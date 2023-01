Schiaparelli Couture: Paris hat jetzt auch einen falschen Wolf

Noch etwas Wolf-Content? Bitte sehr. Und zwar in Form eines plüschig-schwarzen Couture-Mantels, der heute Vormittag auf dem Pariser Laufsteg zu sehen war. In der französischen Hauptstadt sind auf der Couture Week gerade jene handgefertigten Roben zu sehen, die sonst nur auf Galas, Globen oder Awards getragen werden. Die Haute Couture ist nämlich eigentlich viel zu kostbar, um sie anzuziehen. Bei diesen Kollektionen geht es vor allem um die Kunstfertigkeit der Modehäuser und um kühne handwerkliche Experimente. Zu denen, die sich das regelmäßig leisten, gehören unter anderem Chanel, Fendi, Christian Dior und Schiaparelli.

Schiaparelli riskiert Shitstorm, will aber eigentlich nur Dante zitieren

Letztgenannte Maison durfte die Paris Couture Week heute Vormittag um Punkt 10 Uhr eröffnen und schon gab’s den ersten Skandal. Was der gefeierte Kreativdirektor Daniel Roseberry nämlich diesmal auf den Laufsteg brachte, sorgte auf Instagram für große Entrüstung: Kleider und Mäntel mit Fellen und Tierköpfen.

Und diese ließen einen unweigerlich an das denken, was in Adelskreisen den Boden des Jagdschlösschens ziert. Oder an den Butler in „Dinner for One“, der am Ende doch noch über den ausgestopften Tiger stolpert. Sei’s drum. Die Models (darunter Allzweckwaffe Naomi Campbell) trugen also die riesigen Köpfe eines Löwen, Schneeleoparden und Wolfes am Leib. Und nun fragt sich alle Welt: Was hat das zu bedeuten?

An ein schwarzes Schlauchkleid drapierte Daniel Roseberry einen Löwenkopf. Schiaparelli

Roseberry gibt im Begleitschreiben zu seiner Mode-Manege die Antwort. Er hätte bei der Kollektion an Dantes „Göttliche Komödie“ gedacht, heißt es darin. Der Leopard, der Löwe und die Wölfin stünden im Buch „Inferno“ für Lust, Stolz und Geiz. Rosberry beschreibt seine Herangehensweise als das Nachdenken über Zweifel und Täuschung. Das Spiel mit der Frage, ob die Pelze echt seien, sei surrealistischer Teil dieser Kollektion. Damit bezieht er sich auf Elsa Schiaparelli, die Gründerin des Modehauses, die sich in den 1920er- und 30er-Jahren in Künstlerkreisen bewegte und sich bei ihren Designs stets von Dada und Surrealismus inspirieren ließ.

Es seien Roben aus unechtem Pelz, auch das erklärt Roseberry ausdrücklich. Es handele sich um „Tierpräparate, die von Hand aus Schaumstoff, Harz und anderen künstlichen Materialien hergestellt wurden“. Auf Instagram erntet er dafür jedoch vollstes Unverständnis. Viele fühlen sich allzu sehr an das Tragen von Pelzen erinnert.

Der Schneeleopard steht in Dantes „Göttlicher Komödie“ für Lust. Auch diese Kleid ist Teil von Schiaparellis Couture-Kollektion für den kommenden Sommer. Schiaparelli

Vielleicht ahnte der Schiaparelli-Kreativdirektor, dass sein Werk für Entrüstung sorgen könnte. So schreibt er weiter: „Wenn ich nicht vorankomme, denke ich oft an Elsa Schiaparelli: Die Codes, die sie schuf, die Risiken, die sie einging, sind heute Stoff der Geschichte und der Legende. Und doch muss auch sie unsicher gewesen sein, sogar verängstigt, als sie sie erfand. Aber ihre Angst gab den Weg für ihren Mut frei, was gegensätzlich klingt, aber für den künstlerischen Prozess von zentraler Bedeutung ist. Angst bedeutet, dass man sich selbst zwingt, etwas Schockierendes und Neues zu schaffen.“

Schockiert hat der Designer heute sicher viele. Wir Berliner indes – sind nicht mehr alleine mit einem falschen Wolf.