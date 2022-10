Das vierte Warenhaus der Gruppe soll 2024 in Wien eröffnen. Den Namen für den neuen Shopping-Tempel gab die KaDeWe Group nun bekannt - und der hat es in sich.

Unser KaDeWe goes Vienna: Luxuskaufhaus bekommt einen Ableger in Österreich

Wahnsinnig viel gibt es über das neue Kaufhaus in Wien noch nicht zu sagen. Schließlich soll der vierte Shopping-Tempel der KaDeWe Group erst im Herbst 2024 eröffnen. Fest steht nun aber der Name des Wiener Hauses – und der hat es durchaus in sich. „Lamarr“ wird der neue Department Store heißen, gelegen mitten in der Wiener City, benannt nach der Hollywood-Ikone Hedy Lamarr.

1914 als Hedwig Kiesler in der österreichischen Hauptstadt geboren, machte die Schauspielerin schon 1933 mit der ersten Nacktszene einer Frau im Kino auf sich aufmerksam; für den Film mit dem programmatischen Titel „Ekstase“ hatte sie die Hüllen fallen lassen. Nachdem sie 1937 in die USA immigriert war, avancierte sie dort unter dem Künstlerinnennamen Hedy Lamarr zum internationalen Filmstar. Und doch sind es gerade ihre Verdienste jenseits der Leinwand, die an der gebürtigen Wienerin noch immer faszinieren.

Denn Lamarr war auch eine geniale Erfinderin, entwickelte das Frequenzsprungverfahren, das die Basis für Mobilfunk, WLAN und Bluetooth darstellt. Im engagierten Kampf gegen die Nationalsozialisten hatte die Schauspielerin eine Funkfernsteuerung für Torpedos und im Zuge dessen auch das Frequenzsprungverfahren ausgearbeitet; 1942 meldete sie ihre Erfindung gemeinsam mit dem US-Komponisten George Antheil zum Patent an.

Begabte Schauspielerin, begnadete Erfinderin: Hedy Lamarr aus Wien. Imago

Dass sich die KaDeWe Group, die neben dem Berliner Stammhaus auch den Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg betreibt, im Frühjahr 2024 das Carsch Haus in Düsseldorf und wenige Monate danach Lamarr eröffnen will, für das Wiener Kaufhaus des Namens der Hollywood-Ikone bedient, findet dessen Sohn schon mal gut: „Sie liebte Wien so sehr“, sagte Anthony Loder laut einer Vorabankündigung. „Meine Mutter war Österreicherin von der Geburt bis zum Tod.“

Wir werden die verschiedenen Facetten von Hedy Lamarrs Leben und ihrer Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Ellen van Loon

Nach Fertigstellung des Kaufhauses soll die 2002 in Florida verstorbene Schauspielerin den Gästen des Shopping-Tempels hier und da begegnen. So soll auch ein rund 1000 Quadratmeter großer Dachpark den Namen Lamarrs tragen. Das Warenhaus an sich soll auf rund 20.000 Quadratmeter kommen und der KaDeWe Group entsprechend Luxuslabels und -produkte von internationalen und lokalen Marken zusammenbringen.

Das Haus soll an die Ikone erinnern: Auch ein rund 1000 Quadratmeter großer Dachpark trägt ihren Namen. K18

„Führende Marken wie Louis Vuitton, Gucci, Prada oder Bottega Veneta sind auch hier unsere Partner. Dazu wird es definitiv für Wien und Österreich charakteristische Marken geben – für das Lamarr entwickeln wir ein erlesenes Angebot“, so André Maeder, CEO der KaDeWe Group, die der schweizerischen Immobilien- und Einzelhandelsgruppe Signa und der thailändischen Central Group gehört.

Auch architektonisch will die KaDeWe-Gruppe seiner in Berlin erprobten Eleganz treu bleiben: Für den Ausbau des Wiener Kaufhauses wurde wieder das in Rotterdam ansässige Büro O.M.A. des Star-Architekten Rem Koolhaas verpflichtet; auch für ein den Plänen entsprechend angeschlossenes, 150-Betten-starkes Hyatt Thompson Hotel zeichnet das Architekturbüro verantwortlich. „Wir werden die verschiedenen Facetten von Hedy Lamarrs Leben und ihrer Persönlichkeit zum Ausdruck bringen: Hollywood, Wien und ihren technischen Erfindergeist“, so O.M.A.-Architektin Ellen van Loon laut der Ankündigung. „Was sie ausmachte und ihre Wirkung bis heute ist eine Verknüpfung dieser drei Welten.“

Ins Kaufhaus integriert soll es demnach ein Museums-Café im fünften Stock geben, das sich dem Leben und Wirken Lamarrs widmet, zudem soll die Schauspielerin Besucherinnen und Besuchern visuell an den Wänden, zwischen Vitrinen oder im Aufzug begegnen. Dargestellt werden sollen zum Beispiel ihre berühmten, pointierten Zitate. Eines ihrer Bonmots, das sich besonders anbietet: „Gebt Euer Geld aus! Die meisten Menschen sparen ihr ganzes Leben und überlassen es dann jemand anderem“, riet Hedy Lamarr einmal. „Geld sollte genossen werden.“