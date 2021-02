Rosenkohl – man liebt ihn oder hasst ihn. Letzteres dürfte wohl vor allem auf die weichgekochte, bittere Rosenkohl-Variation zurückzuführen sein, die Oma früher neben Salzkartoffeln zu Rouladen servierte. Damit hat der Rosenkohl in diesem knackig-bunten Slaw zum Glück überhaupt nichts zu tun. Die in Georgien geborene und in Melbourne lebende Köchin Alice Zaslavsky bietet mit ihrem wunderbar illustrierten Band „Colors of Greens“ beste Gelegenheit, alle möglichen Gemüsesorten von Grund auf neu zu entdecken – dank 50 detaillierter „Gemüse-Portraits“, sprich umfangreicher Warenkunde, und 150 Rezepten für Rohkost wie warme Gerichte.