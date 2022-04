Ich liebe Romina – Romina ist super! Klug, loyal und witzig. Sie kann aus dem Stehgreif beide Loriot-Filme komplett rezitieren und macht die womöglich beste Sauce Hollandaise der Welt. Eine tolle Gesellschaft, nicht nur zur Spargel-Zeit. Aber irgendetwas sagt mir direkt beim Betreten der kleinen Waldhütte: Du hättest keine gute Freundin mitbringen sollen – sondern lieber einen Mann. Einen großen, bärigen Holzfäller-Typen vielleicht, der ins Brandenburger Wald-Setting sowieso ganz gut gepasst hätte.

Das Bett vor den großformatigen Panorama-Fenstern, die Waldlichtung dahinter, das kleine Sauna-Häuschen zwischen den Bäumen, die Freilicht-Dusche daneben – alles an diesem Ort scheint förmlich zu schreien: Have sex here now! Das weiß man offenbar auch bei der Stay Raus GmbH, der diese und drei weitere Übernachtungshütten in Brandenburg gehören. Man möge sich bei kühlen Nächten mitten im Nirgendwo „mit Liebe und Leidenschaft“ aufwärmen, heißt es in einem Handbuch, das in der Cabin bereitliegt – und wenn auch das nicht hilft, bleibe ja immer noch der kleine Ofen. Romina und ich entscheiden uns für den Ofen.

Noel Richter Mit Blick ins Grüne: Hier ließe sich eigentlich schön fummeln. Eigentlich.

Es hat etwas archaisch-ursprüngliches, selbst Feuer zu machen. Rauszugehen und Holz zu holen, es im Ofen aufzustapeln, anzuzünden. In unseren Berliner Wohnungen – Rominas in Wilmersdorf, meine in Moabit – sind wir mit solch atavistischen Aufgaben ja eher selten konfrontiert. Und so wird gleich zu Beginn unseres kleinen Test-Wochenendes deutlich, worum es bei Raus geht: um das Primitive, das Bodenständige; raus aus der Stadt, zurück zur Natur. Das Geheimnis von Raus aber, dieses ziemlich neuen und doch fast schon legendären Hospitality-Konzepts, liegt darin, das Primitive mit dem Perfekten zu verbinden.

Denn es sind eben nicht bloß einfache Holzhütten, die das Startup irgendwo aufgestellt hat – es sind perfekt ausgestattete Tiny Houses, derzeit vier an der Zahl, die mitten in die Natur gepflanzt wurden. Ein bisschen Landleben, ein bisschen Holzsammeln und Feuermachen – aber das WLAN in der Waldhütte läuft trotzdem wie am Schnürchen; die schönen Teller stammen vom sympathischen kleinen Keramikstudio aus Kreuzkölln, die bereitgestellte Boombox im Retrostil von Marshall. So lassen sich selbst die anspruchsvollsten Großstädter das vermeintlich einfache Leben schmecken.

Noel Richter Haus ohne Adresse: Vor der Abreise bekommen Urlauberinnen und Urlauber lediglich Koordinaten zugeschickt.

Wie gut die Cabins wirklich ausgestattet sind, zeigt sich schon vor dem Trip. „Nicht mitbringen“, ist eine Liste überschrieben, die Raus-Urlauberinnen und -Urlauber ein paar Tage vor der Anreise per Mail erreicht. Man möge Bettzeug und Handtücher zuhause lassen, Shampoos und Duschgels, Tee und Kaffee, Gewürze und Trinkwasser, Geschirr, Besteck – selbst für die unvermeidbaren Yogamatten sei bereits gesorgt, man kennt halt seine Pappenheimer aus Prenzlauer Berg. Im Grunde, so lässt sich aus der Liste schließen, braucht es nur was zum Anziehen und ein bisschen Verpflegung – der Rest steht in der Cabin längst bereit.

Fern jeder Zivilisation - aka mitten im schönen Brandenburg

2021 ging die Berliner Stay Raus GmbH mit diesem Konzept an den Start; vorab hatten die drei Gründer Christopher Eilers, Johann Ahlers und Julian Trautwein einen siebenstelligen Betrag von mehreren Investorinnen und Investoren bereitgestellt bekommen. Nur ein Jahr später sind ihre vier notorisch ausgebuchten Cabins auf Instagram allgegenwärtig – auf den Profilen von Stars und Sternchen, von Influencerinnen und Influencern, von Krethi und Plethi, Romina und mir. Die abgelegenen, jeweils einzelnstehenden Cabins tragen schönmalerische Namen, die ihrem Standort entsprechen: „Obstbaumwiese“, „Waldlichtung“, „An der Pferdeweide“, „Am Kirschbaum“.

Noel Richter Steinzeit mit WLAN: Feuer wird selbst gemacht, für Internet ist gesorgt.

Adressen haben die auf den ersten Blick identischen Hütten nicht. Wie auch, sollen sie dem Raus-Konzept entsprechend doch fern jeder Zivilisation aka eineinhalb Stunden von Berlin entfernt im schönen Brandenburg stehen. Es sind lediglich die Koordinaten, die Reisende vorab geschickt bekommen. Dass Rominas Navi und meine Karten-App während der Anfahrt versagen – sie wollen für die letzten zwei Kilometer partout keine Route direkt zum Häuschen finden – wird wohlwollend hingenommen. Wir wollen ja weg, wir wollen ja raus; es ist ein kleines Abenteuer, sich dem bläulich aufblinkenden Punkt auf der App-Karte intuitiv über Stolperstraßen und Feldwege zu nähern – und es ist ein Fest, als die tiefbraune Cabin endlich zwischen den Baumwipfeln auftaucht.

Wir sind in der „Waldlichtung“ gelandet, etwa 50 Kilometer östlich von Berlin. Unsere Cabin steht am Rand der Lichtung, von himmelhohen Kiefern eingerahmt, dahinter eine Rinderwiese. Das Gefühl der Einsamkeit – der positiven Einsamkeit – wird noch durch den Umstand unterstrichen, dass wir für den Check-In niemanden treffen müssen. Es gibt keine Empfangsdame, die uns hier aufschließen müsste, keinen Hausmeister, der uns Saunahäuschen, Küchengeräte und Komposttoilette erklärt. Wir haben vorab einen Code für die Cabintür bekommen, der Rest steht in besagtem Handbuch.

Noel Richter In bester Nachbarschaft: Die Hütte liegt auf einer Lichtung, umringt von Fichten, dahinter eine Rinderwiese.

Während es im Ofen schon flackert – Romina erweist sich als überraschend begabte Zündlerin –, blättern wir darin auf der Suche nach Aktivitäten für die kommenden zwei Tage. Wir erfahren, dass unsere Cabin zwischen dem Naturschutzgebiet Löcknitztal und der Märkischen Schweiz liegt, auch die beiden nächstgelegenen Orte Fürstenwalde Spree und Müncheberg wären mit einer längeren Wanderung zu erreichen; außerdem hatten wir auf dem Weg ganz in der Nähe die „Panzer Fun Fahrschule“ erspäht, die im Raus-Handbuch wohlweislich nicht erwähnt wird, in der sich aber offenbar mit Kampffahrzeugen nach Herzenslust über ausrangierte Kleinwagen brettern lässt.

Kein Späti weit und breit – aber ein alternativer Selbstbedienungsladen

Wir entscheiden uns doch lieber für einen friedlichen Spaziergang von moderater Länge, gerade einmal drei Kilometer sind es bis zum nahe gelegenen Maxsee. Ein wirklich hübscher Wanderweg, auf dem wir allerdings zügig unsere kleine Waldhütte vermissen. Es ist absurd, wie schnell sich eine Sehnsucht einstellen kann nach einem Ort, den man vor ein paar Stunden erst verlassen hat – und den man wenige Tage zuvor überhaupt noch gar nicht kannte. Das mag daran liegen, dass die Raus-Macher an etwas gedacht haben, das die meisten klassischen Hotels übersehen: Die detailreiche Dekoration, die über ein singuläres schnödes Landschaftsbild an einer moccafarbenen Wand hinausgeht.

