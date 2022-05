Arket

Der Barrel-Schnitt ist ein Neuling im Jeans-Lexikon und gilt gerade als besonders angesagt. Das Bein verläuft außen abgerundet und nach unten schmaler werdend – im Prinzip wie eine Karottenjeans, nur am Beinsaum enger. Sind Sie ein bisschen üppiger, dann gibt diese Jeans Ihren Rundungen den angemessenen Rahmen und quetscht nichts zusammen, was nicht stolz präsentiert werden kann. Die Barrel Jeans sollte Ihren Knöchel freilegen und an der Taille enden, so wird der weite Schnitt von den schmalen Stellen des Körpers aufgefangen. Auch hier gilt, nicht zu eng kaufen. Dieses Modell von Arket in angesagtem Schwarz kostet 69 Euro und ist jenen ein guter Begleiter, die den dunklen Farben auch im Sommer nicht abschwören wollen.