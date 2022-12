Le Grand Numéro Chanel: Pariser Duftschau für die ganze Familie

Im Grand Palais Éphémère in Paris, direkt beim Eiffelturm gelegen, findet zurzeit die Ausstellung Le Grand Numéro Chanel statt. Noch bis zum 9. Januar 2023 kann man hier mit allen Sinnen das erfassen, was man sonst nur riechen kann: die Parfüms, die das Haus Chanel in über 100 Jahren herausbrachte. Die Ausstellung lädt auf unterhaltsame Weise dazu ein, die olfaktorische Welt der Pariser Maison rund um ihre berühmteste Duftschöpfung Chanel No.5 aus dem Jahr 1921 zu entdecken.

Und diese Welt ist reich an Geschichten: In über einhundert Jahren haben vier Generationen von Parfüm-Kreateuren unter Ernest Beaux, Henri Robert, Jaques Polge und seinem Sohn Olivier Polge das Universum der Chanel-Düfte erschaffen. Die Ausstellung zeigt aber auch, dass nicht nur die Parfüms selbst Trends gesetzt haben, sondern auch die Flakons. Zahlreiche Künstler haben sich von den kleinen Fläschchen inspirieren lassen. Die Werbekampagnen für die Chanel-Düfte zeugen von einem hohen gestalterischen Level, für den nötigen Glam sorgen die vielen Stars: Carole Bouquet, Catherine Deneuve oder Marilyn Monroe. Zu sehen ist auch die Arbeit des Regisseurs Jean-Paul Goude, der Vanessa Paradis in der Kampagne für den Duft „Coco“ in einen überdimensionalen Vogelkäfig setzte.

Mit der Nummer 5 hat vor mehr als 100 Jahren alles begonnen. CHANEL

Mit multimedialem Einsatz erklärt die Ausstellung die vielen Facetten der Herstellung, von den Ingredienzen über das Entstehen der Flakons bis hin zum kunstvollen Verschnüren der Verschlüsse von Hand, auf denen schließlich mit Siegellack die Initialen des Hauses aufgebracht werden. Ein Experte, den man buchen kann, erklärt, wo eventuelle persönliche Duftvorlieben herkommen. Und natürlich kann man gleich das persönlich passende „Les Exklusifs de Chanel“-Parfüm erschnuppern und mitnehmen. Eine eigene Musikkomposition rund um den Herrenduft „Bleu“ auf einer gigantischen Orgel selbst zu erschaffen, ist eine weitere Option der Ausstellung. Die „Chance“, benannt nach dem gleichnamigen Duft, zu ergreifen, um in einem großen Casino etwas zu gewinnen, verbirgt sich indes hinter den übergroßen Flakons, die einzelne Sektionen trennen. Die Ausstellung macht Chanels Duftgeschichte derart kurzweilig erlebbar, dass die ganze Familie daran Spaß hat. Die Fantasie, die Poesie und der Humor, mit dem die Ausstellung sich an ihre Besucher wendet, wird selbst diejenigen begeistern, die mit Parfüm sonst nicht viel am Hut haben.

Eine Ausstellungsinstallation lädt zum duftenden Glücksspiel ein, passend zum Duft „Chance“. CHANEL

Chanels Düfte und Parfüms waren stets inspiriert vom technischen Fortschritt, von der Kunst und dem Reisen. Die Düfte sind fast alle zu Klassikern geworden, allen voran das Jahrhundert-Parfüm Chanel No.5. Und das lag sicher nicht nur an Marilyn Monroe: Die Hollywood-Ikone ließ ja bekanntlich einst verlauten, im Bett trage sie nur ein paar Tropfen No.5. Gabrielle Chanel selbst sagte einmal, dass eine Frau ohne Parfum keine Zukunft habe. Denken Sie sich Ihren Teil! Eines ist gewiss: Parfüm ist Zeitgeschichte, und mit Le Grand Numero de Chanel wird sie lebendig. Die Ausstellung ist ein Fest für die Sinne und vergnüglich wie ein guter Theaterabend.

Hereinspaziert in die Manege von „Le Grand Numéro Chanel“. CHANEL

Sämtliche Informationen sowie die Anmeldung zur (kostenlosen) Ausstellung finden Sie auf grand-numero.chanel.com. Täglich werden neue Tickets freigeschaltet, lassen Sie sich also nicht abschrecken, wenn auf den ersten Blick alles ausgebucht ist. Auch direkt vor Ort können Tickets gekauft werden. Adresse: Grand Palais Éphémère, 2 place Joffre, 75007 Paris