Romina Mann Fun along the way: Die Panzer-Fahrschule lassen wir lieber links liegen.

Die Kabinen sind dekoriert. Wirklich dekoriert, schön dekoriert. Es ist eben nicht nur das Nötigste, das hier bereitgestellt wird – auf dem hellen Holztisch steht eine große gläserne Vase mit hübschen Trockenblumen, auf den Wandregalen stapeln sich Bücher und Keramiken, es gibt viele Kissen, viele Lampen; alles Dinge von hoher Qualität und gutem Design. Sich hier nicht nur wohl, sondern auch ein bisschen zuhause zu fühlen, fällt nicht schwer. So ist es tatsächlich ein Gefühl des Heimkehrens, als wir unsere kleine Cabin nach der Maxsee-Stippvisite wieder erreichen und schon von weitem sehen, wie der Ofenrauch gemächlich aus dem Schornstein steigt.

Wieder drinnen wird erstmal Holz nachgelegt, von Romina natürlich. Aus den Marshallboxen tönt „Jazz for the background“, eine Spotify-Playlist für all jene, die absolut keine Ahnung von Jazz haben. Kochtechnisch teilen wir uns die beiden Abende auf, am ersten gibt es mein berühmtes Mandel-Pesto, am zweiten Rominas berühmte Spargel-Zitronen-Pasta. Einen Backofen gibt es in den Cabins nicht, was auf Geschmolzener-Käse-Süchtige wie uns erstmal verstörend wirkt. Ansonsten ist die Küche – genau wie das in die Cabin integrierte Bad mit Dusche – ganz gut ausgestattet. Es gibt zwei Gas-Herdplatten, alles an Geschirr und Besteck, was man gemeinhin brauchen kann, selbst an die Käsereibe wurde Gottseidank gedacht.

Noel Richter Und Tschüss: Es fällt schwer, diesen besonderen, stillen Ort 50 Kilometer östlich von Berlin hinter sich zu lassen.

Weil Romina und ich eben Romina und ich sind, haben wir für unsere beiden Abende zu zweit im Grunde den Fünf-Tagesbedarf einer vierköpfigen Familie eingekauft. Aber auch, wer vor dem Raus-Wochenende weniger raffgierig durch den Supermarkt gesteuert ist, muss ein Verhungern in der Brandenburger Waldlichtung nicht fürchten: Für all jene, die etwas vergessen haben und „die Öffnungszeiten ihres Lieblings-Spätis gewöhnt“ sind, so steht’s im Cabin-Handbuch, gibt es unweit der Lichtung einen Selbstbedienungs-Service, der 24 Stunden geöffnet hat und zu Fuß in etwa 20 Minuten zu erreichen ist. Dort können regionale Agrarprodukte wie unbehandelte Milch, Eier und Käse gekauft werden.

Für Romina und mich freilich unnötig – auch an unserem Abreisetag ist der Kühlschrank noch immer zum Bersten gefüllt. Widerwillig packen wir unsere übriggebliebenen Lebensmittel und unsere Kleider ein – die zwei Tage und zwei Nächte auf der Waldlichtung sind viel zu schnell vergangen. Um 11 Uhr ist der spätmöglichste Check-Out, um Punkt 11 Uhr fällt die Cabin-Tür für uns ein letztes Mal ins Schloss. Bloß keine Minute zu früh gehen, bloß keine Minute Hüttenglück verschenken! Auf der Fahrt zurück nach Berlin rekapitulieren wir unser Wochenende; wir sind uns ziemlich einig: Wir würden’s beide wieder machen. Aber: beim nächsten Mal mit einem Mann.

Die Raus-Cabins sind über die Webseite des Anbieters zu reservieren - oft sind alle vier Standorte allerdings ausgebucht. Für diesen Fall gibt es zum einen eine Warteliste, zum anderen informiert das Unternehmen über seinen Instagram-Account, sobald eine Cabin spontan verfügbar ist. Zu den vier bestehenden Tiny Houses sollen mit der Zeit weitere hinzukommen, auch ein Ausbau des Konzepts auf ganz Deutschland ist möglich.