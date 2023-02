Wie der Berliner DJ Max Kobosil in Paris seine neue Kollektion feierte, können wir nun auf YouTube sehen. Inklusive dicke Augenränder und Frühstück im Ritz.

Kobosil, UFO361, Sven Marquardt: Ein Video zeigt Neuköllner Party in Paris

Sven Marquardt modelte für die 44 Label Group in Paris. Auch er ist in dem Party-Video zu sehen.

Sven Marquardt modelte für die 44 Label Group in Paris. Auch er ist in dem Party-Video zu sehen. 44 Label Group

Der Neuköllner DJ Max Kobosil ist ein Profi, er hat seinen Kameramann Jimi immer dabei. Kobosil bespielt nicht nur internationale Riesenraves, sondern hat seit drei Jahren auch ein eigenes Modelabel.

In dieser Doppelfunktion jettet er von einer Party zur nächsten und entwirft zwischendurch die Runway-Kollektionen für seine 44 Label Group. Das ist eine Menge Material. Die neuesten Bilder gibt es jetzt auf YouTube zu sehen.

Nachdem Kobosil seine Mode bisher in Mailand präsentierte, zeigte er im Januar erstmals eine Kollektion in Paris. Dafür wurde ein Rohbetonloft auf dem Boulevard de Vaugirard im 15. Arrondissement angemietet, in dem auch der Belgier Dries Van Noten gerne seine Fashionshows veranstaltet.

Die 44 Label Group verzichtete jedoch auf eine klassische Modenschau, stattdessen gab es eine zünftige Technosause. Models und Berliner VIPs wie der Kreuzberger Rapper UFO und die Berghainlegende Sven Marquardt mischten sich dabei in den Looks der neuen Herbst-Winter-Kollektion unter die Gäste. „Diesmal wollten wir die Fashion-Industrie in unsere Welt holen“, sagt Kobosil über das Konzept.

In einem kürzlich veröffentlichten Video ist der Pariser Rave nun von den Vorbereitungen über die Fittings bis hin zum Tag danach zu sehen. Ganz nebenbei erfährt man, dass Max Kobosil über 50.000 ungelesene Mails auf seinem Handy hat, sich tagsüber mit Guarana-Tabletten seiner DJ-Kollegin Alemie Lens wachhält und dabei mindestens einmal sein Frühstück im Ritz einnahm.

„Es ist schon verrückt, wenn ich überlege, wie wir damals im Späti angefangen haben mit den T-Shirts ...“, sagt Max Kobosil am Schluss des Clips. Längst ist er schon wieder an einem anderen Ende der Welt. Und Jimi filmt fleißig weiter. Wie gesagt: Material gibt es genug, denn Kobosils Tag hat 48 Stunden.