Berlin - Hotels bergen viele Geheimnisse, ihre Zimmer haben viel gesehen. Auch im Hotel Zoo am Kudamm, in dem schon Romy Schneider wohnte, haben sich über die Jahrzehnte garantiert so einige pikante Geschichten zugetragen. Nun kommt eine neue hinzu. Wenn auch weniger pikant, dennoch aufregend. In einer Suite im 4. Stock des äußerst posh sanierten Boutique-Hotels hat sich für zwei Tage die Londoner Schmuckmarke Astrid & Miyu eingemietet, um private Verabredungen für eine Echtgoldveredelung am Körper anzubieten. Genauer gesagt schweißt hier die junge Britin Cathleen zarte Armbänder aus Gelb- oder Weißgold direkt ans Armgelenk, für Preise zwischen 159 und 265 Euro. Das Label gastierte schon einmal in Berlin, wir haben darüber berichtet.

Wessen Interesse nun geweckt ist, der buche online einen Termin und finde sich zur vereinbarten Zeit in besagter Suite am Kudamm ein. Auch Piercings werden angeboten, ebenfalls mit zartem Goldschmuck. Eile ist jedoch geboten, denn die Sessions werden nur am 14. und 15. Juli durchgeführt, dann reisen die Damen wieder ab. Ein Comeback im Herbst ist jedoch bereits geplant.