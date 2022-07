Die Welt der Mode ist, nicht zuletzt durch Corona, demokratischer geworden. Denn selbst wenn man sich die Entwürfe der Luxuslabels nicht leisten kann, so ist es heute jedem möglich, an den exklusiven Schauen in Mailand, Paris oder sonst wo auf der Welt teilzunehmen. Denn: Kaum eine Marke verzichtet dieser Tage noch auf die Liveübertragung ihrer Runway-Shows im Internet. Kurz danach sind sie dann online als Video abrufbar, ob auf der Website oder dem Youtube-Kanal der Marke. Nicht so bei Celine: Das Video der bereits vor vier Wochen gelaufenen Pariser Runway-Show war bis eben nicht im Internet zu finden.

Die Celine-Videos: Immer besonders

Die französische Maison, die seit 2018 unter der kreativen Leitung von Hedi Slimane steht, machte während des Lockdowns mit wunderschön inszenierten Runway-Clips auf sich aufmerksam. Sie orientierten sich stark an der Ästhetik von Musikvideos, die Soundtracks wurden von ausgesuchten Musikern produziert. Erinnert sei zum Beispiel an Teen Knight Poem, gedreht auf dem Château de Chambord, zur Musik von George Barnett und Jack Barnett von der Band These New Puritans. Corona gab Slimane, dessen Affinität zur Indie-Szene hinlänglich bekannt ist, die Möglichkeit, sein Werk in die Videodimension auszudehnen. Kampagnen hatte er schon zuvor selbst fotografiert. Jeder, der ein bisschen Perfektionismus in sich trägt, wird verstehen, wie reizvoll so eine medienübergreifende Arbeit mit dem eigenen Werk ist.

CELINE Der Slimane-Style ist und bleibt ein guter: Die Celine-Kollektion für nächsten Sommer erfreut mit gewohntem Indie-Glam.

Wie an dieser Stelle schon früher vermutet, liegt es dem scheuen Slimane zudem wahrscheinlich mehr, in der Stille den perfekten Clip zu erarbeiten, als sich dem Rummel einer Liveshow auszusetzen – geschweige denn, die Unberechenbarkeit dieses Ereignisses auszuhalten. Deswegen war er auch einer der Letzten, die ihre Mode nach dem Lockdown wieder live präsentierten. Und nur so lassen sich nun auch die vier Wochen erklären, die es brauchte, bis die Präsentation der Sommerkollektion der Männer nun endlich als Video online zu sehen ist. In gewohnter visueller Vollkommenheit, versteht sich: