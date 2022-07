Tangas, die aus der Hose schauen, Bauchfrei-Looks mit Nabelpiercing, Techno oder Drum ’n’ Bass: Ob Mode oder Club – es gibt es zahllose Beweise, dass die 2000er-Jahre zurück sind. Wer sich bei so wichtigen Dekaden-Trendfragen aber nicht nur auf Kleider und Musik verlassen will, braucht nur mal in die Promi-Gazetten zu schauen.

Mariah Carey: Bipolar und Spaß dabei

Mariah Carey sitzt bis zur Hüfte im Wasser. Ihr Körper wird von einem rostroten Paillettenfummel zusammengehalten. Während sie live die Fragen ihrer Follower beantwortet, schwimmen ihre Brüste wie zwei funkelnde Bälle auf der Wasseroberfläche. Es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Die singende Unternehmerin drapiert sich in einem Swimmingpool diagonal über ein paar Stufen, um sie herum ist es dunkel, ein Scheinwerfer und eine Handykamera sind auf sie gerichtet. Mariah Carey untermauert mit zahlreichen Videos wie diesem auch im Jahr 2022 ihren Divenstatus. „I am trying to get mermaid vibes“, sagt Mariah Carey und muss ein bisschen über sich selbst lachen.

Imago Mariah Carey ist manchmal schlank, wie damals 2003 ...

Es gibt im Leben der Anfang 50-Jährigen von außen betrachtet auch keinen Grund für Kummer. Ein Vermögen von einigen Hundert Millionen soll ihr Konto heute füllen, einige davon generiert jährlich ihr Weihnachtshit „All I Want for Christmas Is You“. Auch das Touren lässt sich die üppige Entertainerin nicht nehmen, wo sie regelmäßig mit überkandidelten Sonderwünschen im Backstage für Verstörung sorgt. Tiere, Teppiche, Temperatur – und die Treppen, die sie nicht steigt („she doesn’t do stairs“). So wird es zumindest von Zeugen berichtet.

Imago ... und manchmal pummelig, wie jetzt gerade.

Der einzige Wermutstropfen in ihrem Leben könnte eine bipolare Störung sein, die sie vor vier Jahren öffentlich machte. In ihrer seltsamen Unperfektheit wirkt die Carey auf Social Media heutzutage vergleichsweise nahbar, fast löst sie Sympathie aus. Was wären wir nur ohne diese aus der Zeit gefallene Attitüde, diese unterhaltsamen Momente, in denen sich ein Hauch Retro mit einer Prise Fremdscham mischt. Und wie Mariah Carey da so auf den Treppenstufen des Swimmingpools sitzt, denkt man sich: „She even does stairs now!“

Jennifer Lopez: Jetzt wieder im Doppelpack

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind wieder ein Paar, „Bennifer“ sind zurück, mehr noch, seit wenigen Tagen sind die beiden verheiratet – rund 20 Jahre nach ihrer ersten Verlobung. Dass Ben und Jenny, die zwischen 2003 und 2004 schon einmal für 18 Monate zusammen waren, im vergangenen Jahr abermals zueinander fanden, ist aber nicht die einzige Comeback-Leistung, die La Lopez jüngst geleistet hat: Irgendwie ist die Frau wieder in aller Munde.

Imago Ist sich nicht zu fein, ein Kleid zweimal zu tragen: Jennifer Lopez in Versace, hier im Jahr 2000.

2019 galt sie mit ihrer Hauptrolle in der Stripper-Schmonzette „Hustlers“ zumindest einigen als Oscar-Favoritin; 2020 stand sie für die gewichtige Super-Bowl-Halbzeit auf der Riesenbühne, nebst Shakira – noch so einer Y2K-Diva. Vor wenigen Wochen kam dann die Dokumentation „Halftime“ auf Netflix raus, die beide Mega-Engagements noch mal mundgerecht serviert und auch über Lopez’ Karriere im Allgemeinen aufklärt. Und dann wäre da noch Jennys legendäres grünes Versace-Kleid.

Imago Feiert sich auch ganz gern mal selbst: Jennifer Lopez vor wenigen Wochen auf der Weltpremiere zur Netflix-Doku „Halftime“ über ihre Karriere.

