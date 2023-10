Frankfurt hängt Berlin ab: Was die Auszeichnung als „World Design Capital“ bedeutet

In einer guten Woche ist es so weit: Ende Oktober wird Frankfurt inklusive der Rhein-Main-Region auf einer großen internationalen Pressekonferenz in Tokio hochoffiziell zur „World Design Capital 2026“ ernannt. Dass die hessische Stadt und ihr Umland den renommierten Titel verliehen bekommen würden, steht schon seit ein paar Wochen fest – und es war eine Nachricht, die man in Berlin erst mal sacken lassen musste.

Denn die Ernennung zur Welt-Design-Hauptstadt, die jedes zweite Jahr durch die World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal ermittelt wird, geht nach Metropolen wie Helsinki, Kapstadt, Seoul oder Mexiko City nun das erste Mal nach Deutschland – und eben nicht nach Berlin, nicht in unsere Stadt, die sich gern als Design-Hotspot Deutschlands, wenn nicht Europas geriert.

Ob sich Berlin in diesem oder einem anderen Jahr überhaupt beworben hat um den Titel, mit dem ein entsprechendes einjähriges Programm einhergeht (und der die Designbranche in den anderen genannten Städten nachhaltig gestärkt haben soll, so heißt es in vielen Artikeln), ist indes unklar.



Klar ist nur: Frankfurt hat sich beworben und gewonnen unter der Überschrift „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“; mit einem Konzept also, das das Hochpolitische mit dem Attraktiven und Schönen vereint.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Thema freilich, mit dem man nur siegen kann, weil es zeigt, wo die eigentliche Kraft der guten Gestaltung liegt: In der Erschaffung einer besseren Welt durch inklusives Design, das den Menschen Partizipation trotz Pluralität erlaubt – das Individualität erkennt und Gemeinsamkeit sucht, das vernetzt, verbindet.



Berlin, ob wir uns nun beworben haben oder nicht, bleibt jetzt nur das Wundenlecken. Und die Frage, was Frankfurt (abgesehen vom Ballungszentrum drumherum, das eben zu einem Teil des World Design Capital 2026 wird) haben könnte, was nicht auch in unserer Stadt zu finden ist.

Auch am Main gibt es herausragende Designerinnen und Designer, Studios und Ateliers, natürlich, darunter die unverschämt attraktive Möbelmarke e15, der feingeistige Modedesigner René Storck oder das Taschenlabel Tsatsas. Dass Berlin dem einiges entgegenzusetzen hätte, allein der Größe der Stadt wegen schon, ist klar – von Concept-Store-Helden wie Andreas Murkudis über den hypererfolgreichen Küchenhersteller Reform bis zum jungen Innenarchitekturstudio Fabian Freytags, der eben erst den renommierten „Best of Interior 2023“-Award gewonnen hat.

Berliner Designmuseen verorten sich eher im Historischen

Wo Frankfurt am Main unsere Stadt im Designkontext aber weit hinter sich lässt, wird an der Bewerbung zur Welt-Design-Hauptstadt deutlich. Oder besser: am Team, das an dieser Bewerbung geschrieben hat. Federführend nämlich war hier Matthias Wagner K, Direktor des Museums Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt am Main – ein Haus, das mit seinen Ausstellungen in den vergangenen Jahren spannende Impulse setzen konnte, die aus der Designnische weit hinaus strahlten bis in die Mitte der Gesellschaft und zeitweise deutschlandweit die Debatten im Feuilleton dominierten.

2019 etwa provozierte eine fantastische und von reichhaltigen Konferenzen begleitete Schau zu „Contemporary Muslim Fashions“ hitzige Diskussionen, an denen sich junge Aktivistinnen wie rechtskonservative Politiker beteiligten, moderne wie tradierte Frauenrechtsorganisationen, und die in Boykottaufrufen und erhöhten Sicherheitsmaßnahmen im Museum mündeten. Andere Ausstellungen setzten sich mit NS-Raubkunst auch im Design-Kontext auseinander oder der Repräsentation Schwarzer Menschen in der Modeindustrie. Und 2017 hatte die legendäre Jil Sander ihre weltweit erste Einzelausstellung in einem Museum höchstpersönlich am Main inszeniert – geschrieben wurde darüber in ganz Deutschland und der halben Welt.

