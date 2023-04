Beton und Stangen: So sieht es im größten Balenciaga-Store Deutschlands aus

Am Montag hat in Hamburg der größte Balenciaga-Store Deutschlands eröffnet. Und wir waren schon drin.

Man müsste nur die Ware herausräumen und schon könnte hier ein Rave steigen. Fleckige Rohbetonwände, grobe Metallstangen, lädierter Estrichboden – hier kann nicht viel kaputt gehen. Harter Techno würde laufen bis in den nächsten Nachmittag hinein und Kondenswasser von der Decke tropfen. Und alle wären so richtig am Limit.

Stattdessen jedoch plätschert die Stimme von George Michael aus den Lautsprechern und wohlfrisierte Angestellte fragen nach dem Begehren – denn so teure Kleider, Taschen und Schuhe verkaufen sich nicht von selbst. Alles ist friedlich hier am Neuen Wall, der Luxusmeile Hamburgs, wo am Montag nach München und Berlin der dritte deutsche Balenciaga-Store eröffnet hat.

Erneut gestaltet vom Berliner Architekturbüro Sub, weckt auch die Hanse-Dependance Assoziationen an subkulturelle Zwischennutzungssituationen, wie man sie aus großen, rauen Städten kennt. Hamburger Chic hin oder her, dieses Gestaltungskonzept ist jetzt die Signaturästhetik aller neuen Geschäfte von Balenciaga und wird derzeit in jeder Stadt installiert.

Mit 540 Quadratmetern und zwei Stockwerken inklusive VIP-Shopping-Area ist dieser Store der größte, den die Luxusmarke je in Deutschland eröffnet hat. Und wer weiß, ob hier nicht vielleicht doch irgendwann auch mal eine Party steigt, undenkbar wäre das im Falle von Balenciaga auf keinen Fall.

Seit Montag am Neuen Wall geöffnet: 450 Quadratmeter Balenciaga auf zwei Etagen. Sabine Röthig Teppich und Tapeten gibt es nicht. Dafür aber ganz viel Beton und schicke Taschen. Sabine Röthig Vorn Schuhe, hinten Blusen, Kleider und Mäntel sowie die Bank von Tejo Remy. Das Sitzmöbel besteht aus geschichteten Balenciaga-Stoffen (Deadstock und Vintage) und kann für 25.000 Euro erworben werden. Sabine Röthig Auf einem Screen wird die Runway-Kollektion gezeigt, die es aktuell zu kaufen gibt. Sabine Röthig Es gibt einige museale Momente wie diesen im Store: Das Balenciaga-Collier wird an einer Wand hinter Glas präsentiert. Sabine Röthig It-Bags sind für die meisten Luxusmarken Kassenschlager. Hier zu sehen: die beliebte Cagole in unterschiedlichen Versionen. Sabine Röthig Für den etwas kleineren Geldbeutel: Kerzen und Kaffeebecher ab freundlichen 95 Euro. Sabine Röthig Die Kollektion, die auf der Schlamm-Show in Paris gezeigt wurde, hängt hier in Hamburg an einer Stange im zweiten OG. Sabine Röthig 1 / 8

Adresse: Balenciaga, Neuer Wall 20, 20354 Hamburg