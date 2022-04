In Berlin auszugehen, ist in der Regel ein basisdemokratischer Akt: Mann oder Frau ziehen sich an, wie es ihnen gefällt, und gehen aus. Wer einmal in Städten wie Frankfurt am Main oder München war, weiß, dass das sicherlich keine Selbstverständlichkeit ist. An der Tür des P1 beispielsweise, Clublegende der bayrischen Landeshauptstadt, würden die meisten Berliner Nachtschwärmer kläglich scheitern.

Etablierter Trend: schwarz

Denn was hier als schick gilt, funktioniert in München nicht. Dort gelten große Logos und große Mainstreammarken als hip, man zeigt gerne, was man hat, und selbst die Türsteher dort erkennen Fakes. In Berlin hingegen zählt in der Regel einzig die Authentizität. Mit anderen Worten: Man trägt, was man gerne trägt, und hat so recht gute Chancen, an der Tür nicht abgewiesen zu werden. Das jedenfalls galt in den 2000er-Jahren als Faustregel, aber mittlerweile hat sich auch in Berlin einiges geändert im Nachtleben.

Sebastian Wells/OSTKREUZ Typisch Berlin: schwarz, ein wenig angeranzt und mit einem ironischen Twist wie der Mercedes-Stern-Kette.

Allen voran setzt natürlich auch beim Dresscode der legendäre Techno-Tempel Berghain Maßstäbe. Dabei gibt es nicht mal eine ausgesprochene Regel, was die Abendgarderobe am Wriezener Bahnhof anbelangt, aber über die Jahre hat sich dort ein simpler Trend etabliert. Und der lautet: schwarz. In Schwarz und maximal in Zweierkonstellation habe man die besten Chancen, an Sven Marquardt und seinen Kollegen vorbeizukommen, lauten die Tipps in internationalen Blogs zum Thema Berghain.

Das ist sicherlich nicht originell, aber eben sehr „Berlin“, so das hartnäckige Vorurteil, welches besagt, dass Berlin immer noch irgendwie in den 80ern steckt, postindustrieller Nihilismus-Style, gemixt mit ein bisschen Health Goth. Man kommt auch in anderen Klamotten ins Berghain, sie sollten eben nicht sofort belegen, dass man gerade aus einem Flix-Bus aus Blödeberg bei Ösede gefallen ist. Authentizität lautet da das erste Gebot, und vielleicht ein wenig Style.

dpa-Zentralbild Freizügig funktioniert in Berlin meist ganz gut: Tänzerinnen im Sage-Club

In anderen Berliner Clubs ist der Dresscode weniger der Kontrolle der Türsteher unterworfen, hier gilt eher ordentliches Benehmen in der Warteschlange als Beleg für Clubtauglichkeit. Aber auch schickere Venues wie beispielsweise die wunderbare Bar Tausend in Berlin-Mitte unweit des Bahnhofs Friedrichstraße weisen sich zwar offiziell mit einem „legeren Dresscode“ aus, aber diese Bezeichnung ist so dehnbar, wie der Abend lang.

Mit Lack und Leder in die Berliner Clubs

Mit anderen Worten: Sich schick zu machen, ohne gleich im Brioni-Zweireiher vorzufahren, kann nicht schaden, wenn man nicht an der schwarzen Tür der Bar Tausend abgewiesen werden will. Selbiges gilt sicherlich auch für andere hochpreisige Ausgehorte, wobei in Berlin bei den Herren selten explizit ein Jackett verlangt wird. Sollte man aber den Abend beispielsweise im Curtain Club des Hotels Ritz-Carlton verbringen wollen, schadet ein Jackett natürlich nicht. Für Gäste des Hotels sind die Regeln da eventuell lockerer.

Eine ganz andere Art von Dresscode gilt für Etablissements wie den Kitkat-Club. Der Fetisch-Techno-Club an der Jannowitzbrücke ist berühmt für seine Libertinage und mischt gerne und gekonnt ein Fetischpublikum in Lack, Gummi und Leder mit Normalo-Gästen. Aber auch hier gilt: Übertreiben Sie es nicht mit der Schlichtheit und versuchen Sie andererseits auf keinen Fall, sich für den Abend anders anzuziehen, als es Ihren Gewohnheiten und Vorlieben entspricht. Jeder erfahrene Türsteher erkennt eine Verkleidung und mit nichts fallen Sie in Berlin schneller durch.