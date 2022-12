Geregelte Entgleisung bei Celine: Iggy Pop hat sich wieder ausgezogen

Los Angeles -Als der 75-jährige Iggy Pop sich am Donnerstag auf der Bühne seines Celine-Blazers entledigte und den nackten Oberkörper entblößte, wussten die Älteren, dass eine Legende ihren „Signature Move“ performt.

Die Jüngeren wurden ganz plötzlich eines verwitterten Leibes gewahr, den sie vielleicht genau deswegen umso mehr anbeteten. Body Positivity, hallo?! Wenn der Griff in die Hose an die Kronjuwelen nur nicht gewesen wäre, aber lassen wir das. Der astreine Gesang war tröstlich, nicht alles vergeht zwangsläufig im Alter. Außerdem kann man Iggy Pop auch deswegen viel verzeihen, weil er einen lustigen weißen Papagei hat, dem wir auf Instagram beim Headbanging zuschauen können, während sein Herrchen sympathisch lächelnd im weißen Bademantel auf dem Kingsize-Bett liegt.

Am Donnerstagabend, um 20 Uhr, zeigte die französische Luxusmarke Celine eine neue Frauenkollektion im legendären The Wiltern in Los Angeles. Nach der Fashionshow traten Rockstars auf, allen voran Iggy Pop. Das Theater, benannt nach seiner Lage an der Ecke Wilshire Boulevard und Western Avenue, ist eine legendäre kalifornische Konzert-Location. Die Bühnenbretter des 1931 eingeweihten Art-déco-Gebäudes sogen schon den Schweiß von Prince, James Brown, Neil Young, Patty Smith oder Amy Winehouse auf. Kein Wunder, dass sich Celine-Kreativdirektor Hedi Slimane diesen Austragungsort für seine Modenschau aussuchte, hat er doch einen Faible für legendäre Locations. Das ausufernde Momentum des Rock 'n' Roll, das der Modemacher, der gleichwohl Fotos und Filme macht, oft in Schwarz-Weiß-Optik ästhetisiert, wurde an jenem Abend in einer äußerst realistischen bunten Party voller Schweiß und Schreie vollzogen.

Dünne Körper und große Taschen

Doch in Mittelpunkt stand zunächst die neue Kollektion, die auf der Konzertbühne präsentiert wurde. Und bei deren Anblick kam das Gefühl auf, Hedi Slimane hat mit schmalen, eleganten Silhouetten zu seinen Wurzeln zurückgefunden: Röhrenjeans, enge Lederhosen, flattrige Boho-Oberteile, uniform-inspirierte Jacken mit goldenen Knöpfen, Kunstpelze, Bikerstiefel, breite Gürtel, schmale Schals, viele Ketten und geräumige Taschen. Und für den Abend bodenlange Kleider mit Spaghettiträgern in simplen Schnitten, aber aus reinstem Glitter. Darauf können sich doch wirklich alle einigen, das sind Boho- und Indie-Klassiker in ihrer Reinform.

Hedi Slimane ist ein Meister der schmalen Silhouetten. Nach einem Exkurs in die Welt der Elephant-Jeans, wendet er sich endlich wieder der Röhrenjeans zu. Celine

Auch wenn es die Celine-Kollektion der Frauen für nächsten Winter ist, laufen ebenfalls Männer über den Runway – wie bei vielen Designern derzeit üblich. Celine

Immer tragbar: uniforminspirierte Jacken mit goldfarbenen Knöpfen. Celine

Nachdem alle 89 Looks die Bühne zu einem Soundtrack von The White Stripes passiert hatten, enterten Iggy Pop, The Strokes und Interpol sowie The Kills mit einem DJ-Set den Saal. Schon stimmig das Ganze. Aber dennoch scheint es, dass diese Präsentation ein Nischen-Event ist. Kein Live-Stream, kein Video auf YouTube kurz nach der Show, wie das bei den anderen großen Modehäusern seit Corona Usus ist. Der Perfektionist Slimane nimmt sich schon mal mehrere Wochen Zeit, bis er das Video einer Show im Internet veröffentlicht. Ist Celine inzwischen selbst zum Indie-Act geworden?

Hedi Slimane ist mit Celine erfolgreich

Die Antwort: Nein, Celine ist ein stiller Champion. Während es gerade viel mediale Aufmerksamkeit für Skandale (Balenciaga), Abgänge (Gucci) und Enden (Raf Simons) in der Modebranche gibt, scheint sich für den einst so gefeierten Dior-Homme-Designer Hedi Slimane niemand zu interessieren. Warum auch, es gibt ja keine Katastrophen zu vermelden. Außerdem hält die Marke ihre Schauen gerne außerhalb der offiziellen Fashion-Week-Termine ab – ein Signal, das in der Branche zum Teil als elitär und snobistisch empfunden wird, muss man doch für den Celine-Termin noch einmal extra anreisen, wenn man überhaupt geladen ist. Also ignorieren viele das Label.

Das alles verstärkte in der Vergangenheit den Eindruck, die LVMH-Tochter hätte vielleicht einfach keine Relevanz mehr. Nachdem die beliebte Designerin Phoebe Philo den Kreativchefposten bei Celine räumte und Hedi Slimane 2018 übernahm, verabschiedete das Modehaus eine intellektuelle, weibliche Fanbase und wendete sich einem jüngeren, subkulturaffinen Publikum zu. Ein Wechsel, der mit viel Kritik verbunden war. Dass Hedi Slimane sich bei Celine zudem nicht permanent neu erfand und in der Frauenlinie zunächst etwas schwächelte, befeuerte viel Häme.

Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Laut fashionnetwork.com geht es mit Celine seit Jahren nur bergauf: „2021 erwirtschaftete das in Paris ansässige Unternehmen Celine S.A. 728 Millionen Euro, ein Anstieg um 78 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020“, heißt es in einer aktuellen Meldung des Modenachrichtendienstes.

Der Gleichmut, mit dem Slimane nicht nur die Frauen-, sondern auch eine von ihm etablierte Männerlinie abliefert, ist also nicht nur bemerkenswert, sondern auch unternehmerisch erfolgreich. Slimanes stilistische Stringenz ist verlässlich, die Entwürfe tragbar. Und der Link zur Musik sorgt für die nötige Prise Rebellion, die seine Mode geheimnisvoll und anziehend macht. Und nicht zuletzt feiert die feine Raffinesse seiner Entwürfe auch eine verlorene Sexyness in einer Welt der Oversized-Jacken und Chunky-Boots. Man spürt es schon, das Comeback der Eleganz steht kurz bevor. Celine könnte dabei eine große Rolle spielen.

Roter-Teppich-Inspo: einfach schöne Kleider von Hedi Slimane. Celine

Sämtliche Videos, die Hedi Slimane für Celine gemacht hat, finden sich im YouTube-Channel der Marke.