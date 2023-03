Gastro-Tipp fürs Wochenende: Kunst und Knackiges bei Pars

Das Charlottenburger Restaurant tischt am Sonntag italienische Snacks und Berliner Pralinen auf, dazu gibt's Drinks und eine kleine Ausstellung.

Am Sonntag will Kristiane Kegelmann zum Beispiel Arancini servieren.

Der Platz ist ja gegeben. Schließlich hat Kristiane Kegelmann ihr Restaurant denkbar minimalistisch eingerichtet. Viele freie gräulich-weiße Wände also, die es nun künstlerisch zu bespielen gilt. Denn am Sonntag (26. März) ab 16 Uhr will Kegelmann – selbst Künstlerin und Konditormeisterin – den Frühling einläuten.

Wie das geht? Mit erhebender Kunst zum Beispiel: Gezeigt werden im Pars unweit des Savignyplatzes dann die Arbeiten von Sarah Loibl, meistens farbintensive, immer großformatige abstrakte Acrylgemälde. Oder Werke von Hannah Sophie Dunkelberg, deren geistreichen Skulpturen an das junge Genre der Post-Internet-Art denken lassen.

Auch dabei: Malte Bartsch, Pujan Shakupa und Felix von der Weppen, junge Künstler, allesamt Freunde des Hauses. Kunst sei ja etwas Belebendes, heißt es völlig richtig in einer Vorabankündigung Kegelmanns. Die kleine Ausstellung birgt also das Potenzial, den grauen Berliner Winter zumindest in den eigenen Restaurant-Räumlichkeiten zu vertreiben.

Damit aber nicht nur der Geist, sondern auch der Körper frisch und frühlingshaft genährt wird, tischt die Chefin freilich auch kulinarisch ordentlich auf. Dass das ziemlich gut klappen dürfte, lässt nicht zuletzt ein Text unserer Gastrokritikerin Tina Hüttl vermuten, die Kegelmann und ihr Pars vor einigen Wochen in den höchsten Tönen lobte. Und auch der Bewirtungsplan für Sonntag klingt zumindest schon mal vielversprechend.

Auch die in Berlin legendären Künstlerpralinen werden aufgetischt

Deliziöse Party-Snacks und Party-Desserts soll es geben, so fasst es Kegelmann selbst zusammen. Darunter zum Beispiel Arancini, die traditionellen italienischen Reisbällchen, die es im Pars für 6 Euro in einer vegetarischen und einer nicht vegetarischen Variante gibt, oder Zabaglione für 8 Euro, die vor Ort frisch abgeflämmt wird. Und, natürlich, Pars Pralinen.

Nicht zuletzt die kunstvollen Schokoladen haben Kristiane Kegelmann bekannt gemacht. Sie sehen wie pastellfarbene Metallobjekte aus, sind gefüllt mit knackigen Pflaumenblüten, nussig-erdigem Maca Ginseng oder einreduzierter Birne auf Sesamcreme; dazu sprudeln feine Getränke in den Gläsern.

Schon seit 2017 fertigt Kegelmann ihre Künstlerpralinés an, mit der Zeit wurde eine eigene Schokoladenmarke daraus. Gelegentlich stattet die Berlinerin auch Veranstaltungen großer Unternehmen aus, darunter Modelabels wie Louis Vuitton und Bottega Veneta. Ein eigenes Pars Restaurant hat sie dann vor einigen Monaten eröffnet.

Ob’s mit dem Frühlingerwachen auch draußen klappt, ist übrigens noch nicht ganz klar: Bisher sagen die Wetter-Apps für Sonntag noch mäßige Temperaturen voraus. Aber trocken soll es werden. Sonntag also ein Abstecher zu Pars und danach ein Spaziergang über den Savignyplatz und dann den Kudamm runter? Klingt doch nach einem Plan.

Pars Restaurant. Grolmanstraße 53, 10623 Berlin. Am Sonntag ab 16 Uhr. www.parspralinen.com