Ausgerechnet in der totgesagten Friedrichstraße feiert die deutsche Luxusuhrenmarke Löbner ihren Einstand. Dass die ehemalige Shoppingmeile dieser Tage kaum mit positiven Meldungen von sich reden macht, stört die aus München angereisten Firmengründer herzlich wenig: „Wir launchen unsere Uhr hier bei Bucherer, weil das Geschäft eine gute Größe hat und außerdem ist es die neueste Filiale. Das passt, die Resonanz ist groß“, sagt Matthias Düwel, CEO bei Löbner.



So gibt es wenigstens bei den Juwelieren Positives zu vermelden. Sehr Positives sogar, denn was uns Berliner besonders freut: Löbner hat als Uhrenmarke bereits Geschichte in der deutschen Metropole geschrieben. Und die ist von technischem Fortschritt und Erfindergeist geprägt.

Als die Uhrenfabrik Löbner im Jahr 1862 in Berlin gegründet wurde, entwickelt sich die Marke genauso rasant wie die Raketenfahrzeuge auf der Avus fuhren. Die Löbner-Zeitmesser kamen nämlich vor allem auf Rennstrecken zum Einsatz. So wurden mit den Zeitschreibern auch diverse historische Weltrekordfahrten auf der Berliner Stadtautobahn gemessen. Auch den Lesesaal im Reichstag stattete Löbner einst mit einer prächtigen Uhr aus.



1939 endete die Ära Löbner dann kriegsbedingt – bis sie im Oktober 2023 von dem Unternehmer Matthias Düwel und Partnern zu neuem Leben erweckt wurde. Zunächst mit drei Chronografen; dem Steelracer mit schwarzem und blauem Ziffernblatt und dem schwarzen Rocketman mit Kautschukarmband.

Ein Blick ins Schweizer Uhrwerk der Steelracer von Löbner. Der Kronenschieber schützt die Krone und ist eine Referenz an die Holzkästen, mit denen die Löbner-Zeitmesser geschützt wurden. Die Uhr gibt es in drei Designs zu einem Preis ab 13.800 Euro. Löbner

„Die Marke war verschüttet. Wir haben die Geschichte aufbereitet, viel recherchiert und auf dieser Basis eine neue Uhr entwickelt“, erklärt Düwel. Besonders sei, dass die Uhrzeit auf dem Ziffernblatt eine untergeordnete Rolle spiele, so Düwel, denn die Löbner-Uhr sei eine Stoppuhr, die auch die Zeit anzeigt. Und er nennt das Design „die Essenz einer DNA, die sich aus den alten Geräten ergibt“.



Dass ein Juwelier wie Bucherer eine Start-up-Uhrenmarke sofort listet, sind bemerkenswerte Vorschuss-Lorbeeren. Das mag an Düwel liegen, der bereits ein hübsches Luxusmarken-Portfolio sein Eigen nennt. Dazu beigetragen hat aber sicher auch die Tatsache, dass es nur sehr wenige deutsche Marken im Luxusuhrensegment gibt. „Durch den Krieg sind viele von ihnen verschwunden, auch in Berlin. Doch die Storys sind es wert, erzählt zu werden“, sagt Düwel abschließend. Und der Mann weiß, was das Stündlein geschlagen hat. Es ist Zeit für eine neue Uhr, die historisch an Berlin anknüpft und gleichzeitig eine Alternative zur allgegenwärtigen Rolex darstellt.