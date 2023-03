Fashion-Victim Franziskus: KI-Bild vom Papst geht im Netz viral

Was ist das? Papst Franziskus in einem unschuldig-weißen Mantel. Das wäre jetzt noch eine Nachricht, würde es sich bei der Oberbekleidung des katholischen Geistlichen nicht um einen sehr hippen, sehr teuer wirkenden Dauenparka handeln, vollkommen up to date im trendigen Puffer-Style.

AI-generated image of Pope Francis goes viral on social media. pic.twitter.com/ebfLK4F850 — Pop Base (@PopBase) March 25, 2023

Woher könnte der dicke Mantel stammen? Welches Label kleidet Franziskus neuerdings so modisch ein? Prada? Gucci? Oder vielleicht die ins Gerede gekommene Marke Balenciaga, die ja dringend etwas positive PR brauchen könnte. Und damit ja etwas gemein hat mit der katholischen Kirche.

Nichts von alledem trifft zu - eine Künstliche Intelligenz hat das Foto vom coolen Papst angefertigt, wer genau hinsieht, erkennt, dass das Bild kein Foto ist, sondern künstlich produziert wurde. Was dem Bild keinen Abbruch tut, bei Twitter jedenfalls geht der heilige Fashion-Vater seit Tagen viral.

Muy buena la nueva campaña de Adidas pic.twitter.com/ATKGB5z0in — guaschetti (@guaschetti) March 25, 2023

Auch diese Variante gibt es bereits: der Papst im Look eines Fußball-Trainers in den Farben der Ukraine.

Mon dieu! Gar nicht königlich und recht fleißig zeigen sich Charles und Camilla in Paris bei der Arbeit. Twitter

Ein anderes Bild einer künstlichen Intelligenz zeigt unterdessen König Charles und Gattin Camilla, wie sie in Paris tatkräftig mit anpacken und nach den Protesten gegen die von Präsident Macron durchgedrückten Rentenreform in Paris der französischen Müllabfuhr unter die Arme greifen. In der Realität wurde der Besuch des britischen Monarchen wegen der Proteste abgesagt.