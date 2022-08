Saint-Rémy-de-Provence - Wer kennt das nicht: Der Urlaub steht vor der Tür und man ist überhaupt nicht vorbereitet. Entweder hat man bis zur letzten Minute im Büro gehockt, oder die schicken Kleider von Zimmermann und Ganni waren selbst im Sale noch zu teuer – leider, denn die sind in südlichen Orten gerade äußerst angesagt.

Männer haben es da etwas einfacher, der klassische Sommer-Look ist schnell kreiert: Chino-Shorts von Ralph Lauren, dazu die nicht kaputt zu bekommenen Lacoste-Polohemden und fürs kühle Nass die Badeshorts, vorzugsweise von Vilebrequin oder Orlebar Brown.

Nun wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen und stellen uns vor, Sie haben noch ein wenig Zeit, um sich die Urlaubsgarderobe zusammenzukaufen. Hierfür bietet Vinted die Qual der Wahl. Schon für kleines Geld gibt es auf der Secondhand-Plattform haufenweise Angebote von gut erhaltener Männerkleidung, sprich: gepflegte Basics wie zum Beispiel auch besagte Polohemden des Tennisgenies René Lacoste. Wer ein bisschen weiter surft, findet auch ungetragene Sneakers von Nike oder Adidas. Wenn man Glück hat auch jene, die man zu kaufen verpasst hat, als sie frisch herauskamen. Dazu bequeme Birkenstock-Sandalen aus dem eigenen Kleiderschrank (der Klassiker von Amalfi bis Marbella), fertig ist der Urlaubslook.

Hits der Saison: Blumen und Stickereien

Die Damen, die im diesjährigen Urlaub ihre weibliche Seite zeigen möchten und nach Hippie- oder Boheme-Kleidern suchen, können sich derzeit sowohl bei günstigeren Marken als auch bei Top-Designern bedienen. Die französische Plattform Modz bietet Restposten und Sonderangebote bekannter Marken an. Kleider von Valérie Khalfon gibt es hier zu erschwinglichen Preisen, die Marke ist bekannt für ihren Hippie-Stil in bunten Farben und für aufwendige Stickereien. Auf der Seite findet man sich allerdings nur zurecht, wenn man Französisch kann.

Möchte man hochpreisigere Marken kaufen und hat ein wenig Zeit für die Suche, bietet die Allzweckwaffe Vestiaire Collective eine große Auswahl an Vintage-Kleidung an – von Isabel Marant bis Zimmermann. Auch der ungetragene Eres-Badeanzug findet sich hier zu deutlich besseren Konditionen als dem Originalpreis. Wer sich dazu noch einen Hingucker leisten will, sollte unbedingt nach einem Provence-Marktkorb von Céline oder Loewe suchen, denn die sind auch in diesem Jahr schwer angesagt.

Für fortgeschrittene Vintage-Fans, die auch gern tiefer in die Tasche greifen, empfehle ich die Seite 1stdips oder auch die exklusive Vintage-Sektion bei Farfetch. In den Shops findet man zum Beispiel originale Folklore-Kleider von Yves Saint Laurent und Rive Gauche oder grafische Pucci-Kleider und Boheme-Kleider des Londoner Designers Ossie Clark. Oft verwundert es, wie schnell insbesondere Teile aus dem hochpreisigen Designersegment wiederverkauft werden, die kaum eine Saison alt sind. Vielleicht sind das alles Fehlkäufe oder das Stück war doch eine Nummer zu klein? Uns Vintage-Fans freut es auf jeden Fall: Mit nachhaltiger Vintage-Mode macht der Urlaub doppelt so viel Spaß – und die Urlaubskasse wird auch noch geschont.