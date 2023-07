Berlin, mitten im Sommerloch. Die Hitze ballert, zwischendurch gibt’s Starkregen. Alle Partyparaden sind getanzt, alle großen Festivals gefeiert. Was bleibt, ist nichts als die pure Langeweile. Und zu allem Überfluss steht man in diesem Moment auch noch an einer der unwirtlichsten Stellen der Stadt; an jener Kreuzung, wo Prenzlauer Allee, Torstraße und Karl-Liebknecht-Straße aufeinandertreffen.