Cannes Filmfestspiele 2023: Die 7 besten Looks und eine lobende Erwähnung

Naomi Campbell erfrischt anlässlich der 76. Fimfestspiele in Cannes mit Colorblocking auf dem roten Teppich. Die Cut-out-Couture von Valentino wird durch eine federbesetzte Schleppe in Pink ergänzt – die Campbells Begleiter, der Filmproduzenten Mohammed Al Turki, hier netterweise für die Fotos hübsch zurechtlegt. Joel C Ryan/Invision/AP

Côte d'Azur. 25 Grad im Schatten. Das Haar sitzt, das Kleid sowieso. Bei den Filmfestspielen in Cannes zeigen uns die Französinnen und Franzosen alljährlich, wie intellektueller Glamour daherzukommen hat. Und zwar: vorwiegend bodenlang, bisweilen rückenfrei und gern auch ein wenig referenziell. So faszinierte die rund 70jährige Isabell Huppert mit neuer Frisur und Balenciaga-Kleid, Sängerin Dua Lipa trug Céline hinten ohne und die zarte Natalie Portman erschien in einem nachgeschneiderten Dior-Entwurf aus dem Jahr 1949. Das alles sind wahrlich Gründe genug, um an dieser Stelle ein paar inoffizielle Mode-Ehrungen für Cannes zu vergeben! Vor der Verleihung der Goldenen Palme am 27. Mai haben wir uns also erlaubt, schon einmal die sieben Gewinner in Sachen Mode zu küren. Und bitte.

1. Niemals spießig: Isabell Huppert in Balenciaga

Isabelle Huppert ist eine zeitlose Ikone. Sie erscheint zur Premiere des neuen Scorsese-Werkes „Killers of the Flower Moon“ in einem Kleid aus der Balenciaga-Kollektion für Winter 23 und trägt dazu eine sensationelle Frisur. Balenciaga

Diamanten im Ohr und tolle Haare: Die Huppert hat’s drauf. In deutschen Kinos ist sie ab Juli in dem empfehlenswerten Film „Mein fabelhaftes Verbrechen“ zu sehen. Balenciaga

2. Edgy elegant: Emilia Schüle in Gucci

Die Berliner Vertretung in Gestalt von Emilia Schüle macht uns in Cannes alle Ehre. Sie erschien zur Eröffnungszeremonie in einem blassgrün-schwarzen Gucci-Kleid, das ihr das italienische Label extra für die Filmfestspiele auf den Leib geschneidert hat. Mike Coppola/Getty/Gucci

Wolfcut, Chiffon, Lederriemchen und Kristalle; das nennt man glamourös und edgy zugleich. Mike Coppola/Getty/Gucci

3. Etwas verrucht: Lily-Rose Depp in Chanel

Zur Vorführung von „The Idol“ erscheint Lily-Rose Depp in Begleitung von Sänger Abel Makkonen Tesfaye aka The Weeknd (l.) und des Regisseurs des Films, Sam Levinson. Die Depp-Tochter trägt ein kleines Schwarzes von Chanel aus der 1994/95er-Herbst-Winter-Kollektion. Das Bustierkleid aus Pailletten schmückt eine Kamelie, die Lieblingsblume von Coco Chanel. Der Auftritt: brav und verrucht zugleich. Chanel

Lily-Rose Depp ist als Chanel-Ambassador auch mit Schmuck von der französischen Maison bestückt worden: An den Ohren trägt sie Chanel-Kamelien-Ohrringe aus achtzehnkarätigem Weißgold mit Diamanten. Chanel

4. Eure Majestät: Naomi Campbell in Valentino

Lang lebe Naomi Campbell! Das Supermodel flaniert in körperlicher Topform und Valentino-Couture-Robe zur Premiere des Films „Killers of the Flower Moon“ über den roten Teppich in Cannes. Joel C Ryan/Invision/AP

Raffinierte Cut-outs im rot-pinken Dress, dazu Diamanten von Chopard: So entert die Campbell die Manege. Christophe Simon

5. Ein Kleid mit Geschichte: Natalie Portman in Dior

Natalie Portman trägt zum Screening von „May December“ ein Remake des berühmten „Junon“-Kleides von Christian Dior aus der Herbst-Winter-Kollektion 1949. Neben ihr Schauspielkollege Charles Melton (l.) und Regisseur Todd Haynes. Doug Peters/Imago

Das originale „Junon“-Kleid ist im Pariser Dior-Museum in der Rue Montaigne ausgestellt. Alexandra Fechete/Imago

6. Black Velvet: Dua Lipa in Céline

Samt kann auch frech: Dua Lipa bei der Premiere von „The King of Algiers“ im schönen Céline-Cut-out-Kleid aus schwarzem Samt. An ihrer Seite Boyfriend Romain Gavras. Mickael Chavet/Imago

Das Céline-Kleid von hinten und Dua Lupa hinten ohne. Lionel Guericolas/MPP STAR/Imago

7. Jeans und Couture: Anaïs Demoustier in Céline

Auf den ersten Blick erscheint Anaïs Demoustier in ihrem Outfit fast ein wenig underdressed. Schaut man genauer hin, erkennt man die kostbare Couture-Jacke aus der aktuellen Céline-Kollektion, die in wochenlanger feinster Stickereiarbeit entstand. Hier beim Fotocall zum Film „Along Came Love“. Céline by Hedi Slimane

Anaïs Demoustier mit Vincent Lacoste, der ebenfalls in einen Céline-Look von Hedi Slimane gekleidet ist. Joel C Ryan/Invision/AP

Die lobende Erwähnung geht an: Alton Mason