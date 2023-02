Milan Street Style 2023: Elevator Boys, Jihoon Kim, Nils Kuesel 

Was wäre die Milan Fashion Week ohne ihre Street Styles. Wir haben die besten Looks auf den Straßen von Mailand aufgespürt und dabei viele Berliner getroffen.

Ende Februar werden auf der Mailänder Modewoche die Damenkollektionen gezeigt. Im Kalender stehen die Schauen von Prada, Gucci, Jil Sander, Bottega Veneta und vielen mehr. An den Show-Locations sind die oft engen Straßen in der Innenstadt dann von unzähligen Fotografen verstopft, die auf der Jagt nach guten Fotos sind. Die extra eingesetzten Polizisten fuchteln wild mit Kellen herum, um dem Chaos Herr zu werden. Meistens bringt es nicht viel, es wird viel gehupt und laut geflucht. „Cazzo“, hört man allerorten. Aber das gehört hier ja dazu und die meisten lieben das Spektakel. Wo sonst hat die Mode so viel Raum wie jetzt und hier in Mailand!

Der Berliner Magazinmacher Götz Offergeld und sein Kreativdirektor Luis Hartmann haben Spaß auf den Mailänder Schauen. Sabine Roethig

So sieht vielversprechender Nachwuchs aus: Die Berlinerin Andrea Subotic (links), neben ihr Tobi You, der ebenfalls bald nach Berlin ziehen wird. Auf Instagram haben sie viele hundertausend Follower, rechts neben ihne steht ihre Managerin Dilara Kaymaz. Sabine Roethig

Auf dem Corso Venezia: Freundinnen, die sich fotografieren. Sabine Roethig

Die philippinische Schauspielerin Heart Evangelista ist als VIP-Gast auf die Max-Mara-Show geladen. In der Limo wird vor dem Auftritt noch einmal das Haar gerichtet. Sebine Roethig

Auch viele Fotografen geben sich Mühe mit ihren Frisuren, siehe Rechts. Sabine Roethig

Die italienische Modejournalistin und Street-Style-Legende Anna Dello Russo nimmt jede Fashion Week mit und ist stets ein Hingucker. Sabine Roethig

Fotografen und ankommende Gäste verstopfen die Straße. Links in senfgelber Üppigkeit: Instagrammerin Evelyn Kazantzoglou. Sabine Roethig

Die Berliner Social-Media-Stars Nils Kuesel und Luis Freitag (Elevator Boys) haben einige Millionen Follower. Sie sind bei den Schauen in Mailand begehrte Fotomotive. Sabine Roethig

Beka Gvishiani (rechts) gründete 2021 seinem Instagram-Account @stylenotcom. Die Fashion-Community liebt seine Posts aus der Welt der Mode, die stets die gleiche Optik haben: Weiße Schrift auf blauem Hintergrund. Sabine Roethig

Diese zwei Grazien riskieren eine dicke Lippe. Sabine Roethig

Links im Max-Mara-Mantel zu sehen: Fashionista Alison Toby. Sabine Roethig

Beste Berliner Vertretung: Yunus Mahmoud vom Visionary Magazine, Elevator-Boy Jacob Rott und Usman Latif, Gründer des Arabsoda-Kollektivs. Sabine Roethig

Nicht aus Berlin, aber dennoch schick gemacht für die Fotografen - am Rotonda della Besana zur Präsentation der Herbst-Winter-Kollektion von Max Mara. Sabine Roethig

Echtpelz oder Fake-Fur? Man weiß es nicht, in Italien ist alles erlaubt. Sabine Roethig

Man kennt sich, die Stimmung ist gehoben. Sabine Roethig

Die Brille gibt dem Look mit bodenlangen Kleid den nerdy Schwenk. Sabine Roethig

Ungewöhnlich, aber gut: Diese Dame ist im besten Sinne in den Tuschkasten gefallen. Sabine Roethig

Küsschen links, Küsschen rechts. Sabine Roethig

Model Olivia Palermo ist einer der Star-Gäste auf der Max-Mara-Show. Man beachte die Paparazzi-Oma halb rechts ... Sabine Roethig

