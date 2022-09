Milan Street Style 2022: Die besten Looks von der Mailänder Fashion Week 

Gepunktet in Pink, Brille Balenciaga: Diese Dame besuchte die Prada-Show auf der Fashion Week in Mailand.

Gepunktet in Pink, Brille Balenciaga: Diese Dame besuchte die Prada-Show auf der Fashion Week in Mailand. Sabine Roethig

Die Berichterstattung von der Mailänder Modewoche wäre nur halb so spannend, gäbe es die Looks der Straße nicht. Denn was uns die Besucher der Fashion Week in Mailand vorführen, ist mindestens genauso interessant, wie die neuen Entwürfe auf dem Runway. Aber auch die Fotografen werden immer schicker, und die Milanesen müssen sich auch nicht verstecken.

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Sabine Roethig

Noch mehr Street Style finden Sie auf unserem Instagram-Kanal.