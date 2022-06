Hans-Georg, 48: Ich habe auf dem Laptop meiner Freundin Fotos eines Mannes entdeckt, den ich noch nie gesehen habe. Viele Fotos. Ich würde sie lieber einfach löschen, als meine Freundin zur Rede zu stellen. Wenn sie die Bilder vermisst, kann sie mich ja ansprechen, oder?

Lieber Hans-Georg, das können Sie natürlich so machen. Ich frage mich nur, was der Gewinn daraus wäre – aus den Augen aus dem Sinn? Oder möchten Sie Ihre Freundin bestrafen, indem Sie ihre Fotos vernichten? Was befürchten Sie denn, könnte passieren, wenn Sie sie direkt auf das Gesehene ansprechen?

Starke Grenzüberschreitung

Würde das Löschen dieser Fotos denn tatsächlich Ihr Problem auf Dauer lösen? Ich könnte mir vorstellen, es würde sich zunächst vielleicht sogar befriedigend anfühlen. Eine Mischung aus Bestrafung und „jetzt sind sie einfach weg“. Nur, mit der Zeit könnten die Gedanken und Fragen an das, was Sie gesehen haben, wieder auftauchen und Sie erneut beschäftigen. Ich stelle mir dann das Ansprechen Ihrer Freundin auf die Fotos schwierig vor. Denn Ihr Ärger könnte noch größer geworden sein, Sie hatten viel Zeit, um sich alle möglichen Szenarien auszudenken, und das macht sich dann auch im Umgang miteinander bemerkbar.

Auch das andere Szenario, sie spricht Sie auf die verschwundenen Bilder an, erscheint mir als eine weniger gute Basis, um eine Klärung der Situation zu bewirken. Denn erstens: Wie haben Sie die Fotos Ihrer Freundin entdeckt? Ist es für Sie beide in Ordnung, sich auf dem jeweiligen Laptop der oder des anderen durch Bilder oder Order zu klicken? Wenn ja, dann gibt es für diese Bilder eventuell eine gute Erklärung, denn wieso sonst sollten diese für Sie frei zugänglich sein?

Zweitens: Das ungefragte Löschen von ihrem Eigentum, denn das sind die Bilder, könnte Ihre Freundin als starke Grenzüberschreitung werten, und das wäre es meiner Meinung nach auch.

Drittens: Ihr vom Entdecken und Löschen der Fotos nichts zu erzählen hat, um ehrlich zu sein, etwas Passiv-Aggressives. Sie bringen Ihren Ärger also nicht in Form eines direkten Ansprechens zum Ausdruck. Stattdessen lassen Sie Ihre Wut im Verborgenen an ihr aus und strafen sie ab. Auch das kann man so machen, ich fürchte nur, dieses Verhalten wird auf Dauer Ihrer Beziehung nicht gut tun.

Mein Vorschlag an Sie wäre, Ihre Freundin direkt auf die Fotos anzusprechen. Ihr zu sagen, wie sehr Sie diese Bilder verunsichert haben und dass Sie sich fragen, wer dieser Mann sei und welche Rolle er in ihrem Leben spiele. Nur durch diese Offenheit haben Sie die Chance, die Situation wirklich zu klären.