Das, das die Latino-Diva 2000 zu den Grammy-Awards trug, so öffentlichkeitswirksam, dass Google kurz darauf seine Bildersuche etablierte – zu viele Fans waren auf der klassischen Google-Suche nach JLo im Versace-Dress auf die falschen Bilder gestoßen, sodass der Internetkonzern seine „Image Search“-Funktion allein wegen des grünen Fummels programmierte. Und vor drei Jahren dann das: Noch einmal schreitet Jennifer Lopez in besagtem, rasant tief ausgeschnittenen Versace-Outfit dahin, dieses Mal auf einer Modenschau der Marke. Dass zwischen den beiden Mode-Momenten 19 Jahre liegen, sieht man der schauspielernden Sängerin oder singenden Schauspielerin kaum an. Jennifer is back, mit dem Mann von früher, in dem Kleid von früher. Es würde kaum verwundern, wenn demnächst noch mal Britney mit Justin Timberlake im Denim-Zwillingsoutfit irgendwo auftauchte.

Britney Spears: Endlich frei und ungeniert

Apropos Britney Spears. Auch die hat wieder einen Moment! Seit einigen Monaten und Jahren schon – so richtig schön war das allerdings nicht immer. In jüngster Zeit stand die Pop-Ikone ja vor allem wegen der Vormundschaft ihres Vater in den Schlagzeilen, ein Arrangement, dass der Sängerin verständlicherweise missfiel. Über Jahre hinweg durfte ihr Vater per gerichtlichem Beschluss ihre Karriere und ihr Vermögen verwalten, weil Britney angeblich kaum zurechnungsfähig war – zurechnungsfähig genug allerdings, um in Vegas auf einer eigenen Show-Bühne zu stehen.

Imago Gilt als weltweite Ikone des Bauchfrei-Nabelpiercing-Looks: die junge Britney Spears.

Fans gingen auf die Barrikaden, über Monate hinweg wurden weltweite Proteste initiiert, „Free Britney“ wurde zu einem globalen Kampfspruch zwischen Solidarität und Star-Obsession. Aber das ist jetzt quasi Geschichte: Ende vergangenen Jahres wurde die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears aufgehoben, die Tochter gilt seither als frei. Und sie zeigt sich auch so, auf Instagram: Britney, die sich barbusig am Sandstrand aalt; Britney, die wie von der Tarantel gestochen durch ihre Wohnung tanzt; Britney, die freiheraus von ihrem Leben und ihrer neu gewonnen Freiheit erzählt. Das kommt an – längst gilt das Instagram-Profil der Sängerin als legendär.

Kay Blake „Hit Me Baby One More Time“: Britney Spears im Jahr 2019, einige Monate später konnte sie sich endlich vom Vater befreien.

Zuletzt läuten zudem die Hochzeitsglocken, Britney Spears heiratete das Model Sam Asghari, eine große Sause mit Gästen wie Drew Barrymore, Donatella Versace, Paris Hilton und Madonna – das Beste, was die 2000er-Jahre zu bieten hatten, sozusagen. Und jetzt auch noch das: Vor wenigen Tagen veröffentlichte die frischgebackene Ehefrau ein verwackeltes Video aus ihrem Haus. Wahnsinnig viel erkennen kann man darauf nicht, aber hören – Britney Spears trällert „Hit Me Baby One More Time“, jenen Hit, der sie kurz vor der Jahrtausendwende berühmt gemacht hatte. Fehlt eigentlich nur noch die ikonische Schulmädchenuniform.

Paris Hilton: That’s still hot

Plötzlich spricht Paris Hilton mit ganz tiefer Stimme. Sie sitzt auf einem Kingsize-Bett und klagt über Schlaflosigkeit sowie einen wiederkehrenden Albtraum. Ist das nun die wahre Paris? Nun, zum Teil. Für einen guten Zweck ließ sich die hotte Hotelerbin im Zuge einer Doku in die Karten schauen und gibt ein Trauma preis, das sie seit ihrer Kindheit mit sich herumträgt. Ihre durchaus warmherzigen, aber mit der Erziehung überforderten Eltern hatten das Kind im Oberstufenalter in ein Internat gesteckt, weil es einen unerwünschten Hang zum Ausgehen entwickelt hatte. Der psychische und körperliche Missbrauch, unter dem Paris Hilton dort fast ein Jahr litt, wird in „This is Paris“ scheinbar spontan zum Hauptthema.