Nach der Show erstmal eine rauchen und Mails checken. Sabine Roethig

Zarte Schönheit: Die chinesische Schauspielerin Jiani Zhang (2.v.l) wird an der Hand geführt. Sabine Roethig

Das Zwillingsthema ist in Mailand noch nicht vom Tisch, seit es bei Alessandro Micheles letzter Gucci-Show seinen Höhepunkt feierte. Sabine Roethig

Work-Dog-Balance. Sabine Roethig

Hier hat jemand ganze Arbeit bezüglich des Hair-Stylings geleistet. Sabine Roethig

Je größer die Brille, desto besser. Das gilt auch in dieser Saison. Sabine Roethig

Hanan Besovic reflektiert die Welt der Mode mit äußerst unterhaltsamen Kritiken auf Instagram. Sein Account: @ideservecouture Sabine Roethig

Prada-Schuhe auf der Prada-Show. Sabine Roethig

Die weiße Textilblume am Revers dieses Gasts der Prada-Show war der Einladung beigelegt. Er steckte sie sich kurzerhand ans Revers, keine schlechte Idee. Sabine Roethig

Blüten am Revers gehen sowieso immer. In dieser und in der kommenden Saison sind florale Designs und Accessoires besonders gefragt. Sabine Roethig

Street-Style-Tourismus: Viele Street-Style-Aktivisten pilgern mit Koffern von einer Show zu nächsten, um mehrmals am Tag in einem neuen Outfit zu glänzen. Sabine Roethig

Nochmal Koffer: Meistens sind Street-Styler und Fotografen ein eingespieltes Team. Sabine Roethig

Erkennen Sie diese Dame? Auf der Max-Mara-Show kam sie in einer grauen Weste (siehe oben), ein paar Stunden später posiert sie vor der Location der Sportmax-Show in diesem Outfit. Sabine Roethig

Ein Fotograf eilt zur Fondazione Prada, wo die Prada-Show stattfindet. Sabine Roethig

Die Berlinerin Jihoon Kim ist ein Superstar auf TikTok. Sie ist auf vielen Runway-Shows eingeladen. Sabine Roethig

Kurze Haare auf der Viale Gorizia. Sabine Roethig

Hello, hello. Sabine Roethig

Manchmal ist es auch ein bisschen stressig ... Sabine Roethig

Diese Models liefen gerade bei Sportmax über den Runway. Nun geht es weiter zur nächsten Show. Sabine Roethig

Mode muss Spaß machen, das haben diese Damen verstanden. Aber auch in die Tiefe darf man gehen, wie hinten rechts: Numéro-Berlin-Chef Götz Offergeld spricht mit Elevator Boy Luis Freitag. Sabine Roethig

Fesche Fotografen bekommen bessere Fotos, denn: Ein guter Look öffnet Türen. Immer und überall. Sabine Roethig

Der Fotograf Tyler Joe versprüht stets besonders gute Laune. Sabine Roethig

Diese beiden Outfits passen zufällig sehr gut zusammen. Sabine Roethig

Siegelringe wirken bis heute respekteinflößend, wenn auch etwas angestrengt. Sabine Roethig

Fotos, Fotos, Fotos. Sabine Roethig

An diesem Outfit gibt es viele Details zu entdecken: Kragen-Layering, Adidas-Logo, Mini-Taschen, Dufflecoat-Verschlüsse ... Sabine Roethig

Auch schön, Flokati statt Nerz. Und ein bisschen Fetisch on top, fertig ist das Street-Style-Ensemble. Sabine Roethig

Der Flokati kann auch Tasche. Sabine Roethig

Fröhliche Stimmung nach der Prada-Show in der Via Lorenzini. Sabine Roethig

Ohne Worte. Sabine Roethig

Zumindest die Sonne lacht. Sabine Roethig

Models, die gerade auf der Ferrari-Show gelaufen sind. Sabine Roethig

Manchmal braucht es nicht viel für einen guten Look: Weißes Shirt, Jeans, Ledermantel und Sneaker. Sabine Roethig

Ein fesches Quartett. Sabine Roethig

Wimmelbild auf dem Corso Venezia. Sabine Roethig

Nach der Ferrari-Show. Sabine Roethig

