Berlin - Vor ein paar Tagen wurde mal wieder ein neues Forbes-Ranking herausgegeben, es listet die reichsten Menschen der Welt auf. Darunter sind zwar keine Berliner, was aber nicht heißt, dass es in der „Arm, aber sexy“-Metropole keinen Reichtum gibt. Die Zahl der Einkommensmillionäre in der Hauptstadt hat sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt – laut den aktuellsten Zahlen der Finanzverwaltung sind es derzeit 990. Das ist nicht viel im Vergleich zum kleineren Hamburg, wo rund 1200 Einkommensmillionäre leben, aber immerhin. Ein paar von Berlins Spitzenverdienern kann man im Capital Club am Gendarmenmarkt treffen, dort sind Führungskräfte und Unternehmer unter sich. Clubpräsident Wolfgang Branoner gibt zwar nicht preis, wer bei ihm Mitglied ist, aber über die Vermögenden der Welt und dieser Stadt weiß er dennoch einiges.

Herr Branoner, gerade kam die neue Forbes-Liste raus. Haben Sie sie schon durchgestöbert?

Das poppte als Push-Nachricht auf meinem Handy auf, aber ich verfolge das jetzt nicht mit höchstem Interesse. Die ersten zehn Namen, von Elon Musk über Jeff Bezos bis Bill Gates, sind eh immer die gleichen, nur in anderer Reihenfolge.

Kennen Sie einen dieser Milliardäre persönlich?

Ja, ich habe Bill Gates dreimal getroffen, weil ich bis 2006 Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Deutschland war. Ich habe ihn immer bewundert, weil er schon Jahre vorher das antizipiert hat, was später die großen Themen waren in Sachen Digitalisierung. Aber im persönlichen Gespräch haben wir dann natürlich auch über andere Sachen geredet, zum Beispiel über Fußball und die WM in Deutschland.

SNPC Zur Person Wolfgang Branoner, 65, ist in Berlin ein bekannter Name. Der CDU-Politiker, Manager und Berater war von 1985 bis 1990 Baustadtrat in Neukölln, später Staatssekretär in den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Von 1998 bis 2001 war er Wirtschaftssenator.



Nach seinem Rücktritt als Senator arbeitete er für T-Systems und Microsoft Deutschland. Seit 2007 ist er Partner bei der Beratungsfirma SNPC in Berlin, seit 2011 als Geschäftsführender Gesellschafter. Der diplomierte Verwaltungswirt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2018 ist er Präsident des Capital Clubs.

Waren Bill Gates oder Elon Musk auch schon mal im Capital Club?

Nein. Bei uns gehen jetzt nicht die Milliardäre aus und ein, man darf sich das überhaupt nicht so elitär vorstellen. Auch die Chefs von Handwerksbetrieben sind bei uns Mitglied, weil sie sich mit anderen Unternehmern in der Stadt vernetzen wollen.

Ab wann gilt man überhaupt als reich?

Das haben Ökonomen für ganz Deutschland ausgerechnet – und es ist bei Weitem nicht so viel Geld, wie man denkt. Laut Statistik gehört ein Single ab einem monatlichen Einkommen von rund 3500 Euro netto schon zu den oberen zehn Prozent. Gefühlt würde man Reichtum sicher höher ansiedeln.

Wie sind die Reichen in Berlin so drauf? Gibt es Unterschiede zu Hamburg, Düsseldorf oder München?

Insgesamt kann man sagen, dass die Deutschen ihren Reichtum nicht so zur Schau stellen, wie das in anderen Weltregionen der Fall ist. Wer hierzulande mit der Rolex protzt, der ist in der Regel nicht wirklich reich. Man hat es nicht nötig, sein Vermögen zu zeigen, sondern eher Sorge, zum Objekt der Begierde von Kriminellen zu werden. In Hamburg ist die Zurückhaltung noch stärker ausgeprägt als in München oder Düsseldorf, das sieht man zum Beispiel an der Familie Otto, die nun wirklich zu den Superreichen gehört, sich aber in der Hansestadt nicht mit Protzigkeit, sondern mit Mäzenatentum hervortut. Berlin ist ein besonderer Fall, hier vermischt sich das Ganze noch einmal mehr. Bei uns gibt es keinen Tegernsee, an dem sich das Teuerste vom Teuersten konzentriert.

