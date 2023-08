Die Männer mit den modernen Frisuren arbeiten still und konzentriert. In ihren Händen halten sie wertvolle Kleider und Jacken, die in den 90er-Jahren von dem österreichischen Designer Helmut Lang entworfen wurden. Sie prüfen die Kleidung auf Defekte und Verschmutzungen. „Das ist hier die erste Station“, erklärt ihr Boss Michael Kardamakis, während er seine Hand auf eine der Kleiderstangen legt, mit denen das Erkerzimmer vollsteht. Wie ein Tourguide beginnt er ohne Umschweife seine Führung durch die Wilmersdorfer Wohnung, in der sich seine Sammlung „Endyma“ (griechisch für Kleidung) befindet. Fragen braucht er keine. Kardamakis weiß, was Besucher wissen wollen.

Seine Helmut-Lang-Sammlung gilt als die größte der Welt und hat längst internationale Relevanz. Designteams berühmter Modemarken gehen hier ein und aus. Sie leihen sich Jacken, Hosen und Shirts, um sie später in Paris oder Mailand unter die Lupe zu nehmen. Erfolgreiche Kreativdirektoren, die viele Kollektionen im Jahr entwerfen müssen, brauchen ständig Input für neue Ideen. Historische Stücke haben oft eine ganz besondere Magie und inspirieren sie bei ihrer Arbeit. Und wer etwas von Kardamakis kaufen will, der kann das auch tun. Billig ist das jedoch nicht, denn in erster Linie soll die Sammlung erhalten bleiben, und die Luxusmarken helfen mit dem Zahlen von Leihgebühren, das Archiv zu erhalten und aufzubauen.

Von links: Asymmetrisches Dragonfly-Dress aus mercerisiertem Baumwollstrick mit beschichteten Stretch-Mesh-Applikationen (Helmut Lang 2004) und Bondage-Bomberjacke aus beschichteter Seidenorganza (Helmut Lang SS 2004) Endyma

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Helmut Lang, der seine Marke 2004 vollständig an Prada verkaufte und jetzt zurückgezogen als bildender Künstler in Long Island lebt, gilt vielen bis heute als Ikone. Mehr noch, um seine Dogma-Mode hat sich inzwischen eine Art religiöser Hype gebildet. Auf dem Vintagemarkt kosten seine Sachen Unsummen.

Wie die Jungfrau zum Kinde

Ob es sein nüchterner Charakter ist oder ob Kardamakis die Mode Langs tatsächlich so pragmatisch sieht, ist ungewiss. Er wirkt nicht wie ein fanatischer Fan. Sein erstes Helmut-Lang-Stück erstand er durch Zufall auf Ebay, eine helle Lederjacke mit Plüschkragen aus der Winterkollektion 1999. Er zahlte 120 Euro, im Wiederverkauf bekam er 400. Der Käufer hatte eine Pariser Adresse in der Avenue Georges V, die Straße, in der viele große Modehäuser sitzen. Der Verkauf war ein Schlüsselmoment für Kardamakis: Es musste also etwas dran sein an diesem Helmut Lang. „Viele Modedesigner, die in leitenden Positionen tätig sind, lieben Helmut Lang. Die Sachen habe eine große emotionale Komponente“, ist ihm inzwischen klar.

Von links: Sportsocken aus Baumwolle (Helmut Lang, späte 19990er Jahre) und Cargo Car Coat mit Bondagegeschirr aus geharzter Baumwolle (Helmut Lang SS 2000) Emdyma

Damals studierte Kardamakis noch Kunstgeschichte in Norwich, später ging er nach London, und weil es da zu teuer war, wieder zurück in seine Geburtsstadt Athen. Bis er schließlich vor drei Jahren nach Berlin zog. Zu dem Zeitpunkt war seine Vintage-Sammlung, zu der auch besondere Stücke von Raf Simons, Dirk Bikkemberg oder Teile aus der raren Miu-Miu-Männerlinie gehören, schon auf eine beachtliche Menge angewachsen. „Ich musste einen ganzen Container für die Sachen mieten“, sagt er über den aufwendigen Umzug nach Berlin.

Um die 3000 Helmut-Lang-Entwürfe hängen in der Wilmersdorfer Wohnung. Endyma

Inzwischen platzt die 205-Quadratmeter-Wohnung in der Nassauischen Straße aus allen Nähten. Auf dem Fischgrätparkett reihen sich in sieben weißgetünchten Räumen unzählige Kleiderständer und Regale aneinander. Doch Chaos kommt Kardamakis nicht ins Haus. Nur im Erkerzimmer, in dem sein Team die neuen Archivstücke in Empfang nimmt, sieht es ein bisschen unübersichtlich aus. Es ist die Schaltzentrale des Archivs, wo alles rein und raus geht. Jedes Teil durchläuft den gleichen Prozess. Nach dem Mängel-Check geht es in die Reinigung.

