Berlin - Nichts gegen Fondant-Spiegeleier. Oder gegen Schokohasen mit goldenen Mänteln und drolligen Glöckchen. Aber muss es wirklich jedes Jahr derselbe Süßkram sein, der giftig-grüne Plastiknester füllt? Nicht unbedingt: Es gibt sie, die besonderen, ungewöhnlichen, fondant- und glöckchenfreien Oster-Schokoladen. Wer bewusst nach ihnen sucht (und Süßes suchen ist zu Ostern bekanntermaßen Tradition), wird gerade bei kleinen, feinen Manufakturen fündig. Wir haben uns bei unseren liebsten Berliner Schokoladenmarken umgeschaut.

Sarah Eick „10 Minuten“-Ei, mit Nougat befüllte Eierschale, je 5,50 Euro

Weich oder nicht weich? Das ist hier die Frage

Butter oder Margarine? Brötchenober- oder Unterhälfte? Ein hartgekochtes oder doch lieber ein weiches Ei? Das sind die eklatanten Fragen, um die sich viele Frühstückstisch-Gespräche drehen. Und letztere, die nach dem harten oder weichen Ei, wird am kommenden Wochenende gleich doppelt relevant: Neben den Hühnereiern dürften auf so mancher Berliner Ostertafel nämlich noch jene von Wohlfahrt Schokoladen stehen. Und auch diese kommen in zwei Varianten: Das Creme-Ei „5 Minuten“ ist mit einer weichen Masse aus Schokolade, Butter, Agavensirup sowie in Weinbrand und Amaretto eingelegten Aprikosen gefüllt; im Nougat-Ei „10 Minuten“ steckt eine feste Füllung aus dunkler Schokolade, dunklem Nougat und Cashewkernen. Als natürliche „Verpackungen“ dienen Wohlfarth, seit mehr als zehn Jahren eine Institution in Prenzlauer Berg, übrigens echte Eierschalen. Stellt sich also direkt die nächste Frage: Lieber pellen oder einfach auslöffeln?

Omer Polak Schokoladen Osterhase, Schokohase im Bauhausstil, 41,50 Euro

Form follows function – jetzt auch, wenn es um Süßes geht

Dieser Hase muss ohne Schwänzchen klarkommen – das verdeutlicht schon die Produktbeschreibung: „Kein Puschel, kein Kitsch, keine Industrieschokolade“. Es sind die Grundsätze des Bauhauses, die diesem Schokoladentier zugrunde liegen. Das zeigt nicht nur die schnörkellose Gestaltung des Berliner Designers Omer Polak, reduziert auf eine stilisierte Hasen-Silhouette aus grafischen Bausteinen. Auch die Wahl der Zutaten gibt sich sachlich-simpel: Aus nichts als 82-prozentiger Single Origin Schokolade besteht der Hase, sie stammt vom Berliner Kuvertüren-Spezialisten Holger In’t Veld. Von Hand wird die Schokolade in Form gegossen, für die Produktion wiederum kooperiert die Berliner Pralinenmarke pars mit dem Edelrestaurant Nobelhardt & Schmutzig. Dieser Schokoladenhase ist also ein echtes Gemeinschaftsprojekt.

Sawade „Das Sawade Ei“, geschichtete Süßwaren-Pastete, 21,50 Euro

Klotzen statt kleckern: eine gute Scheibe abschneiden

Kleine Schokoschweinereien kann jeder, mag man sich bei Sawade, seit 1880 eine Berliner Traditionsmarke, gedacht haben – und entwickelte folglich ein größeres, ein schwereres, ein endgültiges Schokoladen-Osterei. „Das Sawade Ei“ ist denn auch der programmatische Produktname; fast handtellergroß ist diese Osterleckerei. Und auch im Inneren soll sie versprechen, was die ausufernde äußere Form verspricht: Aus ganzen fünf Komponenten besteht die von Hand aufgeschichtete Füllung. Auf Edelmarzipan folgt Rum-Sahne-Trüffel, auf Maraschinokirschen ein Mandelnougat, außerdem Weichkrokant, alles überzogen von 60-prozentiger Zartbitterschokolade. Wie gut, dass sich die üppige Süßigkeit nicht in einem Happs verschlingen lässt. In wohl portionierte Scheiben geschnitten werden die schönen Schichten sichtbar!

Walter „Frühlingshappen“, Osterei-Mischung, 14,50 Euro

Außen hui, innen köstlich: Auch auf die Verpackung kommt’s an

Natürlich geht es um das Süße im Inneren. Also in diesem Fall: Um die handgefertigten Schokoladenei-Variationen mit Milchcreme, Pistazienmarzipan, Haselnusscreme und gespritztem Nougat. Es ist aber eben gerade auch die Verpackung, die bei besten Osterleckereien überzeugen soll – gerade, wenn sie als Geschenk dargeboten werden sollen. Das weiß man auch in der Walter Confiserie, die als Familienunternehmen seit 1915 handgemachte Schokoladenkreationen aus Berlin anbietet: So schön ist die modern gestaltete „Geschenkpackung Ostern“ in diesem Jahr, dass sie online längst vergriffen ist. Berlinerinnen und Berliner aber haben Heimvorteil! Denn in den vier Berliner Walter-Filialen sowie im KaDeWe ist die Mischung „Frühlingshappen“ in der hübschen Schachtel noch zu haben.

Rausch „Hauchfeine Täfelchen Frucht“, Schokoladentafeln, 7,90 Euro

Ein Hauch von Schokolade – zarter geht’s nicht

„Das größte Schokoladenhaus der Welt“ steht am Gendarmenmarkt – auf drei Etagen und über 1500 Quadratmetern präsentiert Rausch so ziemlich alles, was schokoladig, süß, zartschmelzend ist. Ganz klein und dünn kommt indes eine Leckerei der Marke daher, die sich in diesem Jahr besonders gut als Oster-Mitbringsel macht: Die bekannten „Hauchfeinen Täfelchen“ des Hauses gibt es in einer Variante aus „weißer Schokolade in fruchtiger Vielfalt“. Exakt 4 mal 4 Zentimeter sind die Mini-Schokoladentafeln groß, ihr Durchmesser beträgt gerade einmal 1,2 Millimeter – schnell zergehen die Quadrate auf der Zunge und entfalten ihre Geschmäcker: Erdbeere, Himbeere, Zitrone, Orange.