Das gab's noch nie: Zum ersten Mal in seiner Geschichte lud das legendäre Kaufhaus zu einem Event außerhalb der eigenen Räumlichkeiten ein. Was war da los?

Wenn es was zu feiern gibt, dann lässt man sich im KaDeWe nicht lumpen. Das letzte große Fest vor ein paar Monaten, das zum 115. Geburtstag nämlich, beschrieb eine Freundin als „Baz-Luhrmann-artige Great-Gatsby-Szenerie, an dessen Ende alle triefend nass von Champagner waren.“ Die Feste im Kaufhaus des Westens – sie sind legendär.

Insofern ist es interessant, dass das KaDeWe nun zum ersten Mal in seiner mehr als ein Jahrhundert umspannenden Geschichte außer Haus gefeiert hat. Am Mittwochabend lud das Traditionshaus nicht in die eigenen Räumlichkeiten – sondern in einen Hinterhof nach Wedding ein. Unweit des Nettelbeckplatzes nämlich, der vom Tauentzien nicht nur geografisch weit entfernt liegt.

Hier aber, in der Lindower Straße 18, liegt Maison Palmé. Das Interior-Studio betreiben die beiden Schwestern Jules und Maria-Silva Villbrandt, die auch das Berliner Onlinemagazin Herz und Blut mit Inhalten rund um einen ausgereiften, schönen Lebensstil befüllen. Das passte zum Thema des Abends, der die „Home & Living“-Sparte des KaDeWe-Onlineshops hervorheben sollte.

Zwar werden über die Webseite des Kaufhauses neben Mode und Kosmetika bereits seit rund einem Jahr auch Dekorationsartikel und Heimtextilien verkauft, darunter etwa die gehypten Duftkerzen von Loewe oder Bettwäsche-Sets von Ralph Lauren. Zum Feiern aber ist man offenbar erst jetzt gekommen. Und dafür, dass man dies eben nicht im eigenen Haus, sondern im eklektisch eingerichteten Studio der Villbrandt-Schwestern getan hat, gibt es einen einleuchtenden Grund.

KaDeWe ist überall – selbst am Nettelbeckplatz

Man wolle zeigen, dass sich der KaDeWe-Lifestyle ja per Onlineshop nachhause holen lässt, heißt es. Das KaDeWe kann überall sein, sozusagen, selbst am Nettelbeckplatz. Auch für das traditionsreiche Kaufhaus, das ist klar, wird der Onlinehandel in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Schon in seinem letzten Interview mit der Berliner Zeitung vor rund eineinhalb Jahren sagte KaDeWe-Chef André Maeder, „dass man auf Dauer mit nur einem Kanal nicht überleben kann. Erfolgreich wird nur sein, wer beides hat.“

KaDeWe

Maeder, der übrigens neben seiner Position bei der KaDeWe Gruppe künftig auch die Geschäftsführung eines Zusammenschlusses einiger weiterer europäischer Kaufhaus-Legenden übernehmen wird, darunter Selfridges in London und De Bijenkorf in Amsterdam, stellte zudem heraus, dass nur eine Koppelung digitaler und analoger Angebote die Zukunftsfähigkeit großer Luxushäuser garantiere.

Computergenerierte Bilder – erstmals im Schaufenster

Und tatsächlich lässt sich auf dem Tauentzien aktuell so eine Verbindung erkennen. Wenn auch eher oberflächlich, in den Schaufenstern nämlich: Die Frühjahrsdekorationen des Kaufhauses, die bereits am 6. März enthüllt wurden, beinhalten das erste mal überhaupt computergenerierte Hintergründen; gemacht hat sie der Digitalkünstler Pascal Wiemers.

Die „hyperrealen“ Themenwelten, überhaupt die aktuelle Frühlingskampagne solle als „Metapher für die Zeit der Transformation und des Wachstums“ funktionieren heißt es. Wenn das mal nicht nach digitalem Umbruch klingt.

Und auch eine Installation erinnerte am Donnerstag bei der KaDeWe-Veranstaltung im Maison Palmé an die Bilderwelt des Internets. Gemeinsam mit dem Digital Creator Igor Josif, mit dem Jules und Maria-Silva Villbrandt das Event ausrichteten, wurde ein temporäres Kunstwerk aus Küchenutensilien und Dekorationsartikeln des KaDeWe-Onlineshops erstellt, das an die Post-Internet-Art denken lässt.

Jenes junge Genre, das sich in Form von Meme-Art und Digitalkunst, aber auch als Readymades und Skulpturen ausdrückt, die der bunten Bilderflut des Internets entsprechen.