„Wir haben die Reinigung gerade gewechselt. Die alte war sehr teuer, für den Preis habe ich etwas mehr erwartet“, sagt Kardamakis. Die Reinigung ist ein wichtiger Schritt im Endyma-Algorithmus, erst danach zeigt sich wirklich, in welchem Zustand ein neuerstandenes Archivstück ist. Eine gute Reinigung zeichnet sich dadurch aus, dass mit der richtigen Balance aus Vorsicht und Säuberung gearbeitet wird. „Manchmal sind sie zu vorsichtig und das Resultat ist, dass es so aussieht wie vorher und Flecken nicht rausgegangen sind“, so der Archivbesitzer weiter.

Feind Nummer Eins ist Staub. Und weil man ihn auf schwarzer Kleidung besonders sieht, wird sie mit Lacken abgedeckt. Sabine Röthig

Wenn ein Kleidungsstück die Etappen der Reinigung und Aufarbeitung hinter sich hat, wird es im hauseigenen Fotostudio detailliert fotografiert. „Wir machen das, um unsere Arbeit zu dokumentieren, aber auch um unseren Service als Archiv anzubieten“, erklärt Kardamakis im geduldigen und leicht monotonen Tonfall eines Erklärbärs. Er deutet auf ein Helmut-Lang-Kleid und sagt, es koste mindestens 300 Euro im Monat, sich das auszuleihen. Kleinere Fashionlabels, die keine großen Budgets zur Verfügung haben, können die Sachen auch vor Ort für weniger (im Falle des Kleides um die 50 Euro) fotografieren. Alles scheint auch ein bisschen eine Verhandlungssache zu sein.

Never meet your idols

Mit Anekdoten, wer hier was ausleiht, hält sich Kardamakis zurück. Doch eine erzählt er: „Ich werde nie vergessen, wie Peter Hawkins, der jetzt der neue Kreativdirektor bei Tom Ford ist, mal hier war.“ Hawkins hätte ihm eine Jacke gezeigt, die aus weißem Stoff war, aber mit blassgrünem Garn zusammengenäht worden war. Auch hätte er darüber gesprochen, wie sich Helmut-Lang-Stoffe über die Zeit verändern. „Über so etwas habe ich vorher nie nachgedacht“, sagt Kardamakis. Diese Geschichte lässt erahnen, wie tief man hier in die Materie abtauchen kann, sich anschauen kann, wie Helmut Lang seine immer wiederkehrenden Entwürfe in nur wenigen Details veränderte. Wie komplizierte Mäntel und Jacken genäht wurden oder was sich auf ihren Innenseiten befindet.

Michael Kardamakis zeigt seine ersammelten Helmut-Lang-Taschen. Sabine Röthig

Doch der emotionale Moment ist schnell vorbei. „Wir ordnen nach Farbfamilien“, sagt Kardamakis schnell und fast ein bisschen streng. Man kann sich vorstellen, dass er seine Mitarbeiter fest im Griff hat. Er lässt seinen Blick über die Helmut-Lang-Oberteile schweifen. „Manchmal geht man in Läden, in denen ein schwarzer Mantel neben einem fusseligen weißen Sweater hängt. Der Mantel ist dann voll mit Flusen. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden!“ Auch gegen Staub habe er eine starke Aversion, man sähe ihn gerade auf Schwarz. Deswegen sind die Kleiderstangen mit den schwarzen Sachen abgedeckt.

Der Besuch ist zu Ende, aber eine Frage steht noch im Raum: Kennt Helmut Lang diesen Ort? Kardamakis lächelt und nickt. Ja, Lang wisse von dem Archiv, er habe sich auch schon bei Kardamakis gemeldet: „Er hat mich schon einige Male kontaktiert, auf eine etwas beiläufige Art. Ich habe ein etwas gespaltenes Verhältnis dazu, man sagt ja, never meet you idols.“ Erstaunlich, wie ungemütlich dem Sammler bei dem Gedanken wird, vielleicht eines Tages den großen Helmut Lang zu treffen. In diesem Moment merkt man, dass sein Verhältnis zu dem Werk des Designers wohl doch nicht ganz so nüchtern ist, wie es am Anfang schien.



Auf endyma.com finden Sie alle Infos zum Berliner Helmut-Lang-Archiv. Ein Besuch ist nur nach Vereinbarung möglich. Die Kleidungsstücke können geliehen und zum Teil auch gekauft werden.