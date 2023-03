Michael Jordans Sneaker werden versteigert - für viele Millionen

Er gilt als der beste Basketballspieler aller Zeiten. Fast zwanzig Jahre lang spielte Michael Jordan bei der NBA, der größten Basketballliga der Welt. Fünfmal wurde er als wertvollster Spieler der NBA ausgezeichnet, zweimal gewann er bei den Olympischen Spielen Gold, und sechs NBA-Meisterschaftstitel erreichte er mit den Chicago Bulls.

Besonders legendär ist sein letztes NBA-Finale 1998 in Salt Lake City. Jordan machte 37 Punkte und gewann mit den Chicago Bulls 93:88 gegen die Utah Jazz. Bis heute ist es das meistgeschaute Spiel in der Geschichte der NBA.

Ein wichtiges Relikt des Sports

Nicht nur sportlich, sondern auch modisch ist Jordan eine Ikone. Seine schwarz-roten Air Jordan 13 Sneaker, die er bei diesem NBA-Finale getragen hat, sollen vom 3. bis 11. April bei Sotheby’s in New York online versteigert werden – für schätzungsweise rund vier Millionen Dollar. „Die historischen Air Jordans sind die wertvollsten Turnschuhe, die jemals auf dem Auktionsmarkt aufgetaucht sind, und werden den aktuellen Auktionsrekord für ein Paar Turnschuhe in den Schatten stellen“, heißt es.

Das Aktionshaus teilte mit, es seien die letzten schwarz-roten Air Jordan 13, die Jordan je bei einem NBA-Spiel trug. Die Schuhe seien ein „wichtiges Relikt aus der Blütezeit von Jordans Karriere“ und zählen zu den „berühmtesten Sportmemorabilien, die es gibt“.

Die Sportschuhe sind in makellosem Zustand und wurden von Michael Jordan persönlich nach dem Spiel mit einem silbernem Stift signiert. Er schenkte sie einem Balljungen als Dankeschön für seine Hilfe. Demselben Jungen hatte er wohl schon öfter seine Schuhe geschenkt. Jordans Trikot von dem Finale wurde im letzten Jahr für eine Rekordsumme von 10,1 Millionen Dollar verkauft.

Die Air Jordan XIII Sotherby's

Die Welt der Sneaker revolutioniert

Im Jahr 2021 wurden gleich zwei Sneaker erstmalig für über eine Million Dollar verkauft: Kanye Wests Nike Air Yeezy 1s für 1,8 Millionen Dollar und Michal Jordans Nike Air Ships, die er während seiner ersten Saison 1984 bei den Chicago Bulls getragen hat, für fast 1,5 Millionen.

Schwarz-rot sind die Air Jordans in Anlehnung an die Teamfarben der Chicago Bulls. Die Schuhe werden auch „Breds“ genannt, eine Fusion der Wörter „black“ und „red“. Ursprünglich verstießen sie aufgrund der Farben gegen die Kleiderordnung der NBA. Der Sportartikelhersteller Nike, der mit Jordan seit Beginn seiner Karriere kooperiert, vermarktete die Air Jordans daher als von der NBA verbotene, „rebellische Sneaker“.

Die Air Jordans sind Teil von Sotheby’s Verkaufsaktion „Victoriam“, bei der Kleidungsstücke von weiteren Sportlegenden wie Tom Brady, Kobe Bryant und Roger Federer angeboten werden. Eine öffentliche Ausstellung der Stücke beginnt am 5. April in Sotheby’s New York Galleries.

Der Netflix-Film „The Last Dance“, der Jordans letzte Saison bei den Chicago Bulls mit dem NBA-Finale dokumentiert, steigert den Wert der Turnschuhe weiter. Außerdem erscheint am 6. April 2023 der Film „Air – Der große Wurf“ über die Partnerschaft zwischen Jordan und Nike. Der heute 60-Jährige ist der erste Sportler, der zu einer echten Marke wurde. Seine berühmte Silhouette prangt auf diversen Nike-Produkten, allen voran den Air Jordans, die die gesamte Sneaker-Welt revolutionierten.