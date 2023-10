Gute Geschäfte: Was uns bei Byredo in Berlin-Mitte erwartet

Über Boutiquensterben kann sich das Shopping-Quartier am Hackeschen Markt nun wirklich nicht beschweren. Kaum wird ein Geschäft leer, steht schon der nächste Mieter vor der Tür. Zwar haben inhabergeführte Läden aus Kostengründen hier keine Chancen mehr – trotzdem könnte es einen städtischen Innenbereich auch schlimmer treffen, wie wir traurig auf der Friedrichstraße beobachten können. Sympathisch sind die Neuen in Mitte allemal. Vor allem kleine skandinavische Luxuslabels im gehobenen Preissegment zieht es derzeit in die Gegend.

Dazu zählt auch die schwedische Marke Byredo, die jetzt in der Alten Schönhauser Straße ihren allerersten deutschen Flagshipstore eröffnet hat. 2006 als Parfümmarke von Ben Gorham in Stockholm gegründet, machte Byredo sich bald in Kunst- und Modekreisen einen Namen. Nischendüfte in schlichten Flakons, das war in den späten Zweitausenderjahren das neue Ding. Byredo kam damals genau zur rechten Zeit und fand sich schnell in wohlkuratierten Sortimenten urbaner Konzeptstores wieder.



„So wie hier werden in Zukunft alle Byredo-Stores auf der ganzen Welt aussehen“, sagt Lena Pauleit, die Storemanagerin der Berliner Dependance. „Es ist das erste Geschäft, das mit dem neuen Interieur-Konzept eröffnet hat.“ Und das präsentiert Byredo in einem Duft-Schrein mit drei Abteilen.

Im hellen Entree des neuen Byredo-Stores werden die Düfte auf Glas und Metall präsentiert. Im angrenzende Raum finden sich Homeprodukte in Kirschholzregalen. Getty Images/Birk Alisch In einer rotlackierten Metallwand im dritten Raum befindet sich ein Fenster mit Kasse. Vorn zur Straße stehen Taschen mit traditionellem Kantha-Stitching auf einem rostbraun lackierten Tisch. Byredo/Getty Images/Birk Alisch An zwei großzügig gestalteten Schminkplätzen dürfen Kundinnen die dekorative Kosmetik ausprobieren und sich auf Wunsch schminken lassen. Getty Images/Birk Alisch 1 / 3

Mit weißen Wänden und einem Boden aus italienischem Terrazzo ist der erste Raum als strahlend helles Entree gestaltet. Auf einer großen Anrichte aus Aluminium und Glas werden hier die Düfte präsentiert. Es sind ausschließlich Parfüms, Eau de Toilette gibt es bei Byredo nicht. Das zentrale Raumelement ist ein mit rostbraunem Klavierlack überzogener Tisch. Die Farbe sei vom Gründer persönlich ausgesucht worden, erzählt Pauleit. Darauf sind Taschen und Brillen zu sehen, denn Byredo hat inzwischen auch kostbare Accessoires im Angebot. Weitere Objekte stehen in Wandregalen aus Kirschholz.

Der sich anschließende Raum greift das Thema Kirschholz auf, indem er vollständig damit vertäfelt ist. Hier sind Homeprodukte wie Kerzen, Lotionen und Handcremes in den Regalen aufgereiht. Der Bereich markiert den Übergang in den hinteren Raum, der dem Make-up gewidmet ist. Dort können Kundinnen die wunderschön designte Gesichtskosmetik ausprobieren und sich professionell schminken lassen. Mit himmelblauem Teppich, einer knallrot lackierten Wand und einer Sitzinsel aus schwarzem Leder, wirkt dieser Abschnitt wie eine zeitgenössische Installation, gut austariert zwischen Gemütlichkeit und Reduktion.

Aber am Ende sind es doch die Düfte, auf die wir noch mal zu sprechen kommen. Die klangvollen Namen der komplexen Parfüms lauten Animalique, Bibliotheque oder Rose of No Man’s Land. Lena Pauleit kennt die Geschichten zu ihrer Entstehung aus dem Effeff – und sie verrät: „Mein Lieblingsduft ist De Los Santos. Er ist ein sehr charakteristischer Duft mit Salbei und Palo-Santo-Hölzern. Seine Geschichte ist, dass man das Leben feiern soll.“ So soll es sein.