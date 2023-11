Maison Gainsbourg: So sieht es in der Wohnung von Serge Gainsbourg aus

Mehr als dreißig Jahre lang war in dieser Wohnung kein Gegenstand verrückt worden. Die Dinge waren an ihrem Platz geblieben, der Flügel, der Schreibtisch, die Bücher, die goldenen Schalplatten – als sei hier in der Rue de Verneuil am 2. März 1991 die Zeit stehengeblieben. An jenem Tag verstarb der Bewohner, ein gewisser Serge Gainsbourg. Jener berühmte Komponist, Sänger und Schauspieler, der vor allem in Frankreich bis heute vergöttert wird – als Ikone einer Pariser Boheme, die immer noch als très chic gilt.

Auf dem Sofa seien noch die Abdrücke seines Hinterns zu sehen, schreibt seine Tochter Charlotte Gainsbourg in einem Brief an die Presse und an alle, die jetzt diese Wohnung betreten können. Sie hatte oft in dem unbewohnten Haus verweilt und ihres geliebten, schon mit 62 Jahren gestorbenen Vaters gedacht. Manchmal hätte sie das Gemurmel der Menschen von der Straße gehört, die hierher gekommen waren und Graffitis an der Hauswand hinterließen, heißt es weiter in dem Brief. Die Schauspielerin begann darüber nachzudenken, die Fans ihres Vater hineinzulassen und ihnen die Räume zu zeigen, in denen ihr Vater gelebt hatte; einige Jahre auch gemeinsam mit ihr und ihrer Mutter Jane Birkin. Doch lange war die Tochter zu keinem Entschluss fähig, die Wohnung war zu ihrem ganz persönlichen Rückzugsort geworden.



Und dann beschloss Charlotte Gainsbourg eines Tages, dass es nun an der Zeit sei, ihr Geheimnis zu teilen und die Wohnung ihres Vaters der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der mit Graffiti übersäte Eingang des Hauses, in dem Serge Gainsbourg 22 Jahre lang wohnte. Alexis Raimbault

Für die Schauspielerin Charlotte Gainsbourg war die Wohnung ihres Vaters nach seinem Tod ein Ort des Rückzugs und des Gedenkens. Jean-Baptiste Mondino

Serge Gainsbourg trug Vintage-Blazer und Yves Saint Laurent

Die Maison Gainsbourg erzählt nun die intimsten Geschichten dieses Künstlers, seines Lebenswandels und seiner Vorlieben. Auch die seines Einrichtungsgeschmacks und seiner Kleidung. Als Ende der 60er-Jahre das gemeinsam mit Jane Birkin gesungene „Je t’aime … moi non plus“ ein Hit wurde, trug Gainsbourg vorzugsweise die Rive-Gauche-Herrenkollektion von Yves Saint Laurent, in dessen Dunstkreis sich das Paar damals bewegte. Heute ist Charlotte Gainsbourg die Muse Anthony Vacarellos, des jetzigen Kreativdirektors bei Saint Laurent. Er war es auch, der den berühmten dunkelblauen Nadelstreifen-Blazer ihre Vaters anlässlich der Museumseröffnung neu auflegte.

Dieser Vintage-Damenblazer war zeitweise Gainsbourgs zweite Haut. Alexis Raimbault

Den Blazer erstand der Künstler 1973, als er mit Jane Birkin den Portobello-Flohmarkt in London besuchte. Das Vintage-Damenjacket wurde während der 70er- und 80er-Jahre regelrecht zu seiner Uniform, oft in Kombination mit weit aufgeknöpftem Hemd. Das unverkäufliche Original ist in der Maison Gainsbourg ausgestellt, die Saint-Laurent-Kopie ist ebendort sowie im Saint-Laurent-Onlineshop für 2590 Euro erhältlich.

Die Eltern von Charlotte Gainsbourg: Jane Birkin und Serge Gainsbourg im Nadelstreifen-Blazer, 1973 in Nizza. Jane Birkin starb im Juli dieses Jahres. Imago/Cinema Publishers Collection

Die Maison Gainsbourg erzählt somit ein Stück französische Kulturgeschichte, in der man auch viel über den berühmten Pariser Stil lernen kann. Das historische Haus in der Rue de Verneuil 5, in der Serge Gainsbourg 22 Jahre lang gelebt hat, wird ergänzt durch eine zweite Adresse gegenüber; in der Hausnummer 14 sind weitere Gegenstände aus dem Besitz Gainsbourgs zu sehen. Außerdem gibt es hier eine Boutique und eine Pianobar. In Paris wird eben nie das Einkaufen und der Genuss vergessen, schon gar nicht an so einer Adresse. Schließlich huldigt man hier einem Mann, der mehrfach verheiratet war, gerne mal ein Schlückchen trank und kein Unbekannter bei der Pariser Polizei war. Kurz, er lebte sein Leben in vollen Zügen. Und das sollten auch die Besucher der Maison Gainsbourg, zumindest in diesem Moment, an diesem Ort tun.



Maison Gainsbourg. 14 rue de Verneuil, 75007 Paris.

Informationen zu Tickets und Öffnungszeiten: www.maisongainsbourg.fr/en