurfshügel auf eine einsame Insel im nördlichen Ontario mit einem achteckigen Haus, in dem sie die historische Bibliothek eines Colonels (geboren 1789) und seiner nun ausgestorbenen Nachfahren katalogisieren soll. Der gefangene Bär gehört zum hinterlassenen Inventar, eine indigene Hundertjährige spricht mit ihm, ansonsten liegt er in der Sonne oder in seiner Hütte, und die Exkremente kleben an seinem Gesäß, bis Lou mit ihm baden geht.

Bär, wirf deine Unterwürfigkeit ab

Die beiden machen nichts, worauf sie keine Lust haben. Vielleicht ist das die nur auf den ersten Blick simple Grundverabredung echter Liebe, die keine Sprache braucht. Das Fell, die Wärme, die Dimensionen, die Kraft des Körpers, der undefinierbare, nicht immer beteiligte, dann wieder allesverstehende Blick der Kreatur, das Entzücken des Ausgeliefertseins, die Verbindung unterhalb jeglicher Begriffe – all das kontrastiert schön mit dem Umstand, dass Lou eine Reflexions- und Wortarbeiterin ist.

Sie verfasst Papiere zu Papieren, legt Kataloge und Verzeichnisse an und klamüsert sich von Berufs wegen stets auf einer Metaebene aus, wenngleich sie einen Interessenschwerpunkt bei den romantischen, das Leben, die Liebe und Freundschaft genießenden und alledem entrückten Poeten um Lord Byron, Percy Bysshe Shelley und Edward John Trelawny hat. Und ja, sie besingt ihre Liebe auch, deren Sehnsucht nach dem Eins-Werden durch Anverwandlung uns bekannt vorkommt: „Bär, mach mich endlich heimisch in der Welt. Gib mir deine Haut. Bär, nichts anderes will ich von dir. Oh Bär, ich danke dir. Ich will dich auf ewig beschützen vor Fremden und vor neugierigen Blicken. Bär, wirf deine Unterwürfigkeit ab. Du bist kein unterwürfiges Tier. Du denkst deine eigenen Gedanken. Erzähle sie mir. Bär, ich kann dir nicht befehlen, mich zu lieben, aber ich glaube, du liebst mich. Ich will, dass du nicht aufhörst, zu sein und für mich da zu sein. Nichts weiter. Bär.“

Auf natürliche und selbstverständliche Weise unterläuft diese Liebe alle zivilisatorischen Errungenschaften. Die beiden kennen keine Scham voreinander und hegen keine Machtansprüche. Alle sexistischen, klassistischen, kolonialen und rassistischen Hierarchien sind in dieser Verbindung wie weggeblasen, sodass Lou und uns Lesern die lustbremsende und liebestötende Ungerechtigkeit zwischenmenschlicher Liebe klar wird. Wie Marian Engel mit ihrer unparfümierten, realistischen, genauen Sprache und ihrer Wahrnehmungskunst das Beispiel dieses artenübergreifenden Glücks beschreibt und damit den modernen Befrachtungen und Verknotungen menschlicher Sexualität zu Leibe rückt, ist geradezu erlösend. Es macht das Leseerlebnis selbst zu einem Liebesspiel, zu dem erfüllenden Akt einer erotischen Utopie. Das wiederum können vermutlich nur Menschen einander schenken.