Exklusiv-Interview: Die wunderbare Welt des Tommy Cash

Gassigehen mit einem Braunbär, Stricken auf einer Fashionshow, Luftartistik an der Baggerschaufel: In der Welt von Tommy Cash ist alles möglich. Bekannt wurde der 1991 in Tallinn geborene Tomas Tammemets vor zehn Jahren vor allem durch Rap und aufsehenerregende Musikvideos. In den neo-surrealistischen Clips wimmelte es nur so von Klonen, Mutanten und sexuellen Anspielungen, inszeniert in Hochglanzästhetik mit einem Humor zum Niederknien. Kein Wunder, dass auch die Mode schnell auf das estnische Wunderkind aufmerksam wurde, frühe Fans waren der Avantgardist Rick Owens und der Margiela-Kreativdirektor John Galliano.