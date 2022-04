Berlin - Sieht gerade zwar nur selten danach aus, aber eigentlich ist ja längst Frühling. Höchste Zeit also für Singlemenschen (in Berlin bekanntermaßen in großer Zahl vertreten) schon mal die ersten längerfristigen Sommerflirts anzuleiern. Oder sich zumindest jemanden für den ein oder anderen verregneten Samstagabend klarzumachen. In besseren Zeiten ging das so: Mensch geht in Bar oder Club und lernt anderen Menschen kann, man trinkt und spricht und klimpert mit den Augen, im besten Fall verlängert sich der Abend ins heimische Schlafzimmer.

In den vergangenen Jahren aber hat sich der Balztanz in digitale Sphären verlagert. Das muss nichts Schlechtes sein, schließlich ist die Auswahl auf Tinder, Grindr, Bumble und Co. größer als an jeder Berliner Theke und jedem und jeder ist schon von Anfang an klar, worum’s beim Onlinedating wirklich geht. Oder doch nicht? Fest steht: Wer nicht nur flirtfähig sondern auch freundlich rüberkommen will (und das eine bedingt bekanntermaßen das andere), sollte auf plumpe Aufforderungen verzichten. Fest steht aber auch: Wer nur jemanden für gewisse Stunden sucht, braucht sich dafür nicht schämen – muss aber ebenso akzeptieren, dass nicht alle auf Dating-Apps bloß was Unverbindliches suchen. Auf den richtigen Ton kommt es an – und auf ein paar andere Aspekte. Hier ein paar Tipps, wie’s klappen kann:

Unsplash Oh la la: Wer's bis hierhin schaffen will, sollte vorab freundlich bleiben.

Das richtige Gegenüber

Beide müssen Lust haben – das versteht sich hoffentlich von selbst. Wer dennoch glaubt, man könne irgendwen schon irgendwie von irgendwas überzeugen, sollte sich dies nochmal bewusst machen. Zeichnet sich beim Tinder-Chat deutlich ab, dass am anderen Smartphone-Ende jemand sitzt, der eigentlich was Festes sucht, sollte man respektvoll „Tschüssi“ sagen. Niemand will doch sein Gegenüber erst davon überzeugen müssen, dass ein gemeinsames Schäferstündchen gar keine schlechte Idee wäre – lieber sollte man ein Date anpeilen, bei dem alle Beteiligten aufs Gleiche aus sind. Dass man dies vorab schon relativ deutlich kommunizieren kann, mag für manche unromantisch anmuten – für viele Menschen aber, die das Balzen in der realen Welt längst verlernt haben, ist die vereinfachte Kommunikation eines der größten Vorzüge des Onlinedatings. Aber Vorsicht: Der Ton macht das Techtel-Mechtel …

Die richtige Sprache

Es gibt Leute, die ein einfaches „Hey“ oder „Hallo“ nicht als adäquate Online-Begrüßung einstufen. Aber nicht jede und jeder ist eben im Stande, einen Chat gleich mal spritzig-witzig-kreativ zu eröffnen. Einen einfachen Tipp, um die digitale Konversation am Laufen zu halten, gibt es aber: Gerade am Gesprächsbeginn sollte jede Nachricht mit einer Frage enden. So verläuft das Anbandeln nicht gleich im Sande. Jedenfalls: Hat man sich ein wenig ausgetauscht und oberflächlich kennengelernt, ist es völlig in Ordnung, deutlich zu machen, dass man eher was Lockeres sucht. Das sollte aber lieber erstmal dezent und trotzdem ehrlich umschrieben werden, bis man sich intuitiv auf eine gemeinsame sexy Sprache geeinigt hat. Dringend abzuraten ist (das muss man leider immer noch erwähnen) vom unaufgeforderten Versand eindeutiger Fotos. Das ist nicht nur ziemlich billig, sondern auch übergriffig – wer so kein Date an Land zieht, muss sich nicht wundern. Und für alle, die sich schlauer weil anständiger angestellt haben: Das erste Treffen sollte auf neutralem Boden stattfinden …

Unsplash Pop the cork: Man sollte dem Besuch nicht nur Leitungswasser anbieten.

Der richtige Ort

Gerade, wenn es nur für eine Nacht sein soll, klingt ein „bei dir oder bei mir?“ nach der einfachsten Formel. Trotzdem birgt ein Treffen zuhause einige Risiken: Mal abgesehen davon, dass ein Blinddate in den eigenen vier Wänden wirklich gefährlich werden kann, kann’s sich auch einfach unangenehm bis peinlich entwickeln. Es ist eben viel einfacher, sich in der Öffentlichkeit respektvoll aber deutlich zu verabschieden, als jemanden zuhause „rauszuwerfen“. Es sollte also doch erstmal die Bar, die Bank vorm Späti, die nette Spazier-Route an der Spree sein – irgendein Ort, der schön und im besten Fall strategisch gut gelegen ist; nicht allzu weit entfernt von der Wohnung eben. Die übrigens, die Wohnung, sollte auch auf Besuch eingestellt sein: Einigermaßen aufgeräumt, das Bett frisch bezogen, im Hintergrund passende Musik – das kann man schon erwarten. Auch eine Flasche guter Wein, ein paar Bier oder was Prickelndes sollte vorrätig sein, mit einem Glas Leitungswasser lässt sich jedenfalls kaum beeindrucken. Und wenn’s dann schließlich geklappt hat: Sollte auch das „Goodbye“ sitzen …

Der richtige Abschied

Ehrlichkeit ist beim Dating generell keine schlechte Idee, das gilt auch für jene Treffen, bei dem es „nur“ ums Eine geht. Mit falschen Versprechungen sollte so eine Zusammenkunft nicht starten – und genauso wenig enden. Niemandem ist damit geholfen, wenn sich gegenseitig ein Wiedersehen versprochen wird, obwohl der eine oder die andere dies gar nicht wirklich will. „War cool, mach’s gut“, „war schön, komm‘ gut nachhause“, „ciao“, „baba“, „bis dann“ – es gibt so viele Arten, sich zu verabschieden, die eben nicht in einer Lüge enden. Und trotzdem: Die Wahrheit ein bisschen zurechtzubiegen ist schon in Ordnung, wenn es um das Ende des gemeinsamen Abends geht. Niemand sollte sich gezwungen fühlen, nach dem Schäferstündchen auch den Schlaf zu teilen. Notlügen-Klassiker wie „Ich muss morgen super früh raus“ oder „ich habe totale Einschlafprobleme“ sind schon okay. Und das Beste: Auf Dating-Apps kann man sowas ja schon vor dem Date ankündigen.