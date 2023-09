Miu Miu Women’s Tales: Im Kleid auf dem Bagger

Im zitronengelben Seidenkleid sitzt die Frau im Führerhäuschen des Baggers, einen Jungen auf dem Schoß, der ihr Sohn ist. Immer wieder lässt sie die Baggerschaufel auf den Boden krachen, direkt auf den gerade feierlich gelegten Grundstein eines neuen Gotteshauses. Die beiden lachen.

Der neue Kurzfilm der Reihe Miu Miu Women’s Tales ist die Sittenskizze einer konservativen kroatischen Einwandererfamilie, die in den USA mit einer Baufirma zu Wohlstand gelangte. Die Ehe ist den Eltern heilig. Nun soll Tochter Stane die Firma übernehmen, was in einer clanhaft anmutenden Veranstaltung mit Bühnenprogramm gefeiert wird.

Der Haken: Stanes Mann geht fremd – und zwar mit einer Tänzerin, die zu allem Überfluss auf der Feier auftritt. Der Fauxpas des Schwiegersohnes soll vertuscht werden, die Eltern machen Druck: Stane soll vor den Gästen die glückliche Ehefrau mimen. Doch sie wird zum Spielverderber, die Baggerschaufel zur Waffe im Befreiungsritual.

Das Faszinierende an den Filmen der Miu-Miu-Kurzfilmreihe ist nicht nur die verlässlich gute Auswahl der Beiträge. Es ist auch die Luxusmode der It-Marke Miu Miu, in die die weiblichen Protagonistinnen gekleidet sind. Der scheinbare Gegensatz von oberflächlicher Schönheit und tiefen Emotionen vereint sich in den Oversized-Mäntel, bestickte Cardigans oder eben gelbe Seidenkleider tragenden Schauspielerinnen. Auch in dem nach der Hauptrolle benannten Film „Stane“ gelingt so eine sowohl ästhetisch als auch intellektuell glaubhaft vermittelte Gesellschaftskritik.

„Stane ist von Männern umgeben – in einer Welt, in der sie sich sowohl versteckt als auch offenbart“, sagt die Regisseurin Antoneta Alamat Kusijanović über das Zusammenspiel des Hauptcharakters mit dem Kostüm. „Es ist eine männliche Welt und Stane nutzt ihre Stärken, die ja sowohl männlich als auch weiblich konnotiert sind. Die Sinnlichkeit in Kostüm und Geschichte schreit in den Momenten, in denen man versucht, sie zu unterdrücken.“

„Don’t fuck around“, die Mutter macht ihrer Tochter Ansagen. Und das, obwohl es eigentlich der Schwiegersohn ist, der Mist gebaut hat. Miu Miu

Im Film werden nicht viele Worte gemacht, Blicke und Gesten führen durch die Geschichte. Und auch wenn es in Kusijanovićs Film um Stanes Befreiung aus der Demütigung durch das Fremdgehen ihres Ehemannes geht, so stellt sich beim Zuschauen auch die Frage ein, ob sich nicht mal jemand mit der destruktiven Energie konservativer Treueschwüre auseinandersetzen müsste.



Das schöne gelbe Kleid, das Stane im Film trägt, hat jetzt jedenfalls den Status einer Befreiungsuniform aus elterlicher Umklammerung. Ob 3200 Euro dafür zu viel sind, mag jeder selbst entscheiden.

Der zwanzigminütige Kurzfilm „Stane“ der mehrfach ausgezeichneten Regisseurin Antoneta Alamat Kusijanović ist der 26. Beitrag in der Reihe Miu Miu Women’s Tales. Er feierte am 3. September auf den Filmfestspielen in Venedig seine Premiere. Miu Miu Women’s Tales von Miuccia Prada ins Leben gerufen, zweimal jährlich erscheint seit dem Jahr 2011 ein Beitrag. In Zukunft wird es ein Komitee geben, das die Reihe weiterentwickeln und ihr mehr Sichtbarkeit verschaffen soll, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt. Die Gründungsmitglieder Miuccia Prada und Verde Visconti gehören dem Komittee ebenfalls an.



Unter diesem Link finden Sie alle Filme, die bisher in der Reihe „Miu Miu Women’s Tales“ erschienen sind.