Hier gibt es Dahlem und Grunewald.

Sicher gibt es im alten Westen, also in Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf, mehr Reiche als in Marzahn-Hellersdorf oder Hohenschönhausen. Aber auch in Dahlem wohnen nicht nur Reiche, und andersherum gibt es genug Leute, die Geld haben und da nicht hinziehen wollen, weil es ihnen dort zu gesetzt ist. Die ziehen dann eher nach Prenzlauer Berg, wo sie für eine Immobilie das Gleiche, wenn nicht mehr ausgeben. Was man auch nicht vergessen darf: Viele Millionäre wohnen nicht permanent hier, sie haben nur eine Wohnung in Berlin, um vom attraktiven Angebot der Stadt zu profitieren. Ich habe einen sehr gut betuchten Bekannten aus Süddeutschland, der hat sich in Berlin eine „Kulturwohnung“ zugelegt, wie er sie selber nennt.

Ist Berlin eine reichenfreundliche Stadt? Oder muss man seinen Wohlstand hier eher verstecken?

Nein, das muss man nicht. Hier darf jeder nach seiner Fasson selig werden, dieser Spruch geht ja nicht umsonst auf einen Preußenkönig zurück. Den Durchschnittsberliner interessiert es nicht, ob neben ihm am Tisch ein Millionär sitzt oder jemand mit geringem Einkommen. Das ist einer der Vorteile in dieser Stadt: Das Desinteresse der Berliner daran, was man macht und wie viel man verdient, ist eine ideale Konstellation auch für Millionäre.

Capital Club Am Gendarmenmarkt liegt der Capital Club. Hier kommen Entscheider zusammen, um zu trinken, zu arbeiten und zu netzwerken.

Dennoch gibt es auch in Berlin Orte, wo Gutbetuchte unter sich sind. Clubs, in denen sie sich treffen und vernetzen. Wozu ist das gut, wenn sich doch im Alltag eh alles vermischt?

Die Clubkultur, die in anderen Ländern viel ausgeprägter ist, geht in Berlin auf die Zeit der Teilung der Stadt zurück. Da gab es in den einzelnen Sektoren unterschiedliche Clubs, die für die Allgemeinheit nicht zugänglich waren und die zum Beispiel an die amerikanischen Offiziersclubs angelehnt waren. Heute sind der International Club am Theodor-Heuß-Platz, der China Club im Adlon Palais, unser Capital Club und das Soho House an der Torstraße davon übrig. Gegründet wurden die Clubs, weil man im Zuge der Verlegung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin erwartete, dass viel Wirtschaft und Politik nach Berlin kommt, Verbände und Unternehmen, Medizin und Forschung. Damit kamen viele Leute in die Stadt, die das internationale Clubleben kannten und das hier in Berlin auch haben wollten. Bei uns im Capital Club zum Beispiel ist man automatisch in 250 Clubs auf der Welt Mitglied, wenn man aufgenommen wird.

Und wie wird man bei Ihnen aufgenommen?

Indem man einen Antrag stellt und seine Motive schildert. Ein Aufnahmekomitee entscheidet dann, wer reinpasst und wer nicht. Da geht es aber nicht um den Kontoauszug, und in meiner Amtszeit wurde auch noch niemand abgelehnt. Die Mitgliedschaft kostet für Einzelpersonen etwas unter 2000 Euro pro Jahr, wir wollen die Breite der Gesellschaft ansprechen und hätten gern auch ein paar mehr jüngere Leute bei uns.

Haben Sie noch einen persönlichen Vermögensaufbau-Tipp?

Ìch bin da tatsächlich sehr klassisch unterwegs und würde immer auf Immobilien setzen. Obwohl mir das nicht in die Wiege gelegt wurde, habe ich mit 28 Jahren angefangen, im eigenen Haus zu wohnen. Damals waren allerdings die Immobilienpreise auch noch günstiger: In den 70-ern bekam man in West-Berlin ein kleines Reihenhaus für 100.000 D-Mark, das war durchaus erschwinglich.