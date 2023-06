Die Sätze und Wörter an der Fassade der Volksbühne sind eine wunderbare Zäsur im Stadtbild. Was sie zu bedeuten haben und warum sie an manchen Tagen fehlen.

Wenn „Drama“ an der Volksbühne in Berlin-Mitte hängt, dann passt das einfach immer.

Im Lastenaufzug hängt ein A4-Blatt. Darauf ist eine Tabelle zu sehen, auf der alle Tage des Monats untereinander aufgelistet sind. Jedem Tage sind mysteriöse Wörter und Sätze zugeordnet. „Die Monosau“, „Drama“, „Jessica“, „Geht es dir gut?“ oder „Smiley“ steht da geschrieben. Die obere Hälfte der Liste ist abgestrichen, genau bis zum heutigen Tag. Wüsste man es nicht besser, wäre man geneigt zu glauben, hier handele es sich um Insider-Tageslosungen der Belegschaft. Da wir aber mit etwas Vorbildung in den Fahrstuhl gestiegen sind, wissen wir: das ist der Bauchbindenplan der Volksbühne.

Als Bauchbinden werden hausintern die Transparente bezeichnet, die hoch oben an der rundlichen Fassadenfront des Gebäudes zu sehen sind. Fast täglich werden sie ausgetauscht, entsprechend dem Plan im Aufzug. Und so sendet die Spielstätte ständig neue Botschaften in die Stadt. Die Pressefrau Lena Fuchs sagt: Das Haus spricht.

Was bedeuten die Sätze und Wörter?

In erster Linie werden über die Bauchbinden die Theaterstücke verkündet, die jeweils zur Primetime auf der Hauptbühne aufgeführt werden. Da nicht jeden Tag ein Stück auf der großen Bühne läuft und die Volksbühne im Inneren viele Nebenschauplätze hat, gibt es auch Bauchbinden, die kleinere Events ankündigen. So weit, so klar. Aber was ist los an Tagen wie jenen, an denen wir zum Beispiel nur Punkte und Striche erblicken?

An den Schließtagen hing im Mai ein „Smiley“ am Haus, genauer das asiatische, textbasierte Emoticon für „flipping the table“. Sabine Röthig „Geht es dir gut?“ Eine Frage an Berlin und ein Stück von René Pollesch und Fabian Hinrichs Sabine Röthig Die Bauchbinde „Drama“ zum gleichnamigen Stück von Constanza Macras Sabine Röthig Die neueste Bauchbinde wurde gerade rechtzeitig für die Premiere des Pollesch-Stücks „Mein Gott, Herr Pfarrer“ am 3. Juni fertig. Sabine Röthig 1 / 4

Das sind die sogenannten Schließtage. Dann läuft also kein Programm – und dann kommen die Ideen von Leonard Neumann zum Zug. Als Sohn des legendären Bert Neumann führt er dessen typografisches Werk bis heute fort. Der 2015 verstorbene Chefausstatter prägte vor allem mit den Frakturschrift-Kampagnen das rebellische Image der Volksbühne. Er war Mitbegründer der Grafikagentur LSD, die heute von seiner Witwe Lenore Blievernicht geführt wird. Der gemeinsame Sohn Leonard stolperte vor knapp zwanzig Jahren in das Familienunternehmen hinein. Nachdem er sein Abitur „geschmissen“ habe, wie die Mutter erzählt, habe sie ihn in die Agentur geholt. „Willste zu Hause rumsitzen? Das kannste aber vergessen!“ So wurde Leonard Bühnenbildner und Gestalter - und Bauchbindenverantwortlicher.

