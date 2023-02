Lippenstift und Männer: Kosmetikmarke handelt sich feministischen Shitstorm ein Der Kosmetikkonzern NYX bewirbt einen neuen Lippenstift mit einem Mann. Dafür wird die US-Marke stark kritisiert. Besonders von Frauen – sie fühlen sich ausgeschlossen. Franz Becchi Pssssst, falls Sie es noch nicht wussten: Männer mit Lippenstift sind eigentlich nichts Neues. Imago Die Firma NYX Professional Makeup sieht sich auf den sozialen Medien mit einem kleinen Shitstorm konfrontiert. Auslöser ist ein Werbefoto, das die US-Kosmetikmarke, die zu L'Oréal gehört, vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlichte: Ein einzelnes Bild, das den neuen Lippenstift „Smooth Whip“ vorstellt – allerdings an einem Mann mit Bart. NYX zählt rund 14,5 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram; Tausende Nutzerinnen und Nutzer kommentierten das Foto, darunter viele Frauen. „Anscheinend braucht ihr uns als Kundschaft nicht mehr. Ich lasse eure Produkte hinter mir, wie ihr mich hinter euch gelassen und marginalisiert habt“, schreibt eine; „Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Bitte hört auf zu versuchen, uns auszuradieren“, kommentiert eine andere. Auf Twitter fasst indes die Journalistin Sara Gonzales, die zudem als CEO selbst ein Kosmetikunternehmen leitet, zusammen: „NYX Cosmetics engagiert einen Mann mit Bart für eine Lippenstift-Werbung und Frauen macht das sauer“. Essen aus Luft und Sonne: Proteinpulver als Problemlöser? „Stealthing“: Heimliches Weglassen des Kondoms kann Vergewaltigung sein Sie sei verwirrt, schrieb eine Nutzerin auf Instagram. „Wieso postet man ein Bild mit einem Mann, der Lippenstift trägt, und keine Frau? Wieso sollte mich diese Werbung dazu bewegen, euer Produkt zu kaufen, wenn ich mich dadurch nicht einbezogen fühle?“ Sie fühlten sich durch das Werbebild, das mehr als 27.000-mal geliked wurde, ausgeschlossen. So reagieren viele. Einige Kommentare wurden offenbar durch die Kosmetikmarke gelöscht – vermutlich solche, die besonders respektlos oder aggressiv sind und somit keinen Platz haben in einer gesunden Debatte um das Thema. View this post on Instagram Shared post on Time sarecxi manqanis sheketeba

Dass das Bild überhaupt eine Diskussion auslöst, verwundert. Und zwar nicht nur, weil aktuell viele große Firmen, darunter Gucci, Maybelline oder Mac Cosmetics, vermeintliche Frauenprodukte mit Männern oder mit Trans-Personen bewerben. Generell sind doch geschminkte Männer nichts Neues – von den gepuderten Königen des Barock und Rokoko, über Musik-Ikonen der 70er und 80er wie David Bowie, Boy George oder Freddy Mercury, bis zu aktuellen Stars wie Johnny Depp, Harry Styles oder Adam Lambert. Trotzdem werden geschminkte Männer in der westlichen Welt noch immer mit Verwunderung, manchmal auch mit Hass wahrgenommen – anders als zum Beispiel in Südkorea, wo Makeup für den Mann nichts Ungewöhnliches ist.

Der Mann von morgen

In Anbetracht der stärkeren Einbindung männlicher Models in der Werbung für Kosmetika – eine Entwicklung, die etwa seit 2016 verstärkt zu beobachten ist – wird häufig kritisiert, der Mann werde „verweiblicht“, während eine „Vermännlichung“ der Frau weniger deutlich zu beobachten sei. „Makeup verändert den Sinn der Maskulinität“, titelte etwa CNN im März 2018. „Die Definitionen von Geschlechtern ändern sich Schritt für Schritt“, entgegnete damals die Journalistin Vivien Jones.

Und die Journalistin Kristin Tice Studeman wollte in Bezug auf den geschminkten Mann schon 2015 eine starke Veränderung prognostizieren: „Der Mann von morgen wird Lippenstift tragen“. Das behauptete sie in einem Artikel für The Cut, einer Mode-Plattform des New York Magazine, die sich auf ihrer Webseite als Magazin „für Frauen“ bezeichnet, wohlgemerkt.

Wie es auch kommen mag, scheinen sich hoffentlich viele Menschen einig zu sein: Jede und jeder sollte sich in der eigenen Haut wohlfühlen. Wer Lippenstift und Bart zusammen stylisch findet, kann das auch in der Öffentlichkeit zeigen – jetzt, wo die Maskenpflicht in weiten Teilen gefallen ist, ja sowieso.