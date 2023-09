Fotografiska Berlin: Das Tattoo des Direktors

Im fast fertigen Museum steht der Direktor. Zum dunklen, locker geschnittenen Anzug trägt er ein weißes T-Shirt und Dr. Martens. Auf seinem rechten Handrücken hat er ein Tattoo, das zur Hälfte vom Ärmel des Blazers verdeckt wird. Das Hinterteil eines Käfers ist zu erkennen; unmöglich, es im Geschäftsleben zu verstecken. Ein moderner Museumsleiter und Geschäftsführer wie Yousef Hammoudah muss das aber auch nicht.

„Das ist ein Skarabäus“, sagt er. „Er steht in der ägyptischen Mythologie für Ra, den Gott der aufgehenden Sonne. Die Käfer legen ihre Eier in einen Dungball, damit darin neues Leben entsteht. Diese Metapher bedeutet mir sehr viel, weil sie dafür steht, wie man aus Herausforderungen Möglichkeiten machen kann.“ Gleichwohl ist der Skarabäus auch ein Symbol für Auferstehung. Und selbst wenn das Tattoo des Direktors vor über zehn Jahren aus privaten Gründen entstand, so könnte es nicht besser für sein neues Museum passen. Das befindet sich nämlich in einem Haus, das in der DDR fast abgerissen worden wäre und nun in neuem Glanze erstrahlt, wenn auch mit vielen Narben: das ehemalige Tacheles in der Oranienburger Straße in Mitte.

Bomben, Brände, Abrissbirne

Hammoudah kennt die Geschichte des Tacheles in- und auswendig. Er kann jede Frage zu dem Bau beantworten. Obwohl das einstige Kaufhaus im Krieg beschädigt wurde, zogen zu DDR-Zeiten unter anderem eine Artistenschule, ein Hundesalon, die NVA und der FDGB ein. Doch das sollte nicht von Dauer sein, denn schon bald schwebte die Abrissbirne über den verletzten Mauern, um sie Stück für Stück dem Erdboden gleichzumachen. Nur schaffte man das nicht mehr ganz vor dem Mauerfall. 1990 wurde das Haus besetzt und durch die darin arbeitenden Künstler und das Denkmalschutzamt gerettet. Der Rest ist Berlin-Historie. Und die will der neue Mieter bewahren. Er heißt Fotografiska und ist ein 2010 in Stockholm gegründetes Museum für Fotografie, Kunst und Kultur. Vier Jahre Sanierung liegen hinter dem Team der Berliner Dependance.

Der Kinosaal mit historischer Decke. Behutsam wurde Altes mit Neuem gepaart. HEJM Foto

Die geflickte Ruine mit dem himmelhohen Torbogen wirkt immer noch geheimnisvoll, auch wenn die ehemals dunklen Ecken jetzt von perfekt platzierten Lichtkegeln erhellt werden und der einst muffige Geruch dem Duft neuer Materialien gewichen ist. Das Kaputte ist dem Gebäude ja allein durch den Denkmalschutz eingeschrieben. Vieles durfte nicht angefasst werden, das Treppenhaus ist immer noch voller Graffitis, viele Wände unverputzt. Dennoch hat die Restaurierung dem alten Tacheles eine große Schippe Glamour verschafft, der ein wenig an die Zeiten der Erbauung vor über hundert Jahren anknüpft: das Grandmuseum Fotografiska, respektvoll saniert, an den richtigen Stellen erneuert, an anderen historisch erinnernd belassen.

Ein Grandmuseum für Mitte

Entstanden ist damit ein neuer Ort für den Bezirk Mitte, der viel mehr ist als nur ein Ausstellungsort. Im Erdgeschoss gibt es eine Bäckerei, in der Törtchen verkauft werden, die aussehen wie aus einem Wes-Anderson-Film. Rechter Hand des Torbogens befindet sich ein geräumiges Kaffeehaus, das der Designer Werner Aisslinger mit runden Formen und eleganten Farben zu einem zauberhaften Ort mit Italo-Flair hat. Vor allem zwischen 16 und 18 Uhr sollte man sich hier demnächst einfinden, denn dann gibt es Aperitivo. Sprich: Drinks mit kostenlosen Häppchen.

Runde Sache: Das Café im Erdgeschoss hat viele schöne Kurven. Gestaltet wurde es von Werner Aisslinger. Patrica Parinejad

Auf dem sanierten Kachelboden der ehemaligen Undergound-Bar Zapata ist der Museumsshop eingerichtet, er hat Nischenparfüm, Skateboards, Vasen sowie Bücher und Poster im Angebot. Beim Sortiment konzentriere man sich auf kleine Editionen, zum Teil von Berliner Künstlern, erklärt Hammoudah.

In den mittleren Etagen befinden sich das Kino und die Ausstellungsräume. Fotografiska hat außer in Stockholm und Berlin Dependancen in New York und Tallinn. Die wechselnden Kunstshows rotieren durch die Häuser, sagt die Kuratorin Marina Paulenka. Eine eigene Sammlung habe man indes nicht. Zu sehen gibt es auf den drei Etagen vor allem Fotografie, doch auch Malerei und Videoinstallationen werden ausgestellt. Workshops, Panels und Partys wird es zudem geben.

Sieht aus wie früher: Die Graffitis im Treppenhaus wurden nicht überpinselt. Benjamin Pritzkuleit

Weil es ein privates Museum ist, müsse man entsprechende Einnahmen erzielen, sagt Yoram Roth. Der Vorsitzende der Fotografiska-Gruppe ist nicht etwa Schwede oder Amerikaner, sondern gebürtiger Charlottenburger. „Wir sind im Endeffekt ein unabhängiges Museum“, sagt er mit leichtem Berliner Akzent. Roth wirkt befreit. Vor sechs Jahren habe er angefangen, den Mietvertrag zu verhandeln. Eine Verhandlungsodyssee liege hinter ihm.

Cocktails auf dem Dach

Die oberste Etage des Museums erreicht man entweder zu Fuß durch das berühmte Treppenhaus oder mit dem neu eingebauten Fahrstuhl. Hier gibt es ein Restaurant und eine Rooftop-Bar, von der man über die Dächer von Mitte schauen kann. Gestaltet wurden die Räumlichkeiten von Herzog & de Meuron. Spätestens in dieser Etage wird klar, dass dieser Ort für die Gegend rund um das Oranienburger Tor ein Segen ist. Für eine Rooftop-Bar musste man von hier aus bisher ganz schön weit fahren. Schade, dass sie noch nicht fertig ist und erst Ende des Jahres eröffnet.

Vieles sei hier noch in Planung, sagt Hammoudah, und der Skarabäus auf seinem Handrücken schimmert blaugrün. Man habe auch schon einen Termin mit der Tacheles-Community von damals, man wolle mit den Künstlern in den Dialog treten. Fotografiska hat also nicht nur das Gebäude zu neuem Leben erweckt, sondern steht auch als Metapher für Berlin insgesamt, wo sich die Kunst professionalisiert hat. Und vielleicht haben die ehemaligen Besetzer bald auch etwas davon.



Fotografiska Berlin befindet sich in der Oranienburger Straße 54, in 10117 Berlin-Mitte. Das Haus ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Preise finden Sie auf der Website des Museums.