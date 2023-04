London: Kaffeekränzchen bei Prada

Das Londoner Harrods ist eine lebende Konsumlegende. Das riesige, weit über einhundertjährige Kaufhaus versammelt alle Marken von Rang und glänzt immer wieder mit kunstvollen Pop-up-Installationen. So ist auch das gerade im Harrods eröffnete Prada Caffè eine ästhetische Sensation – und allen London-Besuchern zu empfehlen, die auf der Suche nach inspirierenden Erlebnissen sind, aber keine Zeit fürs Museum haben.

Fast wähnt man sich in einem surrealistischen Traum: Decke, Wände und Einbauten des Prada Caffè sind monochrom in Mintgrün gehalten. Organisch poentieren Stuck, Reliefs und moosgrüne Polster sowie ein schwarzweißgekachelter Boden das Ambiente. Ein Interieur-Konzept übrigens, nach dem in der jüngeren Vergangenheit auch die weltweiten Boutiquen der Modemarke umgestaltet wurden. Auf den dunklen Marmortischen strahlt blassblaues japanisches Porzellan mit Prada-Logo in Schwarz, das von antiker Celadon-Keramik inspiriert ist, neben mundegblasenem Kristallglas und grünen Nelken-Sträußen. Was für eine irre gute Kulisse!

Und man kann Teil der Installation werden – und sich beispielsweise einen Avocado-Toast mit Poseccobegleitung gönnen (Kostenpunkt 26 Pfund). Von Frühstück bis Teatime gibt es verschiedene Speisen und Getränke, alles auf höchstem kulinarischem Niveau versteht sich. Auch die süßen Snacks sind zu empfehlen, denn der Insider weiß, dass zur Prada-Group auch die Pasticceria Marchesi gehört, eine Mailänder Konditorei mit Gepäck-Kompetenz seit 1842.

Ab jetzt geöffnet: das Prada Caffè. Prada/StudioVF17 Das Prada Caffè befindet sich am Eingang Hans Road des Harrods im Londoner Stadtteil Royal Borough of Kensington and Chelsea. Prada/StudioVF17 Blick ins Innere Prada/StudioVF17 Ansicht zur Hans Road Prada/StudioVF17 Design, wohin das Auge blickt. Auch die Waren in den Regalen sind ein gestalterisches Element im Prada Caffè. Prada/StudioVF17 1 / 5

Das Prada Caffè ist ab jetzt das gesamte Jahr über bis zum 7. Januar 2024 geöffnet: Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Londoner Harrods-Kaufhaus am Eingang Hans Road. Bald wird es an dieser Stelle auch Prada-Eiscreme an einem Außenstand geben. Die vollständige Speisekarte finden Sie unter diesem Link sowie weitere Informationen hier.