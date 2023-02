Gute Geschäfte: YNT Berlin – Wo die Fantasie blüht

Achtung Geheimtipp! Zwischen Brecht-Haus und Rewe versteckt sich in der Chausseestraße ein kleiner Store, der ein wenig Magie in Ihren Alltag bringt.

Eine Frau sitzt lachend in einem Haufen Spaghetti, der kleine blaue Elefant hat einen Silberblick, und dieser knallgrüne Farnzweig im Reagenzglas wird ewig leben. Nein, wir sind nicht im Kopf von Donald Trump gelandet oder träumen einen irren Traum. Wir befinden uns mitten in Mitte, ganz wach und ausgeruht – in einem hohen, weiß getünchten Raum an der Chausseestraße. Darin: Ganz viele bunte Objekte.

Und hier heißt uns Yanti Damerau willkommen. Die gebürtige West-Berlinerin ist nämlich die Regentin dieses wundersamen Reiches, das man der Einordnung willen als Boutique für Interieur und Wohnaccessoires bezeichnen kann. Benannt nach ihrer Inhaberin, versammelt YNT Berlin zwar zunächst Gängiges wie Teller, Vasen, Stifte oder Spielzeug – doch jedem einzelnen Produkt wohnt ein ganz besonderer Zauber inne.

Bei YNT Berlin gibt es Wohnaccessoires und Geschenke von ausgefallenen Marken in allen Preisklassen. YNT

Vor allem die dekorativen Wundertüten fallen ins Auge, die in unterschiedlichen Größen in den Regalen stehen. „Das Label Bazartherapy entstand aus einem Pariser Geschenkeladen heraus“, sagt Damerau. „Die haben irgendwann die Idee zu diesen Überraschungstüten gehabt“. Inspiriert dazu hätten sie die Schultüten aus Deutschland. „Das ist ja eher eine deutsche Tradition. So kamen sie auf die Idee mit den Wundertüten und haben dieses großartige Produkt kreiert,“ erklärt die Ladenbesitzerin weiter. In Berlin gibt es die Tüten nur bei YNT, zu Preisen zwischen 9 und 33 Euro.

Für Sie schon einmal geöffnet: die französischen Wundertüten mit Halstuch, Seife, Stift, Bügelpatch und weiterem Schnickschnack. Links zu sehen: eine Sonderedition der Pariser Designerin Nathalie Lété für 33 Euro. In Berlin ist YNT das einzige Geschäft, wo es diese Tüten gibt. YNT

Ebenfalls besonders sind die großen Glasvasen mit Aufschriften. Dazu sagt Damerau: „Tschechien hat in der Glaskunst eine lange Tradition. Dort existiert auch heute noch eine sehr lebendige, junge Designszene.“ Qubus sei eine dieser Marken, die eine hochwertige Fertigung mit zeitgenössischer Gestaltung verbinden. Die mundgeblasenen Exemplare, auf denen ein mit Echtgold gepinseltes „Berlin“ steht und die mal eine Weile lang die Schaufenster zierten, gibt es leider derzeit nicht zu kaufen. „Das war eine Kooperation zwischen Qubus und YNT,“ so Damerau. Könnte man aber sicher nochmal machen, wenn es die Kunden wünschen, fügt sie lachend hinzu.

Bestseller aber seien die Tabletts der Pariser Marke Gangzaï Design. Die Kunden scheinen also Gefallen an Frauen in Spaghetti-Bergen zu haben, denn das ist eins der fröhlichen Motive. Aber auch die Teller von Bittossi aus der Toskana seien sehr beliebt: Streifen, Blumen, Tiere – spülmaschinenfest auf Porzellan. Bei dieser Optik wird das Essen doch glatt zur Nebensache! Und leistbar sind die Sachen außerdem, denn bei den Preisen achtet Yanti Damerau in ihrem 2020 gegründeten Reich strengstens auf Ausgewogenheit.



Wer jetzt noch wissen möchte, was es mit dem zu Beginn erwähnten blauen Elefanten und dem Farnzweig auf sich hat, der besuche doch einfach den Onlineshop von YNT Berlin, denn dort gibt es die Auflösung.

Yanti Damerau im Joker-Modus: In ihrer Boutique YNT Berlin zaubert sie für jeden etwas Passendes aus dem Hut. Hanna

ABOUT Yanti Damerau wurde in West-Berlin geboren. Sie ging schon immer gern auf Flohmärkte, wo sie nach Vasen und anderen Dingen fahndete – immer getreu dem Motto: „Es ist ganz einfach, die Wohnung mit Kleinigkeiten lebendiger zu machen.“ Nach einer Projektmanagement-Karriere in der Digitalbranche hatte sie irgendwann das nötige Budget zusammen, um ein eigenes Geschäft zu eröffnen. In Anbetracht der hohen Mieten im zentralen Shopping-District in Mitte entschied sie sich für ein Ladenlokal in der Wohn- und Geschäftsgegend an der Chausseestraße. Nach der Eröffnung im April 2020 durchstand Damerau vielleicht auch deshalb die Corona-Krise und erfreut seitdem die Anwohner des gemäßigten Mitte mit zauberhaften Objekten für ihre Apartments.

YNT Berlin, Chausseestr. 124, 10115 Berlin, Di-Fr 11-19 Uhr, Sa 12-18 Uhr, ynt.berlin, hallo@ynt.berlin, Tel. +49 30 28 703 875