Er erklärt, was die erwähnten Punkte und Striche zu bedeuten haben, die an den Schließtagen im Mai am Haus hingen und die in der Fahrstuhlliste die Bezeichnung „Smiley“ haben. Bei dem Motiv handelte es sich um ein textbasiertes Emoticon aus dem asiatischen Raum, das für das Gefühl Wut steht. Im Sinne von „flipping the table“, den Tisch umwerfen. Warum? Einfach so. So sinnfrei-fröhlich manche Bauchbinden sind, so politisch-kritisch können andere sein. „Die Volksbühne hat sich immer wieder mal zu aktuellen Dingen geäußert,“ erzählt Lena Fuchs. „Als Frank Castorf nicht als Intendant verlängert wurde und Chris Dercon als der neue bekanntgegeben wurde, stand an der Volksbühne ‚Verkauft‘. Das war kein Stück.“

Am Bauch der Volksbühne

Jeden Monat gibt es neue Motive, pro Jahr werden um die 20 Bauchbinden gestaltet und hergestellt. Aber wer hängt die Botschaften eigentlich auf und wer nimmt sie ab? Gibt es dafür Regeln? Wir werden aufs Dach geführt, wo uns ein Mann der Bühne das tägliche Prozedere erläutert. „Im Prinzip isset so, dass dit Ding in einer janz bestimmten Art zusammenjerollt ist, damit du hier oben so wenig wie möglich Probleme bekommst.“ Auf dem Pfad aus Metallgittern, der „hier oben“ um den runden Bauch der Volksbühne führt, ist nicht viel Platz. Mit einer Größe von 2,5 mal 15 Metern sind die Transparente schwer zu handhaben. Die Öffentlichkeitsabteilung wünscht, das bis 11 Uhr die neue Bauchbinde hängt, heißt es weiter. Zu lange sollte das Ganze also am Vormittag nicht dauern.

Das Bauchbindenlager unter dem Dach der Volksbühne Sabine Röthig

Deswegen gibt es eine bestimmte, über die Jahrzehnte verfeinerte Technik: In welcher Reihenfolge die Knoten in den Ösen gelöst werden, wann von innen der Schlitten betätigt wird, um die obere Befestigung außen abzusenken, wie genau die Bauchbinde dann eingerollt wird, in welche Richtung sie hineingetragen und die andere herausgeholt wird. Der Ablauf sitzt, denn immerhin zieren die Botschaften schon seit 1992 die Fassade des Theaters. Anfänglich waren die Bauchbinden aus gewebtem Stoff, das machte der Bühnencrew die Arbeit bei Regen sehr beschwerlich, weil die Textilfaser dann „fürchterlich schwer“ war. Dann sind „die Dinger“ nicht getrocknet und mussten drinnen „aufjehangen“ werden. Heute ist es leichter, schnelltrocknender Mesh-Stoff, auf dem die Botschaften der Volksbühne gedruckt sind.

Die Volksbühne warnt vor Sturm

Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, dass die Bauchbinden an manchen Tagen einfach fehlen. Das bedeutet nicht, dass es nichts zu melden gibt, sondern es hat mit schlechtem Wetter zu tun. Die segelartigen Transparente sind nur für eine begrenzte Windlast zugelassen, auch der Arbeitsschutz muss auf dem Dach eingehalten werden – deswegen bleibt die Volksbühne bei Sturmwarnung nackt, doch selbst in diesem Zustand informativ. Denn wenn nichts hängt, weiß der Berliner: Heute wird es stürmisch.

Im Lastenaufzug hängt der Monatsplan, hier von Mai. Sabine Röthig

Am Tag unseres Besuches muss sich Leonard Neumann sputen, denn in ein paar Stunden ist Deadline. Die Premiere von „Mein Gott, Herr Pfarrer“ steht an und die Bauchbinden muss fertig werden. Er müsse sich noch die Farben ausdenken, erklärt Leonard. „Wahrscheinlich wird’s blau.“ Vorgaben gibt es keine. Und Lenore Blievernicht fügt hinzu: „Aus diesem freien künstlerischen Tun spricht auch der Charakter der Volksbühne, die keine allzu starren Regeln hat und in der die Mitarbeiter wie eine Familie wirken. Viele sind hier schon seit ihrer Ausbildung angestellt.“

Am Ende ist der Schriftzug zum Stück von René Pollesch tatsächlich blau geworden. Und wie die neue Bauchbinde jetzt so an der Fassade hängt, entfaltet sich auch mit ihr wieder diese verblüffende Doppeldeutigkeit vergangener Werkstitel wie „Drama“ oder „Geht’s dir gut?“. Möge die Volksbühne noch lange zu uns sprechen.