Wie der Newsletter des Tagesspiegels am Freitag berichtete soll es ab kommendem Herbst einen von der Senatskanzlei in Auftrag gegebenen Berlin-Sneaker geben. Gefertigt werden soll dieser von der französischen Sneaker-Firma Veja, die vor ein paar Jahren mal besonders hip war, weil ihre Schuhe fair produziert werden und auch ganz hübsch sind.

Rund 100.000 Euro für en Steuerzahler

Die Berlin-Botten sollen ein Bären-Logo haben und die Sohle soll ein Berlin-Branding zieren. Die Senatskanzlei bestätigte dies am Freitagvormittag. „Die Berliner werden damit zu Markenbotschaftern“, freut sich die Senatskanzlei in einem Schreiben an den Haushaltssauschuss. Die Sneaker sollen ein besonderes Wir-Gefühl erzeugen, wer damit nicht warten kann, der empfindet diese Emotion vielleicht aber schon bei dem Umstand, dass das den Steuerzahler rund 100.000 Euro kosten wird.

Der Schuh wird in einer limitierten Auflage erscheinen und das Ganze erinnert an den Coup der BVG, die vor ein paar Jahren gemeinsam mit Adidas einen Sneaker herausbrachte, mit dessen Erwerb man zugleich in den Besitz einer Jahreskarte kam. Der Schuh wurde ruckzuck zu einem Sammlerobjekt und das, obwohl er nicht besonders schön war. Im Gegenteil.

Wer den Berlin-Treter für Veja designen wird, ist nicht bekannt. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die Gestaltung mit dem Bären nicht so ein ästhetischer Totalausfall wird, wie die schrecklichen Buddy-Bären, die das Stadtbild ja bis heute verschandeln.