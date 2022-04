Für Warschau gilt ein genereller Übernachtungstipp: Nirgendwo in Europa gibt es so preisgünstige 4- und 5-Sternehotels wie in der Hauptstadt Polens. Klicken Sie sich einfach durch Google und prüfen Sie die Preis-Leistungsqualität bei den gängigen Portalen wie booking.com – Sie werden erstaunt sein, welche Möglichkeiten sich eröffnen.

Ich habe während meiner Karriere als freier Polen-Korrespondent so einige Hotels in Warschau getestet und habe meinen absoluten Favoriten: das Hotel Puro im Zentrum der Stadt, nur zehn Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof. Die Gründe sind ganz klar: Es ist das warme, moderne Design, die unglaublich gute Küche, die Dachterrasse, von der aus Warschau tatsächlich wie New York wirkt (toller Blick auf den Kulturpalast!) und die Möglichkeit, rund um die Uhr in der Hotellobby sehr guten Cappuccino und Café aufs Haus trinken zu dürfen.

PURO HOTEL/ ANNA STATHAKI Die Zimmer im Hotel Puro Warschau

Eine großartige Küche und perfekte Cocktails auf der Dachterrasse

Das Hotel wurde vor einigen Jahren eröffnet, das Außendesign ist schlicht und ansprechend. Die Zimmer sind individuell gestaltet. Außerdem wurde vor der Eröffnung eine Kuratorin engagiert, die für das Hotel regionale Künstler mit individuellen Werken für die Zimmer beauftragt hat.

PURO HOTEL/ ANNA STATHAKI Zimmerausblick auf den Kulturpalast im Hotel Puro

Da die Polen nicht die größten Sauna-Fans sind, findet sich in der Sauna unten im Keller immer ein Plätzchen, so auch in dem üppig ausgestatteten Trainingsraum. Besonders beeindruckend ist nicht nur die mit Design-Couches gestaltete Lobby, sondern auch der Frühstückssaal, der sich nachmittags zu einem sehr guten Restaurant mit italienischer Küche verwandelt. Über die Dachterrasse habe ich schon gesprochen. Aber erwähnt werden muss noch die fantastische Auswahl an Cocktails und regionalen Bieren. Reservieren Sie sich einen Tag, den Sie ausschließlich im Hotel verbringen sollten. Es lohnt sich. Sie kommen entspannt und erholt aus Warschau wieder nach Berlin zurück. Und das Beste: das Hotel ist sehr preisgünstig. Wer früh reserviert, zahlt nur 90 Euro für ein Doppelzimmer, das in Berlin sicher das Doppelte kosten würde.

Hotel Puro in Warschau-Zentrum, Widok 9, 00-023 Warszawa, Polen, Tel.: +48 22 899 80 00, ab circa 90 Euro für ein Doppelzimmer exklusive Frühstück, direkte Buchungen mit Rabattangeboten unter https://purohotel.pl/en