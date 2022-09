Diese Emojis passen am besten zu Berlin ;-)

Shit happens – auch und gerade in Berlin.

Ein Witz-Kennzeichen, das eigentlich selbst nicht ganz ernst gemeint war? Klingt etwas schräg, ist aber der Anfang der Geschichte des digitalen Smileys. Das auf der Seite liegende lachende Gesicht trat am Montag (19. September) vor 40 Jahren von einer US-Universität aus seinen Siegeszug um die digitale Welt an. Inzwischen ist es meist in Form eines fertigen Mini-Bilds aus Textnachrichten nicht mehr wegzudenken.

In heutigen Textnachrichten übernehmen Emojis neben dem Ausdruck, wie man etwas verstanden wissen möchte, weitere Funktionen. Sie dienten regelmäßig als Satzzeichen, erklärt Sprachwissenschaftlerin Erika Linz. Wenn etwa statt eines Punktes ein Emoji getippt wird, „bekommt dieser eine expressive Bedeutung“. Außerdem sorgen die kleinen Zeichen für eine Ökonomisierung der Kommunikation, sagt die Linguistin. Also etwa: Daumen hoch statt einer formulierten Antwort.

Aber gibt es auch Emojis, die besonders gut zu Berlin passen? Wir haben hier mal ein paar (Bildchen-)Ideen zusammengetragen:

1. Die Aubergine: Heute Abend schon was vor?

Wenn es in Umfragen um Sex und Sexuelles geht, belegt Berlin im Ländervergleich stets die oberen Plätze. Wie viele Singles leben in der Stadt (knapp 705.000)? Wie oft in der Woche haben Sie Sex (im Schnitt 2,2 Mal)? Wie viele Sexualpartner hatten Sie bisher (im Schnitt 7,6)? Immer wieder landet Berlin ganz oben auf dem Treppchen. Klar, dass das Auberginen-Emoji in unserer schmierig-schönen Stadt recht häufig benutzt wird – als plakatives Symbolbild, um die vergangene Nacht zu beschreiben, oder als Einladung auf einen deftigen Abend. Und weil Berlin eben Berlin ist, hat das geile Gemüse ein emanzipatorisch korrektes Gegenüber: Auch der pralle Pfirsich findet hier immer wieder Verwendung.

2. Die Herzchen-Augen: Berlin kann auch gut gelaunt

Wenn ein Emoji Lebensfreude besonders wiedergibt, dann das Emoji, das uns so sympathisch anlacht mit seinen Herzchen-Augen. Bei aller großstädtischen Kühle und dem typischen Berliner Beton-Charme steht die Stadt auch für eine gehörige Portion Lebensfreude und den Spaß am Flirten, das sollte man nie vergessen!

3. Der Stress-Emoji: Wenn mal wieder was verpeilt wurde

Irgendetwas ist immer, besonders im Leben der Berlinerinnen und Berliner. Die Uni-Abgabe verschwitzt oder das wichtige Meeting vergessen; Stromrechnung nicht bezahlt oder Wohnungsschlüssel verloren; Bus verpasst und kein Taxi bekommen; zu spät, zu durcheinander, zu verpeilt. Manchmal scheint es, als habe in dieser Stadt niemand sein Leben so richtig im Griff – eine endlose Aneinanderreihung an Schludrigkeiten und Schlampereien. Das sorgt vor allem für: Stress. Und die übermäßige Verwendung des passenden, stressschweißgebadeten Emojis.

4. Das Wut-Emoji: Sinnbild der Berliner Schnauze

Sauer? Wütend? Mal wieder keinen Bock auf diese verdammte Stadt? Das ist ein Lebensgefühl, das sicherlich viele Berlinerinnen und Berliner nur zu gut kennen. Der Bus kommt mal wieder nicht, auf dem Bürgersteig fahren zu viele E-Roller und das Wetter ist auch nur mäßig: Sauer sein scheint bei vielen Menschen in dieser Stadt ein dauerhafter Aggregatzustand, das orangerote Wut-Emoji ist daher das perfekte Sinnbild für unsere typische Montagslaune. Und auch die an allen anderen Tagen der Woche.

5. Der Kackhaufen: In Schlangenlinien durch die Stadt

Shit happens in Berlin – nicht nur im übertragenen Sinn. Die Stadt scheint manchmal wie ein einziges, endloses Tretminenfeld, durch das sich slalomartig bewegen muss, wer nicht beherzt in den nächsten Hundehaufen steigen will. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, vor wenigen Jahren aber schätzte die hiesige Umweltverwaltung, dass täglich 55 Tonnen Hundekot auf den Berliner Straßen liegen bleiben – die fachgerecht entsorgten Häufchen sind da gar nicht eingerechnet wohlgemerkt. Das ist: einfach scheiße. Und verdient mithin nur ein explizites Kack-Emoji.