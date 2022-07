Schokolade, Vanille, Erdbeere – darauf kann, aber muss sich in Berlin ja ohnehin niemand beschränken. Gerade in den vergangenen Jahren haben die Pückler’schen Klassiker ganz schön Konkurrenz bekommen: „Sesam–Gurke“, „Kürbis–Nougat“, „Madagaskar-Schokolade mit Ziegenmilch und Meersalz“ – alles schon gesehen in Berliner Eistheken.

Noch absurder: „Tannenzäpfle-Bier-Sorbet“ bei Mos Eisley am Herrfurthplatz in Neukölln oder „Rote-Bohnen-Eis am Stiel“ im TaBangg Teehaus in der Steglitzer Hedwigstraße. Für ausreichend Abwechslung ist in Berlins Eisdielen also auf jeden Fall gesorgt. Nur ein Mitspracherecht bei der Entwicklung neuer Sorten wird jenen, die später dran schlecken sollen, nur selten eingeräumt.

Anders im Schokoladenhaus Rausch: Dort können Kundinnen und Kunden sich nun Geschmacksrichtungen wünschen, die dann frisch vor ihren Augen zubereitet werden. Na gut – ein paar Einschränkungen gibt’s schon. Das Wunscheis muss einer Schokoladensorte entsprechen, die es im Schokoladenhaus des Berliner Unternehmens auf der Charlottenstraße gibt.

Rausch Aufgerollt: Die klassische Eiskugel suchen Sie bei Rausch vergebens.

Jede Menge Möglichkeiten bietet das trotzdem: Ob Praline oder Schokoladentafel, ob „Himbeer-Marzipan“ oder „Weiße Schokolade Kokos-Mandel“ – gewählt werden kann alles, was in den Rausch-Regalen steht. Wer sich für eine Pralinen-, Trüffel- oder Schokoladensorte entschieden hat, bezahlt diese an der Kasse und schlägt den Preis für das letztendliche Eis drauf, das aus dem ausgesuchten Schokoprodukt gemacht wird; 5 Euro für die größere Eisportion, 3 Euro für die kleine. Mit dem Kassenzettel geht’s dann zur Eismaschine, die sich bei Rausch als eine extrem runtergekühlte, drehbare Platte zeigt.

Dahinter steht dann übrigens kein dahergelaufener Eisdielenverkäufer. Bei Rausch dreht seit Samstag DJ Ice Rolls die kalte Platte: Mit mehr als 240.000 Fans ist der ein Star auf TikTok; seine Eis-Mach-Videos haben den Berliner auf dem sozialen Medium berühmt gemacht. Eine Art Eis-Rohmasse gibt er in seinen Clips auf die drehbare Kühlplatte, fügt beliebige, oft ungewöhnliche Zutaten bei, nach ein paar Runden entsteht auf der Platte eine gefrorene Nachspeise, die DJ Ice Rolls mit einem Schaber von der Platte kratzt.

Im Eisbecher sieht das abgekratzte, aufgerollte Eis besonders verführerisch aus – und was das Dessert geschmacklich kann, haben die Kundinnen und Kunden ja mehr oder weniger selbst in der Hand. DJ Ice Rolls steht bei Rausch jedenfalls „bis auf weiteres“ Dienstag bis Sonntag von 13 bis 19 Uhr hinter den Eis-Platten.