Imago Paris Hilton als flottes Y2K-Girl mit hedonistischen Idealen

Die aus der 2020 veröffentlichten Dokumentation resultierende Opferkampagne untermauert die Glaubwürdigkeit der Ereignisse, und die Hilton ist erneut der Star einer Bewegung. Diesmal ohne Mini-Hunde, Piepsstimme und einstudierte Grazie. Nun geht es zeitgemäß ans Eingemachte. Damit hat sich das It-Girl von der hedonistischen Social-Media-Ikone zur schönen Unternehmerin mit Tiefgang entwickelt.

Imago Paris Hilton heute: Schön gereift, verheiratet und mit Gesellschaftskritik im Gepäck.

Und weil sie die Rolle der verzogenen Hotelerbin trotzdem nicht so ganz aufgeben kann und vor der Kamera immer wieder in die höhere Stimmlage verfällt, hat sie sich den Status einer echten Diva redlich verdient. Ohne den „That’s hot“-Fetisch wäre die Welt doch in der Tat ein bisschen ärmer.

Kylie Minogue: Auf der perfekten Rosé-Welle

In Deutschland hatte man von Kylie Minogues Comeback bereits im Fernsehen erfahren. Vor ein paar Monaten nämlich, als der australische Megastar auf ProSieben zu Heidis Rechter saß. Dort agierte die Minogue als Gast-Jurorin bei „Germany’s Next Topmodel“, bewertete mit der Klumschen den Hüftschwung und die Gangart junger Frauen. Als eine richtige Kylie-Renaissance kann das freilich noch nicht gelten, schließlich darf bei „GNTM“ jede und jeder mitvotieren, der einen geraden Satz sprechen und sich selbst ins nächstbeste Paillettenkleid einhüllen kann. Und trotzdem: Kylie Minogue – she has a moment!

Imago Könnte modemäßig auch von heute sein: Bild der jungen und gut aufgelegten Kylie Minogue.

Zum einen wäre da ja mal ihr Wein. Wie viele andere Stars und Sternchen – John Malkovich, Francis Ford Coppola, Brad Pitt und Angelina Jolie, Sting und Trudy Styler – hat auch die Sängerin ihre eigene Süppel-Marke. Unter ihrem Namen verkauft sie seit 2020 Rosé, überaus erfolgreich übrigens, weltweit gingen bisher fünf Millionen Flaschen über die Ladentheken, in Großbritannien gilt „Kylie Minogue Rosé“ als der erfolgreichste Rosé aller Zeiten. In den USA gab es den Trunk bis vor Kurzem noch nicht – vor knapp einer Woche aber enterte die Australierin auch den amerikanischen Markt. Die Launch-Party stieg in einem Hotel, das Pharrell Williams gehört, einem anderen Y2K-Star also, was noch einmal die Wiederbelebung dieses aufreibenden Jahrzehnts verdeutlich.

Imago Hat ein Hobby zum Beruf gemacht: Heute führt Kylie Minogue überaus erfolgreich ihre Weinmarke.

In ihrer Heimat ist Minogue indes wieder auf dem Bildschirm zu sehen: Mehr als 30 Jahre nach ihrem Ausstieg kehrt sie noch einmal zu „Neighbours“ zurück, der erfolgreichsten Soap Australiens, die seit 1985 läuft und bald ihr großes Finale feiert. Nicht ohne Kylie Minogue in der Rolle der Charlene Mitchell, auch ihre damalige Serien-Romanze Scott Robinson, gespielt von Jason Donovan, ist mit von der Partie. Das aber ist eher ein Throwback in die 80s und nicht in die 2000er. Aber auch an die erinnert Kylie noch mal: Ihr Superhit „Can’t Get You Out Of My Head“ von 2001 ist in einem Remix der südkoreanischen Club-Ikone Peggy Gou zurück – und in einer aktuellen Werbekampagne der Eismarke Magnum zu hören.