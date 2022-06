Berlin - Der Preppy-Countdown läuft: Noch bis zum 7. Juli hat der Pop-up-Store von Ralph Lauren in Mitte geöffnet. Für Fans der Marke heißt es also, schnell noch hin – denn bald wird dieser Store, in dem man sich in kürzester Zeit ein eigenes Exemplar des textilen Klassikers mit Knopfleiste und Kragen gestalten kann, wieder Geschichte sein. Den weltweit einzigen Laden dieser Art hat die Marke anlässlich ihres 50. Geburtstages eröffnet, Färbe- und Nähstation sowie ein rollendes Café samt Plüschbär und freundlicher Barista Louise inklusive. Das Poloshirt selbst ist natürlich schon älter. Es handelt sich bei Laurens Exemplaren sozusagen um die Nachfahren des einstigen Sport-Shirts, das in seiner heutigen Form bereits in den 1930er-Jahren eingeführt wurde.

Für nur 10 Euro Aufpreis (der reguläre Preis eines Polo-Shirts von Ralph Lauren liegt bei rund 120 Euro) bekommt man ein Shirt in einer Farbnuance eigener Wahl, samt aufgenähtem Logo in Wunschgröße und Initialen, beides ebenfalls an beliebiger Stelle. Ist alles ausgewählt, geht das Shirt in die Minifärberei, die sich im idyllischen Hinterhof befindet. Nach dem Färben werden die Stickereien platziert, und nach maximal eineinhalb Stunden ist das Unikat schon fertig. Ist man modisch etwas lauter unterwegs, kann das Shirt mit weiteren großen und kleinen Aufnähern versehen werden, von Schriftzügen über Buchstaben bis hin zu Wappen und Bären. Alles Symbole aus dem Ralph-Lauren-Kosmos, die dem Profi-Preppy nicht fremd sein dürften. Die Aufnäher kosten zwischen 20 und 50 Euro. Aber wenn schon, denn schon.

Sabine Roethig Hinten drauf ein niedlicher Cocktail-Bär, auch das geht.

Storemanagerin Araceli Rodriguez Alcaide lobt vor allem die Berliner Männer für ihre Kreativität und holt ein gerade fertig gewordenes Shirt in XL aus dem Hinterzimmer. Auf dem Rücken ist ein riesiger Bär im Cocktail-Anzug mit Champagnerglas aufgenäht. Das ist wirklich sehr niedlich, und jetzt sollten die Damen mal nachlegen. Noch ist über eine Woche Zeit.

Sabine Roethig Wer nicht selbst gestalten will, der kann sich in der Vintage-Ecke bedienen. Hier locken Hawaii-Muster, Streifen und fruchtige Farben.

Übrigens: Wem es an Kreativität mangelt, der kann sich im Laden auch ein Vintage-Shirt von Ralph Lauren kaufen. Die historischen Stücke sind zwar teurer als die neuen Shirts, dennoch verlocken sie mit spektakulärem, all-over-gemustertem Piquet. Genauso wie die Upcycling-Varianten in der anderen Ecke, die aus Vintage-Stoffen neu zusammengesetzt wurden. Ein jeder Kunde dieses sympathischen Erlebnisshops erhält einen Gutschein für den Coffee-Truck im Hinterhof. Hier mixt Louise einen außergewöhnlichen Espresso Tonic auf Eis. Diese (alkoholfreie) Kreation ist bei der Hitze wirklich das Beste, womit man sich nach der kreativen Arbeit erholen kann. Schon allein dafür lohnt sich ein Besuch in der Alten Schönhauser Straße 8.

Der Pop-up-Store hat außer an Sonntagen täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.