In guter Gesellschaft: Matthias Wagner K zeigt Jil Sander 2017 sein Museum. Imago

„Design kann uns helfen, Strukturen zu hinterfragen, andere Perspektiven einzunehmen und ein gesellschaftliches Miteinander zu befördern“, sagte denn Matthias Wagner K der Frankfurter Rundschau in einem Interview zum „World Design Capital 2026“-Titel, das am Sonntag (15. Oktober) veröffentlicht wurde. „Mit ihren spezifischen Fähigkeiten können Gestalter:innen an den Schnittstellen von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur großartige Arbeit leisten.“

Berlin hat unterdessen nicht wirklich ein Haus, das sich mit Gestaltung so zeitgeistig, so diskursiv auseinandersetzt. Ein eigenes, zentrales Designmuseum fehlt der Stadt noch immer; dass auch keines geplant sei, hatte der damalige Kultursenator Klaus Lederer der Berliner Zeitung schon im Jahr 2021 gesagt. Stattdessen: Viele kleine Inseln wie das Bauhaus-Archiv, das Werkbundarchiv in Kreuzberg oder das Bröhan-Museum in Charlottenburg, die sich eher im Geschichtlichen verorten. Auch das Kunstgewerbemuseum kümmert sich vorrangig um Historisches, selbst wenn dies, wie zuletzt mit „Retropia: Design for Socialist Spaces“ geschehen, ganz wunderbare Ausstellungen hervorbringen kann.

Frankfurt zeigt im Bereich der Gestaltung Investitionswillen

Zeitgenössische Gestaltung, vor allem solche, die Themen der Politik und Gesellschaft berührt (Stichwort: „Human Centered Design“), wird unterdessen bei uns auch auf keiner Messe vollumfänglich sichtbar; zuletzt gastierte lediglich die „Blickfang“ nach Stationen in Wien, Zürich, Hamburg, Basel und Stuttgart in den Charlottenburger Kantgaragen – eine echte Alternative zu einer eigenen Berliner Designmesse war das kaum. Und auch die Berlin Design Week, die in diesem Jahr zum sechsten Mal ausgerichtet wurde und ähnlich einer Fashion Week über mehrere Tage hinweg das Angebot der Stadt sichtbar machen soll, wollte trotz guter Ansätze und einem klaren Fokus auf die kommunikative Facette der Gestaltung bisher noch nicht so recht abheben.

Apropos Fashion Week: Das Schlagwort zeigt ja, wie schnell Berlin ausgerechnet Frankfurt hinterherlaufen kann. Die Modemessen der Premium-Gruppe wollten 2021 bekanntermaßen an den Main abwandern, wo fortan eine eigene Modewoche entstehen sollte. Daraus wurde, auch pandemiebedingt, nichts: Die Premium-Messen sind wieder zurück in Berlin, die Fashion Week hier gibt es immer noch, mit neuer, durchaus spannender Ausrichtung, auch wenn dies längst noch nicht bei allen angekommen ist.

Grund für die Rückkehr der Premium und die Aufrechterhaltung der Modewoche ist auch die umfassende Unterstützung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Fashion Week fördert und die, so sagte die Messechefin Anita Tillmann der Berliner Zeitung im vergangenen Jahr, durch garantierte „Planbarkeit und gute Zusammenarbeit“ punkten könne. Das war noch in der Konstellation unter Giffey, vor den Neuwahlen also, doch auch die aktuelle Regierung greift für die Modewoche jede Saison in ihre Fördertöpfe.

Eine ähnlich konzentrierte Unterstützung bräuchte es wohl auch für den Bereich des Designs mit seinen vielen unterschiedlichen Genres wie Möbel, Industrie, Grafik oder Kommunikation. In Frankfurt und Hessen zeigt man, wie das geht: Von den 21 Millionen Euro, die das einjährige Vorhaben „World Design Capital 2026“ kosten soll, stellt das Land immerhin sechs Millionen bereit, weitere sechs Millionen kommen von der Stadt Frankfurt, der Rest von den Kommunen und Kreisen der Region, ein kleinerer Teil außerdem von Sponsoren.



Ob sich das wirklich bezahlt machen kann, wird sich zeigen. Ein Zeichen werden die Stadt und die Region als Welt-Design-Hauptstadt aber in jedem Fall setzen – und zwar eines, das Berlin blass aussehen lässt.